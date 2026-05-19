Епизод 1: Футбол край Босфора

Голям европейски финал отново ще се играе в Турция! Астън Вила и Фрайбург ще спорят за трофея в Лига Европа.
За тази цел ние сме в Истанбул - мястото, където се случват чудеса. След около 6 часа път от София, пристигнахме в единствения град в света, разположен на два континента.
За жалост, нямаме много време за разглеждане на забележителности. Още с пристигането ни започна и работата. И неприятните изненади. Като например около 700-те стъпала, които трябваше да изкачим, за да стигнем до площад Тексим.
Оттам си взехме акредитациите за мача. Еуфорията е по-голяма за най-младия член на нашия екип - Йордан Тенев, за когото това е първи голям европейски финал.
След като си взехме акредитации, следващата ни спирка, разбира се, бе стадионът. С около 37 500 места "Бешикташ Парк" за втори път приема финал на евротурнир. Предишния беше през 2019 г., когато Ливърпул победи Челси след драма с дузпи за Суперкупата на Европа.
На път за стадиона видяхме и най-малките фенове, които няма търпение да видят кой ще бъде победител. Дузина котки ни посрещнаха пред огромното съоръжение, като ние естествено им обърнахме нужното внимание.
Добро впечатление ни направи, че всички бяха много мили и ни оказаха пълно съдействие при на стадиона. Също така, като разбраха, че сме българи и ни поздравиха за първото място на Евровизия, което още повече доказва успеха на Дара!
Последваха няколко включвания за емисията новини, а след това дойде ред да си направим и снимка за спомен с най-тежкия трофей в Европа. Правилно прочетохте! Трофеят от Лига Европа е най-тежкият на Стария континент - цели 15 кг.
И въпреки че ни казаха, че на стадиона на Бешикташ трудно може да се изгубиш... ние успяхме. След известно лутане по стълби и асансьори (да, правилно, има асансьори на стадиона) намерихме правилната посока и можем да кажем, че първият ни ден в най-големия град в Турция завърши успешно!
Очаквайте продължение!