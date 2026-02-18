32 години по-късно: Може ли Леверкузен да победи Олимпиакос?

Повторение на сблъсъска от седмия кръг на груповата фаза на Шампионската лига! Байер Леверкузен отново гостува на Олимпиакос, където на 20 януари загуби с 0:2. Сега обаче футболистите на Каспер Хюлманд са готови на всичко, за да изкопчат победата на всяка цена и да продължат към осминафиналите.

Олимпиакос или Леверкузен

Подобно на Бодьо Глимт, Олимпиакос също направи фурор в последните кръгове на Шампионската лига, за да се промъкне в плейофите. 3 победи в последните 3 мача изпратиха клуба от Пирея чак на 18-о място. Една от тези победи пък бе именно срещу Байер Леверкузен, който се намира само на две места по-нагоре в класирането, a другите две - срещу Кайрат и Аякс.

Олимпиакос за първи път от сезон 2013/14 достига до елиминациите на Шампионската лига, а сега е на път да спечели четири последователни мача за първи път в историята си, като това е 165-ят мач на гръцкия гранд в Турнира на богатите.

Байер Леверкузен е в серия от 6 мача без загуба във всички турнири (5 победи, 1 равенство). Въпреки това обаче "аспирините" изостават на цели 18 точки от първенеца Байерн Мюнхен в Бундеслигата. Интересното е, че Леверкузен няма победа над гръцки отбор от 1993 г. (2 равенства, 2 загуби), като и двете загуби бяха от Олимпиакос.

Може ли отборът на Хосе Луис Мендилибар отново да триумфира или този път Байер Леверкузен ще вземе така чакания реванш?