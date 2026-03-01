bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Трето място за Малена Замфирова в Криница!

Страхотно каране в старта от Световната купа

Трето място за Малена Замфирова в Криница!
bgnes

Малена Замфирова направи страхотно представяне във втория ден на Световната купа в Криница, Полша! 

Тя се качи на подиума в паралелния гигантски слалом! 

Родната стоубордистка спечели малкия финал и е трета в надпреварата! 

Състезанието

Замфирова влезе във финалите с девети резултат, след като вчера (28 февруари) не успя да се класира за осминафинали.

В първите две карания съперниците на Малена не успяха да завършат - първо Ясмин Корати (Италия), а след това Мелани Хохрайтер (Германия). Така тя достигна до полуфинал.

Снимка: bgnes

В това спускане българката отстъпи с 37 стотни на Лучия Далмасо от Италия. 

В малкия финал Замфирова бе по-съобразителна от германката Тереза Хофмайстер, която не успя да финишира

Трети път

Това е трето качване на подиума на Световната купа за 16-годишната българка!

Криница явно се превръща в нейно любимо трасе, след като през миналия сезон завърши втора на него. Замфирова има бронзов медал от Милин, Китай от декември 2025 г. 

Снимка: bgnes

В генералното класиране българката заема 10-а позиция. 

Братът на Малена - Тервел Замфиров и другият ни представител при мъжете Радослав Янков отпаднаха на четвъртфиналите в Криница. 

 

Тагове:

сноуборд световна купа подиум трето място Малена Замфирова Криница

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ще играе ли Иран на световното в САЩ?

Ще играе ли Иран на световното в САЩ?
Шарл Льоклер се ожени във Ферари за 30 млн. евро! (ВИДЕО)

Шарл Льоклер се ожени във Ферари за 30 млн. евро! (ВИДЕО)
Благой Георгиев блокиран в Дубай: На 50 метра до нас избухна бомба

Благой Георгиев блокиран в Дубай: На 50 метра до нас избухна бомба

Анди Краев вече е в безопасност. Вижте къде се евакуира от Израел!

Анди Краев вече е в безопасност. Вижте къде се евакуира от Израел!

Септември наказа безобразен ЦСКА!

Септември наказа безобразен ЦСКА!

Последни новини

Ейса на Григор блести в мъжки костюм на едно от най-чаканите модни събития (ВИДЕО)

Ейса на Григор блести в мъжки костюм на едно от най-чаканите модни събития (ВИДЕО)
Шарл Льоклер се ожени във Ферари за 30 млн. евро! (ВИДЕО)

Шарл Льоклер се ожени във Ферари за 30 млн. евро! (ВИДЕО)
Ще играе ли Иран на световното в САЩ?

Ще играе ли Иран на световното в САЩ?
Анди Краев вече е в безопасност. Вижте къде се евакуира от Израел!

Анди Краев вече е в безопасност. Вижте къде се евакуира от Израел!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV