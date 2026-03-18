на живо
Байерн довърши Аталанта, Кейн изравни Меси

С разгром в Шампионската лига, невиждан от 2009 г.

Байерн Мюнхен се класира с лекота за четвъртфиналите на Шампионската лига, след като разгроми Аталанта и в реванша. Баварците спечелиха с 4:1 у дома и продължават напред с общ резултат 10:2 (6:1 преди седмица).

Байерн не беше вкарвал 10 или повече попадения в елиминационен сблъсък в турнира от сезон 2008/2009, когато разпиля Спортинг Лисабон с 12:1 (5:0 и 7:1) също в осминафиналите.

Два от головете за германците тази вечер отбеляза Хари Кейн (25' и 53'), който вече има 50 в Шампионската лига, реализирани в 66 двубоя, каквото е постижението и на 8-кратния носител на "Златната топка" Лионел Меси. Пред тях са само Рууд ван Нистелрой (62 мача) и рекордьорът Арлинг Холанд (49 срещи).

Пак разгром

На Алианц Арена реферът показа бялата точка в 24', след като топката срещна ръката на Джорджо Скалвини при изстрел на Кейн. Англичанинът изпълни слабо и вратарят Марко Спортиело отрази. Стражът обаче беше престъпил линията, Кейн получи втори шанс и не сбърка - 1:0.

Кейн удвои в 54' с майсторско изпълнение, а Ленарт Карл в 56' и Луис Диас в 70' оформиха разгрома. Почетното попадение за "Богинята" реализира резервата Лазар Самарджич в 86'.

Така Байерн постигна десети успех в Шампионската лига за сезона и ще се изправи срещу Реал Мадрид в четвъртфиналите. Кралският клуб стигна до фазата на най-добрите 8 след 3:0 и 2:1 над Манчестър Сити.

Аталанта не успя да повтори подвига от плейофа срещу Борусия Дортмунд (0:2 и 4:1), нито класиката над Байер Леверкузен във финала на Лига Европа през 2024 г. След отпадането на "бергамаските" Италия остана без представител в Турнира на богатите.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Байерн Мюнхен и Аталанта

Байерн Мюнхен
Байерн Мюнхен
4 : 1
Аталанта
Аталанта
70%
Притежание на топката
30%
15
Точни удари
10
10
Неточни удари
4
65
Опасни атаки
29
8
Нарушения
4
6
Корнери
3
1
Засади
3
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион:

Състави

40
44 3 4 20
8 45
42 22 14
9
9
17 7
16 8 13 47
3 4 42
57
Джонас Урбиг 40 Джонас Урбиг
Йосип Станишич 44 Йосип Станишич
Ким Мин-Дже 3 Ким Мин-Дже
Джонатан Тах 4 Джонатан Тах
Том Бишоф 20 Том Бишоф
Леон Горецка 8 Леон Горецка
Александър Павлович 45 Александър Павлович
42
Рафаел Герейро 22 Рафаел Герейро
Луис Диас 14 Луис Диас
Хари Кейн 9 Хари Кейн
Марко Спортиело 57 Марко Спортиело
Одилон Косуну 3 Одилон Косуну
Исак Хиен 4 Исак Хиен
Джорджо Скалвини 42 Джорджо Скалвини
Раул Беланова 16 Раул Беланова
Марио Пашалич 8 Марио Пашалич
Едерсън 13 Едерсън
Лоренцо Бернаскони 47 Лоренцо Бернаскони
Чарлз де Кетелере 17 Чарлз де Кетелере
К. Сулемана 7 К. Сулемана
Джанлука Скамака 9 Джанлука Скамака
Най - важното

Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)

Епизод 1: 45 километра за 4 часа (ВИДЕО)
Таня Гатева: Доволна съм от отбора, ще продължим да се борим (ВИДЕО)

Таня Гатева: Доволна съм от отбора, ще продължим да се борим (ВИДЕО)
Той е най-известният българин!

Той е най-известният българин!
Пътен инцидент блокира автобуса на атлетите в Полша

Пътен инцидент блокира автобуса на атлетите в Полша
Сенегал отказва да върне трофея! (ВИДЕО)

Сенегал отказва да върне трофея! (ВИДЕО)

Последни новини

Ливърпул срази Галатасарай, Салах постави рекорд

Ливърпул срази Галатасарай, Салах постави рекорд
Атлетико пречупи Тотнъм и лети към Барселона!

Атлетико пречупи Тотнъм и лети към Барселона!
Задържаха треньор за малтретиране на деца

Задържаха треньор за малтретиране на деца
7 е добро число: Барселона сряза крилете на

7 е добро число: Барселона сряза крилете на "свраките"
