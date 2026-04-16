Усик за Фюри: Алчен тумбак, дай ми един милиард и ще получиш трилогия

Украинецът ще се бие с Рико Верховен на 23 май в Гиза

Reuters

Олександър Усик потвърди, че е готов за трети бой с Тайсън Фюри, но подчерта, че това може да се случи едва след следващия му ангажимент.

И това далеч не е всичко...

„Алчен тумбак, дай ми един милиард долара. Тогава ще получиш трилогия“, каза украинецът.

Следващият двубой на Усик срещу Рико Верховен ще се проведе на 23 май в Гиза, Египет.

Тайсън Фюри преди това победи Арсланбек Махмудов с единодушно решение в главния мач на боксовата вечер в Лондон.

В интервю за The Ring непобеденият шампион в тежка категория заяви:

„Да, Фюри каза, че иска трилогия с мен. Аз съм готов, но след боя с Рико, защото в момента фокусът ми е върху срещата с Верхувен.“

Усик не спести и друг коментар за самия Фюри: „Той е луд. Постоянно се връща – четвърти или пети път...“

Украинецът продължава да доминира в тежката категория, като в последния си двубой нокаутира Даниел Дюбоа в реванш за абсолютната титла на „Уембли“.

