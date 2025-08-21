bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Звезда на Ювентус зарязан заради изневяра с известна актриса

Тя е с 18 години по-голяма от него

Звезда на Ювентус зарязан заради изневяра с известна актриса
Сърцето на аржентинския национал Нико Гонсалес вече е свободно, след като красивата му приятелка Палома Силберберг прекрати връзката си с него заради изневяра с известна актриса.

"Знаеш ли кой съм аз?"

Край на любовта им сложи клип, на който се вижда как полузащитникът се забавлява с друга жена в нощен клуб, като танцува с нея и я целува. Оказва се, че въпросната блондинка е актрисата Сабрина Рохас, която е много популярна в Аржентина. Според таблоидите, двамата са продължили забавата и след като са си тръгнали от нощния бар.

"Често ходя в това заведение. Имаше много хора. Снимах се с няколко души, които се оказаха негови приятели. Той ме заговори, попита ме какво пия. Не знаех с кого общувам. Той ме попита: "Знаеш ли кой съм аз?". След това ми се представи, а аз му отговорих: "Синът ми ще припадне, ако разбере, че сега си говоря с теб". Беше най-обикновен разговор между двама души. Няма нищо повече. Не сме си тръгнали заедно и не сме правили нищо", заяви Сабрина в опит да се измъкне от ситуацията.

Интересното е, че актрисата е на 45 години и има 2 деца от връзката й с нейния колега Лучано Кастро.

Нико и Палома са заедно от тийнейджърските си години, като тя пристигна с него в Европа, когато той премина в Щутгарт. Последва престой във Фиорентина, преди да бъде купен от Ювентус миналото лято. С националния отбор на Аржентина той спечели два пъти Копа Америка.

Въпреки че се раздели с него, Палома не спира със своята дейност в социалните мрежи, като непрекъснато споделя свои снимки. "Нико трябва да е луд, за да те смени със Сабрина Рохас", написа фен под една от публикациите й.

 
 
 
