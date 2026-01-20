Арлинг Холанд се завръща към корените си

Шампионската лига се завръща с пълна сила, а Манчестър Сити ще се опита да затвърди мястото си в първата осмица на турнира. „Гражданите“ ще гостуват на Бодьо Глимт, а един човек ще бъде посрещнат в Норвегия като цар – Арлинг Холанд.

Холанд обратно у дома

Гостуването ще бъде първи мач срещу норвежки тим в Шампионската лига както за Арлинг Холанд, така и за Манчестър Сити.

Снимка: Reuters

„Гражданите“ ще търсят път обратно към победите, след като през уикенда загубата в дербито на Манчестър сложи край на впечатляваща серия от 13 поредни мача без поражение. Ако звездата на Сити и националния отбор на Норвегия отбележи срещу Бодьо, това ще бъде гол №300 за 7-кратния шампион на Англия в Турнира на богатите.

Срещу Бодьо Глимт Холанд има два изиграни мача, като за неговите стандарти активът му срещу норвежкия шампион е скромен - едва 1 гол. Той никога не е срещал норвежки отбор в Шампионската лига, като единствените пъти, в които се е изправял срещу тимове от родината си, са били когато е носил екипа на Мьолде между 2017 и 2019 година.

Снимка: Reuters

Скорошна форма

За Бодьо Глимт моментът едва ли е подходящ - от началото на декември тимът е изиграл само един официален мач, а сега посреща Манчестър Сити, който ще търси задължителна реакция след загубата в градското дерби.

Снимка: Reuters

Шансовете на Бодьо Глимт да продължи напред в Шампионската лига са минимални. Норвежците все още нямат победа в груповата фаза (3 равенства, 3 загуби), като основният проблем е защитата – в 5 от 6-те си мача допуснаха поне по два гола. Макар през последните години да се утвърдиха като силен домакин в Европа, напоследък и това предимство липсва - без победа в последните си четири домакинства в евротурнирите (1 равенство, 3 загуби).

Снимка: Reuters

Манчестър Сити пристига в Норвегия след болезнено поражение с 0:2 от Манчестър Юнайтед. Тимът на Пеп Гуардиола няма победа в последните си четири мача във Висшата лига, но в Шампионската лига „гражданите“ са близо до директно класиране за осминафиналите. Допълнителна мотивация за испанския мениджър е и личното постижение – той е само на една победа от това да стане третият треньор в историята на турнира с 25 победи като гост с един клуб.