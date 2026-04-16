Усик за Фюри: Алчен тумбак, дай ми един милиард и ще получиш трилогия

Олександър Усик потвърди, че е готов за трети бой с Тайсън Фюри, но подчерта, че това може да се случи едва след следващия му ангажимент.

„Алчен тумбак, дай ми един милиард долара. Тогава ще получиш трилогия“, каза украинецът.

Следващият двубой на Усик срещу Рико Верховен ще се проведе на 23 май в Гиза, Египет.

Тайсън Фюри преди това победи Арсланбек Махмудов с единодушно решение в главния мач на боксовата вечер в Лондон.

В интервю за The Ring непобеденият шампион в тежка категория заяви:

„Да, Фюри каза, че иска трилогия с мен. Аз съм готов, но след боя с Рико, защото в момента фокусът ми е върху срещата с Верхувен.“

Усик не спести и друг коментар за самия Фюри: „Той е луд. Постоянно се връща – четвърти или пети път...“

Украинецът продължава да доминира в тежката категория, като в последния си двубой нокаутира Даниел Дюбоа в реванш за абсолютната титла на „Уембли“.