Трето място за Малена Замфирова в Криница!

Малена Замфирова направи страхотно представяне във втория ден на Световната купа в Криница, Полша!

Тя се качи на подиума в паралелния гигантски слалом!

Родната стоубордистка спечели малкия финал и е трета в надпреварата!

Състезанието

Замфирова влезе във финалите с девети резултат, след като вчера (28 февруари) не успя да се класира за осминафинали.

В първите две карания съперниците на Малена не успяха да завършат - първо Ясмин Корати (Италия), а след това Мелани Хохрайтер (Германия). Така тя достигна до полуфинал.

Снимка: bgnes

В това спускане българката отстъпи с 37 стотни на Лучия Далмасо от Италия.

В малкия финал Замфирова бе по-съобразителна от германката Тереза Хофмайстер, която не успя да финишира.

Трети път

Това е трето качване на подиума на Световната купа за 16-годишната българка!

Криница явно се превръща в нейно любимо трасе, след като през миналия сезон завърши втора на него. Замфирова има бронзов медал от Милин, Китай от декември 2025 г.

Снимка: bgnes

В генералното класиране българката заема 10-а позиция.

Братът на Малена - Тервел Замфиров и другият ни представител при мъжете Радослав Янков отпаднаха на четвъртфиналите в Криница.