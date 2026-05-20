Звезда на Фрайбург пред bTV: Ако вярваш, можеш да стигнеш, където искаш

"С вяра в собствените си възможности можеш да стигнеш там, където искаш". Думите са на един от основните играчи на Фрайбург - вицекапитана Винченцо Грифо, преди финала в Лига Европа срещу Астън Вила.

"Повярвахме, че ще стигнем до финала, когато свърши основната фаза и продължихме напред. Тогава си казахме, че това е нашата година и можем да направим нещо повече. Отваря ни се голяма възможност и трябва да стигнем до финала. Винаги трябва да вярваш в своите възможности, и когато вярваш ще стигнеш там, където искаш!", коментира пред bTV Грифо, който има 14 гола и 10 асистенции в 52 мача във всички турнири през сезона.

"Изживяхме доста години, в които се борехме за оставане. Сега сме на финал! През последните 4-5,6 години се справихме отлично и сме много доволни за този път, който извървяхме"

"Астън Вила със сигурност са добър отбор, много здрави физически и компактни. Но ние определено заслужихме своето място на финала на Лига Европа, направихме много хубав сезон и в Бундеслигата, с това самочувствие и използвайки тази еуфория искаме да играем утре, за да постигнем успех"

Предишният финал

Фрайбург загуби последния финал, който участва - срещу Лайпциг след дузпи в спора за Купата на Германия през 2022 г.

"Надявам се, че сме научили как се печели. В кръга на шегата го казвам. Лайпциг тогава бе много силен, с качество и играчи, които са на ниво. Точно като утрешния ни съперник, там също има много добри играчи с голямо качество, като техния вратар , който е световен шампион, но и другите им играчи, всички са национали. Но ние няма да се скрием, а ще искаме да покажем нашето най-силно лице като отбор.", заяви 33-годишният Грифо.