Атлетико отново не сбърка у дома, гледа към полуфинал в ШЛ (ВИДЕО)

Атлетико Мадрид се приближи до полуфиналите на Шампионската лига, след като спечели с 2:1 като домакин на Борусия Дортмунд в първия мач между двата тима. Така "дюшекчиите" удължиха на 17 двубоя серията си без поражение на Естадио Метрополитано в елиминационната фаза на турнира.

Гостите започнаха кошмарно - груба грешка на Ян Матсен при изнасяването на топката позволи на Родриго Де Пол да се озове сам срещу вратаря Грегор Кобел и световният шампион не сбърка - 1:0 в полза на Атлетико.

Отборът на Диего Симеоне продължи да владее инициативата. Алваро Мората и Антоан Гризман пробваха мерника си, преди Сануел Лино все пак да покачи на 2:0 в 32'. В основата на попадението отново беше слабата защита на "жълто-черните" - неразбирателство между Матс Хумелс и Нико Шлотербек.

През втората част Атлетико се стремеше да съхрани преднината си и разчиташе основно на контраатаки. Треньорът на германците Един Терзич пък предприе офанзивни смени с включване в игра на Юлиан Брандт и Себастиен Алер. Именно двете резерви комбинираха в 81', за да намали Бе Фау Бе изоставането си.

В последните секунди Брандт беше близо до изравняване - стреля с глава след центриране на Джейдън Санчо, обаче топката се отби в напречната греда.

В крайна сметка Борусия запази шансовете си за място на полуфинал. Реваншът пред прословутата "Жълта стена" на Сигнал Идуна Парк е след седмица.

Публиката ще бъде на страната на вестфалци, но не и историята. Атлетико на Чоло е продължил напред след успех у дома в първата среща във всчики 10 такива случаи в елиминациите на Шампионската лига.

