Лудогорец изрина снега на ръка! Вижте как изглежда терена! (ВИДЕО)

Всичко е наред в Разград! Стадионът е готов за мач!

След обилния снеговалеж през изминалите дни, теренът на Лудогорец бе засипан, а всички сили бяха впрегнати, за да бъде изчистен.

Причината е ясна - предстоящият днес, 19 февруари, пръв мач от плейофите за участие на осминафиналите в Лига Европа срещу добре познатия Ференцварош.

Без тежка техника

В Лудогорец избраха да почистят терена без помощта на тежка техника. Причината е желанието да запазят доброто състояние на тревата.

Трябва да отбележим, че отоплението на терена беше включено навреме и доста спомогна за нормализирането на ситуацията.

Иначе снегът бе изнесен "на ръка", а с лична помощ се включи и норвежкият треньор на "орлите" Пер-Матиас Хьогмо. Вече няколко пъти той спомена, че лошото време му напомня на родината и хич не го притеснява.

Изчистени са и трибуните, които очакват феновете след няколко часа за един от най-важните мачове за сезона.

Познатият съперник

Лудогорец ще се изправи срещу Ференцварош за четвърти път този сезон, а след седмица - за пети.

Двата тима играха два пъти в квалификациите за Шампионската лига и веднъж в груповата фаза на Лига Европа.

Общо мачовете им са седем, в които Лудогорец е записвал четири загуби.