Байерн наказа побойника Мане с рекордна сума (ВИДЕО)

Байерн Мюнхен не пощади една от своите звезди. Ръководството на германците санкционира Садио Мане, съобщава Bild.

Thomas Tuchel: “Sadio Mané will be in the squad because the topic with Sané is now settled”.#FCBayern



“Starting XI? We'll have to wait and see tomorrow whether Mané starts”. pic.twitter.com/isLCroTaE4