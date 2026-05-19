Епизод 1: Футбол край Босфора

Голям европейски финал отново ще се играе в Турция! Астън Вила и Фрайбург ще спорят за трофея в Лига Европа.

За тази цел ние сме в Истанбул - мястото, където се случват чудеса. След около 6 часа път от София, пристигнахме в единствения град в света, разположен на два континента.

Стълби, котки и акредитации

За жалост, нямаме много време за разглеждане на забележителности. Още с пристигането ни започна и работата. И неприятните изненади. Като например около 700-те стъпала, които трябваше да изкачим, за да стигнем до площад Тексим.

Оттам си взехме акредитациите за мача. Еуфорията е по-голяма за най-младия член на нашия екип - Йордан Тенев, за когото това е първи голям европейски финал.

След като си взехме акредитации, следващата ни спирка, разбира се, бе стадионът. С около 37 500 места "Бешикташ Парк" за втори път приема финал на евротурнир. Предишния беше през 2019 г., когато Ливърпул победи Челси след драма с дузпи за Суперкупата на Европа.

На път за стадиона видяхме и най-малките фенове, които няма търпение да видят кой ще бъде победител. Дузина котки ни посрещнаха пред огромното съоръжение, като ние естествено им обърнахме нужното внимание.

В Турция знаят "Бангаранга"

Добро впечатление ни направи, че всички бяха много мили и ни оказаха пълно съдействие при на стадиона. Също така, като разбраха, че сме българи и ни поздравиха за първото място на Евровизия, което още повече доказва успеха на Дара!

Последваха няколко включвания за емисията новини, а след това дойде ред да си направим и снимка за спомен с най-тежкия трофей в Европа. Правилно прочетохте! Трофеят от Лига Европа е най-тежкият на Стария континент - цели 15 кг.

И въпреки че ни казаха, че на стадиона на Бешикташ трудно може да се изгубиш... ние успяхме. След известно лутане по стълби и асансьори (да, правилно, има асансьори на стадиона) намерихме правилната посока и можем да кажем, че първият ни ден в най-големия град в Турция завърши успешно!

