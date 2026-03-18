Байерн довърши Аталанта, Кейн изравни Меси

Байерн Мюнхен се класира с лекота за четвъртфиналите на Шампионската лига, след като разгроми Аталанта и в реванша. Баварците спечелиха с 4:1 у дома и продължават напред с общ резултат 10:2 (6:1 преди седмица).

Байерн не беше вкарвал 10 или повече попадения в елиминационен сблъсък в турнира от сезон 2008/2009, когато разпиля Спортинг Лисабон с 12:1 (5:0 и 7:1) също в осминафиналите.

Два от головете за германците тази вечер отбеляза Хари Кейн (25' и 53'), който вече има 50 в Шампионската лига, реализирани в 66 двубоя, каквото е постижението и на 8-кратния носител на "Златната топка" Лионел Меси. Пред тях са само Рууд ван Нистелрой (62 мача) и рекордьорът Арлинг Холанд (49 срещи).

Снимка: Reuters

Пак разгром

На Алианц Арена реферът показа бялата точка в 24', след като топката срещна ръката на Джорджо Скалвини при изстрел на Кейн. Англичанинът изпълни слабо и вратарят Марко Спортиело отрази. Стражът обаче беше престъпил линията, Кейн получи втори шанс и не сбърка - 1:0.

Снимка: Reuters

Кейн удвои в 54' с майсторско изпълнение, а Ленарт Карл в 56' и Луис Диас в 70' оформиха разгрома. Почетното попадение за "Богинята" реализира резервата Лазар Самарджич в 86'.

Така Байерн постигна десети успех в Шампионската лига за сезона и ще се изправи срещу Реал Мадрид в четвъртфиналите. Кралският клуб стигна до фазата на най-добрите 8 след 3:0 и 2:1 над Манчестър Сити.

Аталанта не успя да повтори подвига от плейофа срещу Борусия Дортмунд (0:2 и 4:1), нито класиката над Байер Леверкузен във финала на Лига Европа през 2024 г. След отпадането на "бергамаските" Италия остана без представител в Турнира на богатите.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Аталанта