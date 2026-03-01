bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Синът на Георги Велинов: За мен беше чест, че беше мой баща

Обичам те, татко!, написа Венцислав Велинов

Синът на Георги Велинов: За мен беше чест, че беше мой баща

Синът на легендата Георги Велинов - Венцислав, се сбогува с него с емоционални думи в социалните мрежи.

"За мен беше чест, че беше мой баща. Обичам те, татко!", написа той.

Великият вратар загуби битката с онкологично заболяване на челюстта. Той ни напусна на 68-годишна възраст, два месеца след своя близък приятел - треньор №1 на XX-и век - Димитър Пенев.

Джони, както всички го познават, играе на "Българска армия" в два периода от кариерата си - от 1978 до 1987 и от 1991 до 1993 г., като брани вратата на любимия тим в над 330 мача във всички турнири.

За 11 сезона в ЦСКА Велинов печели 6 шампионски титли и 5 Купи на България. През 1981 г. е избран за Футболист №1 на България. Участник е в полуфиналните сблъсъци в Купата на европейските шампиони с Байерн Мюнхен през 1982 г. Печели всеобщо и абсолютно заслужено признание като един от най-добрите на вратарския пост в цялата история на българския футбол.

"Армията" - вторият му дом

"Армията" е светиня! Първият ми мач тук беше през 1978 г. Като влязох за първи път – гледах само едни светила на снимки. Крум Милев, Стефан Божков, ще забравя някого... Сърцето ми се беше стегнало, свито. Знам къде отивам. Знам какво ме чака, но наистина успяхме." сподели през 2024 г. Велинов в интервю за bTV при завръщането си на "червения" стадион.

"Уникален стадион, любимият стадион. Животът ми е минал тук. Очаквам другата половина от живота да мине на още по-хубав", каза тогава 6-кратният шампион на България.

"От стадиона си взех един фотьойл от ложата. И го оставих на внука ми, да седи той на него. Да види къде е седял дядо му"

Най-трудно се е разделил с гредата на "Българска армия": "Това ми беше любимото ми място. Имах един трик – да си пипам гредата непрекъснато."

С ЦСКА Велинов печели титлата на България през 1980, 1981, 1982, 1983, 1987 и 1992 г., както и Купата на страната през 1981, 1983, 1985 и 1987 г.

Благодарение на отличните си изяви на вратата е привлечен в португалския Брага, където играе от 1987 до 1988 г., а след това носи екипите на Академика Лисабон (1988–1989) и Елваш (1989–1990).

Завръща се в ЦСКА през 1991 г. и остава още 2 години в тима, добавяйки още една титла в богатата си кариера, като мачовете, които изиграва за "червените" за първенство набъбват на 257.

Тагове:

джони цска легенда почина вратар велик георги велинов отиде си Венцислав Велинов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Христо Стоичков: Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности!

Христо Стоичков: Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности!
Левски срази Локо София в луд мач

Левски срази Локо София в луд мач
Трето място за Малена Замфирова в Криница!

Трето място за Малена Замфирова в Криница!
Благой Георгиев блокиран в Дубай: На 50 метра до нас избухна бомба

Благой Георгиев блокиран в Дубай: На 50 метра до нас избухна бомба

Последни новини

Левски срази Локо София в луд мач

Левски срази Локо София в луд мач
Христо Стоичков: Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности!

Христо Стоичков: Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности!
Напусна ни великият Георги Велинов

Напусна ни великият Георги Велинов
Трето място за Малена Замфирова в Криница!

Трето място за Малена Замфирова в Криница!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV