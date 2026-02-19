bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Спортен нюзрум, еп. 111: Заедно към успеха!

Ще се сродяват ли Левски и ЦСКА?

Спортен нюзрум, еп. 111: Заедно към успеха!

Оценете шансовете Левски да има нов собственик тази година ТУК.

 

Нов четвъртък, нов епизод на "Спортен нюзрум". 

Този път ще говорим за... сродяването на Левски и ЦСКА. 

Сделката

Ще има ли изобщо такова? Ще се прегърнат ли "сини" и "червени"?

Причината е евентуална сделка за собствеността на Левски. Кой иска да е новият силен човек на стадион "Георги Аспарухов"? Ще обсъждаме в студиото. 

Снимка: Lap.bg

Ще ви разкрием и как той е свързан с ЦСКА!

Срещу Лудогорец

Дали евентуално такова "обединение" би застрашило хегемонията на Лудогорец?

Трима треньори, същият противник: Ще победи ли Лудогорец Ференцварош? (AНКЕТА)

Питаме се днес, часове преди разградчани да се изправят срещу стария си познайник Ференцварош в плейофите за участие в осминафиналите на Лига Европа!

Гледайте ни! Започваме в 13:00 ч. в нашия канал в Youtube!

