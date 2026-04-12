Фюри предизвика Джошуа, ето какъв отговор получи (ВИДЕО)

Тайсън Фюри се завърна победносно на ринга и веднага хвърли ръкавицата към Антъни Джошуа. Ей Джей обаче отхвърли предизвикателството да се качи на ринга и насочи сънародника си към масата за преговори.

"Ти си следващият! Ще те нокаутирам. Преследвам те от 10 години и ти само бягаш. Давай да го направим!", крещеше Циганския крал след очакваната победа срещу Арсланбек Махмудов в Лондон.

"Готов съм да се бия с Фюри утре, особено след като видях тази битка, но няма да кажа: "Да, ще се бия с него". Не съм тук за реклама. Договорите ще бъдат изпратени. Ще уточним всички подробности и вероятно ще ни видите на ринга следващия път.", заяви Джошуа.

Фюри отново е тук

Снощи Фюри се завърна след 15 месеца извън професионалния бокс. Така той излезе от "пенсионната зона", в която сам се постави в началото на миналата година.

Той зарадва 60 000 по трибуните в британската столица с победа с единодушно решение. Тайсън доминираше срещу коравия руснак в 12-те рунда и обра вота на съдиите - 120-108, 120-108 и 119-109.

Това беше успех №35 в 38 мача за 37-годишния Фюри. Година по-младият Джошуа има 29 победи в 33 двубоя на професионалния ринг.

Очаква се сблъсъкът помежду им да се превърне е една от най-великите британски битки в историята на бокса. Арена на мача в тежка категория вероятно ще бъде митичният Уембли, а приходите ще надвърлят 100 млн. паунда.

