Спортен нюзрум, еп. 111: Заедно към успеха!

Оценете шансовете Левски да има нов собственик тази година ТУК.
Нов четвъртък, нов епизод на "Спортен нюзрум".
Този път ще говорим за... сродяването на Левски и ЦСКА.
Ще има ли изобщо такова? Ще се прегърнат ли "сини" и "червени"?
Причината е евентуална сделка за собствеността на Левски. Кой иска да е новият силен човек на стадион "Георги Аспарухов"? Ще обсъждаме в студиото.
Ще ви разкрием и как той е свързан с ЦСКА!
Дали евентуално такова "обединение" би застрашило хегемонията на Лудогорец?
Питаме се днес, часове преди разградчани да се изправят срещу стария си познайник Ференцварош в плейофите за участие в осминафиналите на Лига Европа!
Гледайте ни! Започваме в 13:00 ч. в нашия канал в Youtube!