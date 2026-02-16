bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 110: Фалшив герой

В пълен състав, след като от Левски прекратиха акредитациите на bTV

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 110: Фалшив герой

Завръщаме се в пълен състав - Петър Бакърджиев, Димитър Тасев и Иво Бързаков, в "Спортен нюзрум"! 

Само дни, след като от Левски спряха акредитациите на bTV Media Group заради предишния ни епизод, в новия ще чуете нашата позиция. 

Няма как да минем и без актуалните събития. 

Във футбола

Ще говорим за последните резултати в първенството - победите на "сините" и на ЦСКА. 

Снимка: Lap.bg

Левски се справи с Ботев Пловдив, а "червените" - с ЦСКА 1948 и не пропуснаха да се заядат с тима от Бистрица. 

Какво казва класирането? Какво казват и прогнозите?

Снимка: Lap.bg

На олимпийските игри

Какво се случва и в другите спортове?

Докъде ще го докараме на олимпийските игри, след двата бронза - на Тервел Пулев в сноуборда и на Лора Христова в биатлона?

Гледайте ни! Започваме в канала ни в Youtube в 13:00 ч.!

Най - важното

Наш футболен тим се оплака от презервативи около съблекалнята. Заплаши, че ще покаже записи!

Пресният сняг

Лора Христова е шампионка в стрелбата на Игрите

Историческа титла за България в бадминтона!

Мачът на звездите в НБА: Три отбора, четири мача, победа за САЩ и яке на Свети Георги (ВИДЕО)

Последни новини

Гледайте Интер и Атлетико Мадрид само тук!

Пресният сняг

Мачът на звездите в НБА: Три отбора, четири мача, победа за САЩ и яке на Свети Георги (ВИДЕО)

Наш футболен тим се оплака от презервативи около съблекалнята. Заплаши, че ще покаже записи!

