НА ЖИВО: Левски - АЗ Алкмаар

16 - Първи опасен удар в мача. Отправи го Де Вит, който получи пас отляво и стреля от малък ъгъл покрай гредата на Светослав Вуцов.

8 - След няколко добри комбинации Левски стига до първия корнер в мача. Без заплаха за вратата на съперника.

1 - Начало на мача. 35 000 по трибуните пеят за победа, в сектор Б грейва ефектна хореография.

Превю

Левски посреща АЗ Алкмаар в първи мач от плейофния кръг в Лигата на конференциите. Двубоят ще се проведе пред пълните трибуни на стадион "Васил Левски", а главен съдия ще бъде Тамаш Богнар от Унгария.

Стартови състави

Левски: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон - 18. Гашпер Търдин, 10. Асен Митков - 88. Марин Петков (К), 37. Рилдо, 99. Радослав Кирилов - 17. Евертон Бала

Резерви: 1. Огнян Владимиров, 78. Мартин Луков, 6. Цунами, 7. Фабио Лима, 8. Карлос Охене, 22. Мазир Сула, 23. Патрик Мислович, 31. Никола Серафимов, 71. Оливер Камдем, 77. Борислав Рупанов, 95. Карл Фабиен

Треньор: Хулио Веласкес

АЗ Алкмаар: 1. Роме-Джейдън Оусу-Одуро - 30. Денсо Касиус, 3. Вутер Гос, 5. Алешандре Пенетра, 34. Меес де Вит - 6. Пеер Коопмайнерс, 8. Жорди Класи (К) 26. Кеес Смит, 11. Ибрахим Садик, 9. Трой Парът, 17. Исак Стейнер Йенсен

Резерви: 12. Хоби Верхулст, 41. Йерон Зут, 4. Максим Декер, 15. Матео Чавес, 21. Дейв Квакман, 22. Елайджа Дайкстра, 23. Били Ван Дюл, 28. Зико Бурмеестер, 35. Мекс Меердинк, 60. Сем Ван Дюйн, 63. Яспер Хартог

Треньор: Маартен Мартенс