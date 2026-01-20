bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Арлинг Холанд се завръща към корените си

Манчестър Сити гостува в родината на викинга

Арлинг Холанд се завръща към корените си
Reuters

Шампионската лига се завръща с пълна сила, а Манчестър Сити ще се опита да затвърди мястото си в първата осмица на турнира. „Гражданите“ ще гостуват на Бодьо Глимт, а един човек ще бъде посрещнат в Норвегия като цар – Арлинг Холанд.

Холанд обратно у дома

Гостуването ще бъде първи мач срещу норвежки тим в Шампионската лига както за Арлинг Холанд, така и за Манчестър Сити.

Снимка: Reuters

Гражданите“ ще търсят път обратно към победите, след като през уикенда загубата в дербито на Манчестър сложи край на впечатляваща серия от 13 поредни мача без поражение. Ако звездата на Сити и националния отбор на Норвегия отбележи срещу Бодьо, това ще бъде гол №300 за 7-кратния шампион на Англия в Турнира на богатите.

Срещу Бодьо Глимт Холанд има два изиграни мача, като за неговите стандарти активът му срещу норвежкия шампион е скромен - едва 1 гол. Той никога не е срещал норвежки отбор в Шампионската лига, като единствените пъти, в които се е изправял срещу тимове от родината си, са били когато е носил екипа на Мьолде между 2017 и 2019 година.

Снимка: Reuters

Скорошна форма

За Бодьо Глимт моментът едва ли е подходящ - от началото на декември тимът е изиграл само един официален мач, а сега посреща Манчестър Сити, който ще търси задължителна реакция след загубата в градското дерби.

Снимка: Reuters

Шансовете на Бодьо Глимт да продължи напред в Шампионската лига са минимални. Норвежците все още нямат победа в груповата фаза (3 равенства, 3 загуби), като основният проблем е защитата – в 5 от 6-те си мача допуснаха поне по два гола. Макар през последните години да се утвърдиха като силен домакин в Европа, напоследък и това предимство липсва - без победа в последните си четири домакинства в евротурнирите (1 равенство, 3 загуби).

Снимка: Reuters

Манчестър Сити пристига в Норвегия след болезнено поражение с 0:2 от Манчестър Юнайтед. Тимът на Пеп Гуардиола няма победа в последните си четири мача във Висшата лига, но в Шампионската лигагражданите“ са близо до директно класиране за осминафиналите. Допълнителна мотивация за испанския мениджър е и личното постижение – той е само на една победа от това да стане третият треньор в историята на турнира с 25 победи като гост с един клуб.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

манчестър сити шампионска лига норвегия корени осминафинали арлинг холанд бодьо глимт

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Шампионска лига се завръща. Вижте класирането!

Шампионска лига се завръща. Вижте класирането!

Ето къде да гледате Барселона, Байерн и Челси! (ВИДЕО)

Ето къде да гледате Барселона, Байерн и Челси! (ВИДЕО)
Гьозтепе на Мъри продължава с победите (ВИДЕО)

Гьозтепе на Мъри продължава с победите (ВИДЕО)
Уейн Рууни призна за здравословен проблем

Уейн Рууни призна за здравословен проблем
Кристиано Роналдо спечели война за близо 10 млн. евро

Кристиано Роналдо спечели война за близо 10 млн. евро

Последни новини

Синът на Бекъм разкри всичките им тайни: Срамният танц на Виктория шокира света!

Синът на Бекъм разкри всичките им тайни: Срамният танц на Виктория шокира света!
Шампионска лига се завръща. Вижте класирането!

Шампионска лига се завръща. Вижте класирането!

Първият истински тест за Арбелоа: Непобеден от Реал отбор (ВИДЕО)

Първият истински тест за Арбелоа: Непобеден от Реал отбор (ВИДЕО)
Ще види ли зор Арсенал отново на

Ще види ли зор Арсенал отново на "Сан Сиро"?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV