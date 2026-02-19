Лудогорец изрина снега на ръка! Вижте как изглежда терена! (ВИДЕО)

Всичко е наред в Разград! Стадионът е готов за мач!
След обилния снеговалеж през изминалите дни, теренът на Лудогорец бе засипан, а всички сили бяха впрегнати, за да бъде изчистен.
Причината е ясна - предстоящият днес, 19 февруари, пръв мач от плейофите за участие на осминафиналите в Лига Европа срещу добре познатия Ференцварош.
В Лудогорец избраха да почистят терена без помощта на тежка техника. Причината е желанието да запазят доброто състояние на тревата.
Трябва да отбележим, че отоплението на терена беше включено навреме и доста спомогна за нормализирането на ситуацията.
Иначе снегът бе изнесен "на ръка", а с лична помощ се включи и норвежкият треньор на "орлите" Пер-Матиас Хьогмо. Вече няколко пъти той спомена, че лошото време му напомня на родината и хич не го притеснява.
Изчистени са и трибуните, които очакват феновете след няколко часа за един от най-важните мачове за сезона.
Лудогорец ще се изправи срещу Ференцварош за четвърти път този сезон, а след седмица - за пети.
Двата тима играха два пъти в квалификациите за Шампионската лига и веднъж в груповата фаза на Лига Европа.
Общо мачовете им са седем, в които Лудогорец е записвал четири загуби.