Епизод 1: Футбол край Босфора

Магията на Истанбул се чувства още с влизането в града

Голям европейски финал отново ще се играе в Турция! Астън Вила и Фрайбург ще спорят за трофея в Лига Европа.

За тази цел ние сме в Истанбул - мястото, където се случват чудеса. След около 6 часа път от София, пристигнахме в единствения град в света, разположен на два континента.

Стълби, котки и акредитации

За жалост, нямаме много време за разглеждане на забележителности. Още с пристигането ни започна и работата. И неприятните изненади. Като например около 700-те стъпала, които трябваше да изкачим, за да стигнем до площад Тексим.

Оттам си взехме акредитациите за мача. Еуфорията е по-голяма за най-младия член на нашия екип - Йордан Тенев, за когото това е първи голям европейски финал.

Кой финал ще гледа Георги Иванов в сряда?

След като си взехме акредитации, следващата ни спирка, разбира се, бе стадионът. С около 37 500 места "Бешикташ Парк" за втори път приема финал на евротурнир. Предишния беше през 2019 г., когато Ливърпул победи Челси след драма с дузпи за Суперкупата на Европа.

На път за стадиона видяхме и най-малките фенове, които няма търпение да видят кой ще бъде победител. Дузина котки ни посрещнаха пред огромното съоръжение, като ние естествено им обърнахме нужното внимание.

В Турция знаят "Бангаранга"

Добро впечатление ни направи, че всички бяха много мили и ни оказаха пълно съдействие при на стадиона. Също така, като разбраха, че сме българи и ни поздравиха за първото място на Евровизия, което още повече доказва успеха на Дара!

Последваха няколко включвания за емисията новини, а след това дойде ред да си направим и снимка за спомен с най-тежкия трофей в Европа. Правилно прочетохте! Трофеят от Лига Европа е най-тежкият на Стария континент - цели 15 кг.

И въпреки че ни казаха, че на стадиона на Бешикташ трудно може да се изгубиш... ние успяхме. След известно лутане по стълби и асансьори (да, правилно, има асансьори на стадиона) намерихме правилната посока и можем да кажем, че първият ни ден в най-големия град в Турция завърши успешно!

За кой ли път? Мистър Лига Европа е отново на финал (ВИДЕО)

Очаквайте продължение!

 

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Ливърпул

Астън Вила
Астън Вила
4 : 2
Ливърпул
Ливърпул
45%
Притежание на топката
55%
9
Точни удари
10
5
Неточни удари
6
45
Опасни атаки
51
12
Нарушения
9
4
Корнери
9
2
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 4 14 5
12 3
8 7 27
10
73
17 30 8
38 10
2 5 4 6
25
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Виктор Линдельоф 3 Виктор Линдельоф
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Емилиано Буендия 10 Емилиано Буендия
Георги Мамардашвили 25 Георги Мамардашвили
Джо Гомес 2 Джо Гомес
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
73
Тагове:

футбол финал турция астън вила лига европа стадион фрайбург истанбул бешикташ Евровизия

