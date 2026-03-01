Зрелище на "Герена"! Левски победи с 4:3 Локомотив София в мач от 23-ия кръг на Първа лига. Така "сините" увеличиха на 13 точки аванса си на върха пред шампиона Лудогорец.

Евертон Бала откри резултата още в 3', Анте Аралица изравни в 26', но негова дузпа беше спасена от Светослав Вуцов в 61'. "Железничарите" все пак поведоха в 69' чрез Кауе Карузо.

Левски постигна обрат след автогол на Николай Нейчев и попадение на Мустафа Сангаре. Евертон покачи на 4:2, преди Кауе Карузо да върна надеждите на гостите. Левски обаче издържа.

По този начин Левски събра 56 точки на първото място, докато Локомотив е десети с 27. В 24-ия кръг тимът на Хулио Веласкес се сблъсква с Лудогорец в Разград, а Локомотив приема Добруджа.

Съставите

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров (К), 21. Алдаир (46' - 71. Оливер Камдем), 18. Гашпер Търдин (46' - 70. Георги Костадинов), 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула (65' - 9. Хуан Переа), 11. Армстронг Око-Флекс (46' - 99. Радослав Кирилов), 17. Евертон Бала, 12. Мустафа Сангаре (79' - 10. Асен Митков)

Локомотив София: 24. Александър Любенов (К), 14. Ангел Лясков, 44. Божидар Кацаров, 42. Никола Нейчев, 22. Реян Даскалов, 5. Ерол Дост (83' - 11. Адил Тауи), 31. Красимир Станоев, 64. Доминик Янков, 33. Джордан Айб (38' - 77. Кауе Карузо), 7. Спас Делев, 29. Анте Аралица (76' - 10. Георги Минчев)