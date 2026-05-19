"Светци" ли? Изхвърлиха ги от най-скъпия мач

Прецедент във футбола! Саутхемптън беше изхвърлен от най-скъпия мач в играта заради... шпионаж. Така "светците" няма да се изправят срещу Хъл във финалния плейоф в Чемпиъншип за влизане в английската Висшата лига.

Причината: анализатор на Саутхемптън е шпионирал тренировката на Мидълзбро преди сблъсъка между двата тима от плейофите, спечелен от "червено-белите" с общ резултат 2:1 (0:0 и 2:1).

"Светците" може да обжалват решението в съответствие с регламента на Английската Футболна Лига, като обжалването ще бъде разгледано в сряда.

Ако не настъпи промяна, двубоят за 200 млн. паунда ще бъде между Мидълсбро и Хъл.

Скандалът

На 7 май 2026 г. анализатор от Саутхемптън е бил на тренировъчната база на Мидълзбро с безжични слушалки и е снимал към терена. Мидълсбро смята, че е предавал тренировката на живо на треньорския щаб чрез видео връзка. Служител на Боро е поискал идентификация от шпионина, който обаче е отказал и е изтрил файлове от телефона, след което е избягал.

Самоличността му била потвърдена чрез сравняване на изображенията със снимки на персонала на официалния уебсайт на Саутхемптън.

Следва прилагането на Регламент 127 (забрана за наблюдение на тренировката на противник по-малко от 72 часа преди мач). Това води до дисквалификация на "светците" и минус 4 точки за следващия сезон, а Мидълсбро ще играе срещу Хъл в спор за място във Висшата лига.