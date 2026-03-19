Ули Вегнер надъхва Радо Росенов преди боя в Хамбург

Джошуа и Кличко гледат боксьора ни срещу унгареца Тамаш Килити

Един от най-ярките таланти на българския бокс – Радослав Росенов, ще изиграе своя трети професионален двубой в петък, 20 март в Хамбург.

Съперникът му е боксьор от Унгария - Тамаш Килити, който е с положителен баланс, а срещата ще бъде в 6 рунда – първи подобен тест за Росенов на професионалния ринг.

Радо, рожба на русенската боксова школа, закова кантара на 62,100 кг, а съперникът му е малко по-тежък - 62,500.

В аматьорския бокс Росенов вече изгради име, което трудно може да бъде подминато: 5 пъти носител на Купа „Странджа“ за най-добър боксьор, един от най-техничните и зрели състезатели, излизали на ринга за България.

До него в този важен мач ще бъде и неговият личен треньор Съби Събев, чиято роля в развитието му през годините е ключова и чиято подкрепа ще бъде от огромно значение и на професионалния ринг.

Очаква го сериозно изпитание, но и възможност да покаже класата, с която вече години наред впечатлява боксовата общественост. България има нужда от такива боксьори – с характер, стил и постоянство.

Снимка: bTV

Край ринга се очаква да бъдат едни от най-великите имена, качвали се на професионалния ринг Владимир Кличко и Антъни Джошуа.

В Хамбург русенецът се срещна и получи подкрепа от легендарния треньор Ули Вегнер, извел Кубрат Пулев до върховете в професионалния ринг.

През юни миналата година Радо вече впечатли Антъни Джошуа, побеждавайки представителя на домакините Ричман Ашли на галавечер пред 10 000 зрители в Акра.

Росенов пред bTV: Джошуа ми каза, че ще стана световен шампион (ВИДЕО)
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

