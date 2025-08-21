bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Девети ден в капан на 7200 метра без храна и вода

Започна четвъртата спасителна операция за алпинистка

Девети ден в капан на 7200 метра без храна и вода

47-годишната руска алпинистка Наталия Наговицина се опитва да оцелее девет дни със счупен крак на височина 7200 метра - на връх Победа в Киргизстан. Тя лежи в скъсана палатка при температура от - 23 градуса. Времето ще се влоши през следващите дни: очаква се - 26 градуса. Много е вероятно жената да е останала без храна и вода. Прелитане на безпилотен самолет на 19 август показа, че Наговицина е все още жива и се движи от време на време.

Изкачването до 7000 метра ще им отнеме около пет дни

На 20 август телеграм каналът SHOT съобщи, че тя вече не е показвала признаци на живот и лежи неподвижно в спалния си чувал. Според Mash обаче местните алпинисти все още вярват, че е жива и вече е в ход четвърта спасителна операция.

Група професионални катерачи е тръгнала от Бишкек към мястото на рускинята сутринта на 20 август. Изкачването до 7000 метра ще им отнеме около пет дни. Спускането с ранената ще отнеме още повече време. Ако успеят да спасят Наговицина, това ще бъде първата успешна евакуация от такава височина в Тяншан.

Непалец изкачи всички 14 осемхилядника за 190 дни

Председателят на комисията по класически алпинизъм към Руската федерация по алпинизъм Александър Яковенко заяви, че е практически невъзможно да се свали Наговицина.

На връх Победа още има много тела на загинали алпинисти

Ако човек бъде пренесен на носилка, самите спасители могат да паднат в бездната“, каза Яковенко пред радио Комсомолская правда“. Не съм сигурен, че ще могат да я пренесат, нито дори, че спасителите ще стигнат до нея, без самите те да умрат.“

Майсторът на спорта по алпинизъм Алексей Шустров подчерта, че обикновено не се случва хора да бъдат сваляни от такава височина. На връх Победа още има много тела на загинали алпинисти.

Яковенко е на мнение, че спасяването на Наговицина би било истинско чудо. Връх Победа е най-тежкият, най-сериозният седемхилядник. Удивително ми е как хора, които нямат сериозна спортна квалификация, поемат такъв риск и се отправят на такава експедиция“, казва той.

Черна година за българския алпинизъм: Отиде си и Карина Сълова

На 12 август Наталия изкачва връх Победа. При спускането се подхлъзва, падна на остър ръб и си счупи крака.

Родена е в Пермския край, учи за география и работи в Пермския университет в катедрата по биогеоценология и опазване на природата.

През 2016 г. се пали по алпинизма, а 4 години по-късно сама ръководи експедиция за първи път - до Елбрус. През 2021 г. губи съпруга си, докато изкачват Хан Тенгри: мъжът ѝ получава инсулт на височина от 6900 метра и остава. Наговицина отказва да слезе със спасителите, докато съпругът ѝ не починал.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

вода Русия храна бишкек Елбрус телеграм канал алмипизъм Наталия Наговицина връх Победа

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Чакаме медали! Стилияна Николова поведе в многобоя на световното

Чакаме медали! Стилияна Николова поведе в многобоя на световното
Аспарух Никодимов – „Убиец на шампиони“ (ВИДЕО)

Аспарух Никодимов – „Убиец на шампиони“ (ВИДЕО)
ЦСКА се раздели с още един ключов футболист

ЦСКА се раздели с още един ключов футболист
МОК финансира подготовката на 12 български спортисти

МОК финансира подготовката на 12 български спортисти

Напаст Божия: Луди по секса буболечки връхлитат US Open

Напаст Божия: Луди по секса буболечки връхлитат US Open

Последни новини

НА ЖИВО: Левски - АЗ Алкмаар 0:0

НА ЖИВО: Левски - АЗ Алкмаар 0:0
Чакаме медали! Стилияна Николова поведе в многобоя на световното

Чакаме медали! Стилияна Николова поведе в многобоя на световното
Звезда на Ювентус зарязан заради изневяра с известна актриса

Звезда на Ювентус зарязан заради изневяра с известна актриса
Трима загинаха при безредици на мач в Аржентина (ВИДЕО 18+)

Трима загинаха при безредици на мач в Аржентина (ВИДЕО 18+)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV