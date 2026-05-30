bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Американците The Killers откриха финала с кабаре. Безвъзмездно или с хонорар?

Съгласихме се без колебание, казаха от групата

Американците The Killers откриха финала с кабаре. Безвъзмездно или с хонорар?
Reuters

Пера, стотици танцьорки и яка музика!

Така изглеждаше музикалното изпълнение преди финала на Шампионската лига между ПСЖ и Арсенал в Будапеща! За това са "виновни" The Killers. 

Американската рок група направи впечатляващо шоу преди важната среща, която може да гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG. 

НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал (1:1)

Хонорар или не?

Ако се питате дали рокаджиите от Лас Вегас са взели хонорар, то краткият отговор е "Да!". 

Но от УЕФА са категорични, че сумата си заслужава, защото по този начин привличат нови фенове на футбола и предлагат на феновете цялостно изживяване на стадиона. Нещо като емблематичния за САЩ и американския футбол Super Bowl, но без да се прекъсва за дълго играта. 

Снимка: bgnes

В случая, музикалното изпълнение е спонсорирано от "Пепси". Компанията е купила правото си да се рекламира в минутите преди най-важния мач в европейския футбол от 2016 г. насам. Именно тя кани и плаща на артиста. 

Кои са The Killers?

До момента преди финалите са пели Алиша Кийс, Дуа Липа, Лени Кравиц, Linkin Park и други. 

Тази година The Killers заявиха, че за тях е чест да бъдат на тази сцена. 

"Когато ни поканиха да свирим на шоуто преди финала на Шампионската лига, казахме „Да“ без никакво колебание. Някои сцени говорят сами за себе си. За нас е чест да празнуваме с великите отбори и играчи това, което без съмнение ще бъде епичен мач", казаха те. 

The Killers са американска рок група, създадена през 2001 г. в Лас Вегас от вокалиста Брандън Флауърс и китариста Дейв Кюнинг. Със стил, който комбинира пост-пънк, ню уейв и арена рок звучене, те се превръщат в една от най-успешните рок банди на XXI век, известни с хитове като „Mr. Brightside“, „Somebody Told Me“ и „When You Were Young“.

Снимка: bgnes

 

Дебютният им албум Hot Fuss (2004) ги изстрелва към световна слава, а последвалите албуми редовно оглавяват класациите във Великобритания. С над 20 години кариера и концерти на най-големите сцени в света, The Killers остават ключово име в съвременния рок с характерен мелодичен, емоционален и силно разпознаваем звук.

За финала в Будапеща те разчитаха на Дейвид Бекъм за представянето си. 

Бекъм, който през сезон 1998/1999 печели Шампионската лига като част от Манчестър Юнайтед, е рекламно лице на "Пепси" от години. 

 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал

ПСЖ
ПСЖ
1 : 1
Арсенал
Арсенал
74%
Притежание на топката
26%
10
Точни удари
3
8
Неточни удари
1
77
Опасни атаки
29
9
Нарушения
16
10
Корнери
2
0
Засади
3
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

39
2 5 51 25
87 17 8
14 10 7
29
7 8 19
41 49
3 2 6 5
1
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Деклан Райс 41 Деклан Райс
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Тагове:

арсенал шампионска лига пари сен жермен псж будапеща пушкаш

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

Голмайсторът на Арсенал Кай Хаверц: Има магарета и вкарва на Лудогорец (ВИДЕО)

Голмайсторът на Арсенал Кай Хаверц: Има магарета и вкарва на Лудогорец (ВИДЕО)
Несломима Стилияна - трети пореден медал от европейско първенство!

Несломима Стилияна - трети пореден медал от европейско първенство!
Защо финалът на Шампионска лига е в 19:00 ч. днес?

Защо финалът на Шампионска лига е в 19:00 ч. днес?

Епизод 2: Километри кабели, хиляди крачки и футболни легенди (ВИДЕО)

Епизод 2: Километри кабели, хиляди крачки и футболни легенди (ВИДЕО)

Последни новини

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

Голмайсторът на Арсенал Кай Хаверц: Има магарета и вкарва на Лудогорец (ВИДЕО)

Голмайсторът на Арсенал Кай Хаверц: Има магарета и вкарва на Лудогорец (ВИДЕО)
Везенков и Олимпиакос са на финал в Гърция (ВИДЕО)

Везенков и Олимпиакос са на финал в Гърция (ВИДЕО)
НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал (1:1)

НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал (1:1)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV