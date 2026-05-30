Американците The Killers откриха финала с кабаре. Безвъзмездно или с хонорар?

Пера, стотици танцьорки и яка музика!

Така изглеждаше музикалното изпълнение преди финала на Шампионската лига между ПСЖ и Арсенал в Будапеща! За това са "виновни" The Killers.

Американската рок група направи впечатляващо шоу преди важната среща, която може да гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG.

Хонорар или не?

Ако се питате дали рокаджиите от Лас Вегас са взели хонорар, то краткият отговор е "Да!".

Но от УЕФА са категорични, че сумата си заслужава, защото по този начин привличат нови фенове на футбола и предлагат на феновете цялостно изживяване на стадиона. Нещо като емблематичния за САЩ и американския футбол Super Bowl, но без да се прекъсва за дълго играта.

В случая, музикалното изпълнение е спонсорирано от "Пепси". Компанията е купила правото си да се рекламира в минутите преди най-важния мач в европейския футбол от 2016 г. насам. Именно тя кани и плаща на артиста.

Кои са The Killers?

До момента преди финалите са пели Алиша Кийс, Дуа Липа, Лени Кравиц, Linkin Park и други.

Тази година The Killers заявиха, че за тях е чест да бъдат на тази сцена.

"Когато ни поканиха да свирим на шоуто преди финала на Шампионската лига, казахме „Да“ без никакво колебание. Някои сцени говорят сами за себе си. За нас е чест да празнуваме с великите отбори и играчи това, което без съмнение ще бъде епичен мач", казаха те.

The Killers са американска рок група, създадена през 2001 г. в Лас Вегас от вокалиста Брандън Флауърс и китариста Дейв Кюнинг. Със стил, който комбинира пост-пънк, ню уейв и арена рок звучене, те се превръщат в една от най-успешните рок банди на XXI век, известни с хитове като „Mr. Brightside“, „Somebody Told Me“ и „When You Were Young“.

Дебютният им албум Hot Fuss (2004) ги изстрелва към световна слава, а последвалите албуми редовно оглавяват класациите във Великобритания. С над 20 години кариера и концерти на най-големите сцени в света, The Killers остават ключово име в съвременния рок с характерен мелодичен, емоционален и силно разпознаваем звук.

За финала в Будапеща те разчитаха на Дейвид Бекъм за представянето си.

Бекъм, който през сезон 1998/1999 печели Шампионската лига като част от Манчестър Юнайтед, е рекламно лице на "Пепси" от години.

