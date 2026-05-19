Григор Димитров отпадна в квалификациите на "Ролан Гарос"

Кошмарната серия за Григор Димитров продължава... Най-добрият български тенисист отпадна в първия квалификационен кръг на "Ролан Гарос", след като отстъпи с 1:2 сета на Жайме Фария (Португалия) след обрат за 6:3, 5:7, 7:6/6/.

Поражението е седмо поредно за Гришо, който се срина до №170 в световната ранглиста и остава с едва два успеха от началото на сезона.

Мачовете в този период са подготовка за завръщане сред най-добрите, тъй като Григор претърпя тежка травма на гръдния мускул през миналия сезон, но и за зрелището, което очаква родната публика на 12 юни.

Тогава, в София, Димитров ще изиграе демонстративен мач срещу Стефанос Циципас. Шоуто, което предизвика огромен интерес, може да гледате пряко в ефира на bTV.

Извън форма

Димитров започна лошо и допусна ранен пробив в мача срещу 117-и в света Фария, но след 1:3 той взе пет поредни гейма и стигна до обрат в първия сет.



Във втората част българинът поведе в началото с 3:1 гейма, а при 5:3 и подаване на съперника стигна до 40:40 и беше на две точки от победата, но не успя. В следващия гейм той сервираше за мача, но пропусна шансовете си и 22-годишният португалец изравни. При 5:5 Димитров пропиля един брейкбол и отново не се възползва, а след това пак загуби подаването си, а с това и сета.

Хасковлията пропусна още три възможности за пробив в дълъг откриващ гейм на третата част, който премина през шест равенства. Димитров все пак реализира брейк за 2:1, след което направи 3:1 на собствен сервис. Българинът допусна връщане на пробива за 4:4, но веднага след това отново спечели подаването на португалеца и за втори път в мача сервираше за победата, но пак не се възползва.

Впоследствие се стигна до решаващ дълъг тайбрек до 10 точки, в който Фария поведе с 4:1 точки, хасковлията намали до 5:6, но след три поредни разигравания португалецът дръпна с 9:5 и получи четири поредни мачбола. Хасковлията отрази първия при собствено подаване, но при втория противникът триумфира.