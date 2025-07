Време за отмъщение! Кой ще победи - Усик или Дюбоа? (АНКЕТА)

Реваншът между Олександър Усик и Даниел Дюбоа е може би най-чаканият боксов мач за годината.

Тази вечер в 23:00 часа на митичния стадион "Уембли" двамата ще излязат на ринга в битка за пояса на Международната боксова федерация в тежка категория.

Гладиаторът от Гринуич е неудържим, като наскоро победи Антъни Джошуа, за да защити титлата си в тежка категория на IBF. Това беше третата поредна победа на Дюбоа, след като през декември 2023 г. той си осигури победа с технически нокаут над Джарел Милър, преди да победи по същия начин хърватина Филип Хргович.

По ирония на съдбата обаче последното поражение на Дюбоа е именно от Олександър Усик - спорна загуба, която доведе до неуспешно обжалване на резултата от промоутъра Франк Уорън.

Тогава Дюбоа повали Усик в петия рунд, но съдията даде пет възстановителни минути на украинеца, след което той се завърна на ринга и нокаутира своя съперник в деветия рунд.

Относно предстоящия мач англичанинът сподели: "Това е битка, която исках и сега получавам шанс за отмъщение. Трябваше да спечеля първата битка, но съдията ми отне тази възможност, така че този път няма да сгреша пред моите хора на националния стадион в родния ми град. Сега съм по-добър и по-опасен и Усик сам ще го разбере".

