Бокс

Кома и 300 дни в болница!

Бивш световен шампион остана инвалид поради небрежност

Само за една година животът на бившия световен шампион в категория "муха" Джинджиро Шигеока се преобърна драматично. След загуба през май 2025 г. японският боксьор загуби съзнание на ринга, претърпя спешна краниотомия, прекара три месеца в кома и днес живее с тежка инвалидност.

Историята му се превърна в едно от най-тревожните предупреждения за рисковете в съвременния професионален бокс.

Трагичният финал

През 2024 г. Шигеока, роден на 18 октомври 1999 г., загуби световната си титла на IBF от филипинеца Педро Тадуран след технически нокаут. Двубоят завърши и със сериозна травма – счупена орбитална кост.

Реваншът

През май 2025 г. срещата стигна до съдийско решение — отново в полза на Тадуран. Но истинската драма започна след последния гонг.

Минути след обявяването на резултата Шигеока рухна на ринга и загуби съзнание. Още по-тревожно — на арената не е имало кислородна маска или готов медицински екип за незабавна реакция.

В болницата лекарите диагностицират субдурален хематом — животозастрашаващо натрупване на кръв между мозъчните обвивки. Налага се спешна краниотомия.

Три месеца в кома

25-годишният шампион е поставен в изкуствена кома. Когато се събужда три месеца по-късно, последствията са тежки - парализа на лявата половина на тялото, ограничено движение на ръцете и хранене чрез назогастрална сонда.

„На видеото се виждат само ръцете му, но той е в съзнание и може да общува“, споделя брат му Юдай Шигеока. „Не показвам лицето му — травмите все още са твърде тежки.“

Въпреки всичко се появяват и първите малки признаци на напредък — той вече успява да движи лявата си ръка и дори за кратко заема бойна стойка.

Трагедията променя съдбата и на брат му

По-големият брат Юдай Шигеока също е световен шампион в най-леката категория на професионалния бокс. След случилото се той взема трудно решение: окачва ръкавиците едва на 28 години.

Защо се стигна дотук?

Според генералния секретар на Японската боксова комисия Ясукава Цуйоши причините за трагедията са две - екстремното сваляне на килограми и недостатъчната медицинска готовност на събитията.

Рязката дехидратация пречи на организма да се възстанови напълно в рамките на 24 часа преди двубой — фактор, който значително увеличава риска от мозъчни травми.

Още двама боксьори губят живота си

Само три месеца след инцидента с Шигеока японският бокс преживява нов шок.

На турнир в Токио на 2 август 2025 г. Шигетоши Катари губи съзнание след равен двубой срещу Ямато Хата и умира шест дни по-късно от субдурален хематом.

Самият Хата също изпада в кома, но се възстановява след месец и половина и се завръща на ринга през март 2026 г.

Хиромаса Урокава е нокаутиран след серия от над 20 безответни удара, прекратени твърде късно от рефера. Операцията не успява да спаси живота му.

След поредицата тежки инциденти Японската боксова комисия обявява спешни промени:

* линейки ще присъстват на всички боксови събития
* въвеждат се нови протоколи за контрол на хидратацията след кантара
* разширява се мрежата от болници за спешни операции

Паралелно с това Източната и Тихоокеанската боксова федерация съкращава титулните двубои от 12 на 10 рунда — мярка, насочена към намаляване на риска за състезателите.

