Лудогорец изрина снега на ръка! Вижте как изглежда терена! (ВИДЕО)

Разградчани играят отново срещу Ференцварош по-късно днес

Всичко е наред в Разград! Стадионът е готов за мач! 

След обилния снеговалеж през изминалите дни, теренът на Лудогорец бе засипан, а всички сили бяха впрегнати, за да бъде изчистен. 

Причината е ясна - предстоящият днес, 19 февруари, пръв мач от плейофите за участие на осминафиналите в Лига Европа срещу добре познатия Ференцварош.

Леля Петранка от агитката на Лудогорец: Не е нормално да ни викат

Без тежка техника

В Лудогорец избраха да почистят терена без помощта на тежка техника. Причината е желанието да запазят доброто състояние на тревата

Трябва да отбележим, че отоплението на терена беше включено навреме и доста спомогна за нормализирането на ситуацията. 

Иначе снегът бе изнесен "на ръка", а с лична помощ се включи и норвежкият треньор на "орлите" Пер-Матиас Хьогмо. Вече няколко пъти той спомена, че лошото време му напомня на родината и хич не го притеснява. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Изчистени са и трибуните, които очакват феновете след няколко часа за един от най-важните мачове за сезона. 

Познатият съперник

Лудогорец ще се изправи срещу Ференцварош за четвърти път този сезон, а след седмица - за пети. 

Двата тима играха два пъти в квалификациите за Шампионската лига и веднъж в груповата фаза на Лига Европа. 

Общо мачовете им са седем, в които Лудогорец е записвал четири загуби.

Лудогорец
срещу
Ференцварош
19.02.2026 22:00
