Пловдивски дуел ще украси ELITBET MAX FIGHT 65

Пловдивски сблъсък в полутежката категория на бокса ще украси бойната карта на ELITBET MAX FIGHT 65. Дългоочакваното бойно шоу ще се проведе на 29 май и ще бъде излъчено пряко по bTV Action и VOYO.BG.

Един срещу друг на ринга ще се качат бронзовият медалист от европейско първенство и 15-кратен шампион на България Иван Киселаров и абсолютният дебютант и негов съгражданин Димитър Мутавски.

След като Иван Киселаров вече бе обявен като част от бойната карта на MAX FIGHT 65, организацията официално представя неговия съперник – пловдивчанина Димитър Мутавски, който ще направи своя дебют на професионалната сцена пред родна публика. Двамата ще се изправят в двубой от 4 рунда по 3 минути.

34-годишният Мутавски влиза в срещата с амбицията да остави сериозна следа още с първата си поява на галавечер от ранга на MAX FIGHT. Въпреки че традиционно се състезава в тежка категория, където поддържа тегло около 92 кг при ръст от 194 см, пловдивчанинът е готов да демонстрира силата и агресивния си стил срещу опитния Иван Киселаров. С десен гард, сериозна физика и репутация на боксьор, който винаги търси размяната на тежки удари, Мутавски не крие увереността си преди двубоя.

"Моят стил е агресивен боен стил. Обичам да натискам и да търся нокаута. Смятам, че Иван Киселаров има опит и това ще направи срещата много интересна за публиката, а финалът ще бъде атрактивен.", заяви Димитър Мутавски дни преди MAX FIGHT 65.

Вдъхновен от Холифийлд

Боксьорът от Пловдив започва да тренира едва на 14-годишна възраст, движен от любовта си към бойните спортове и вдъхновен от легендата Ивендър Холифийлд. През годините натрупва сериозен опит на републикански първенства при мъжете, където изгражда репутацията си на изключително твърд и опасен съперник. Самият той определя като своя най-голяма сила комбинацията между тежки удари и здрава психика.

"Винаги съм харесвал този спорт и съм влагал всичко от себе си в тренировките. На републиканските първенства съм показвал, че мога да нанасям сериозни щети и никога не отстъпвам назад. За мен психиката е също толкова важна, колкото и силата.", коментира Мутавски.

За Димитър Мутавски участието на MAX FIGHT 65 има и силен емоционален заряд, тъй като дебютът му идва именно в родния Пловдив пред близки, приятели и местна публика.

Сблъсъкът между Киселаров и Мутавски се очаква да бъде един от най-експлозивните боксови двубои в програмата на MAX FIGHT 65, а феновете в Пловдив ще станат свидетели на среща между доказан опит и амбициозен дебютант, който обещава зрелище още с първото си качване на професионалния ринг.