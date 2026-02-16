НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 110: Фалшив герой

Завръщаме се в пълен състав - Петър Бакърджиев, Димитър Тасев и Иво Бързаков, в "Спортен нюзрум"!

Само дни, след като от Левски спряха акредитациите на bTV Media Group заради предишния ни епизод, в новия ще чуете нашата позиция.

Няма как да минем и без актуалните събития.

Във футбола

Ще говорим за последните резултати в първенството - победите на "сините" и на ЦСКА.

Снимка: Lap.bg

Левски се справи с Ботев Пловдив, а "червените" - с ЦСКА 1948 и не пропуснаха да се заядат с тима от Бистрица.

Какво казва класирането? Какво казват и прогнозите?

Снимка: Lap.bg

На олимпийските игри

Какво се случва и в другите спортове?

Докъде ще го докараме на олимпийските игри, след двата бронза - на Тервел Пулев в сноуборда и на Лора Христова в биатлона?

