Спортен нюзрум, еп. 112: Ало, 112! Шампионска виелица помете Делта Форс (ВИДЕО)

Нова седмица, нов късмет! Време е за захаросан мед. Епизод 112 на „Спортен нюзрум“ идва като сняг... през зима.

Снежната виелица „затрупа“ Първа лига, но не и „синята“ дружина на Дон Хулио. И Делта Форс не спря шампионския поход на Левски.

„Снежната“ битка ще бъде обсъдена от водещите Петър Бакърджиев, Димитър Тасев и Иво Бързаков. Състоянието на терените, спорът Хулио Веласкес – Пер-Матиас Хьогмо, възходът на ЦСКА на Христо Янев ще са само част от темите.

До какви температури може да работи българския ВАР и има ли криви линии или съдиите минаха изпитите по Геометрия с отличен?

И още само в "Спортен нюзрум". Гледайте ни! Започваме точно в 13:00 часа в нашия канал в Youtube!