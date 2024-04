Барселона превзе Парк де Пренс в битка с два обрата (ВИДЕО)

Барселона победи Пари Сен Жермен с 3:2 като гост в първия мач помежду им от четвъртфиналите на Шампионската лига. Двата тима изиграха интригуващ двубой с два обрата, оставил интригата за реванша жива.

Каталунците не бяха печелили на Парк де Пренс от 2015 г. насам, когато завоюваха трофея.

Тази вечер отборът на Барселона започна вдъхновено, устремен към избягване на допуснатия шокиращ обрат срещу същия съперник през 2017 г. Селекцията на Шави вдигна оборотите около 20', когато Нуно Мендеш изби от голлинията след удар на Роберт Левандовски.

В 37' Рафиня даде аванс на испанците, възползвайки се от грешка на вратаря Джанлуиджи Донарума след центриране на Ламин Ямал, станал най-младият четвъртфиналист в Шампионската лига със своите 16 години, 8 месеца и 29 дни.

Изненадващо, ПСЖ осъществи пълен обрат в началото на втората част. Само в рамките на 3 минути - между 48' и 51', Усман Дембеле и Витиня вдигнаха на крака публиката.

Рафиня, който бе над всички на терена, обаче вкара красиво воле от движение за 2:2 в 62'.

Победното попадение за Барселона реализира влезлият като резерва Андреас Кристенсен. Датчанинът бе точен с глава в 77', засичайки центриране от корнер на Илкай Гюндоган. Така Кристенсен, вече на 28 години, стана първия рожденик, вкарал гол в елиминациите на Шампионската лига навръх празника си.

Барселона гледа с увереност към полуфиналите на турнира. "Блаугранас" не са отпадали след победа като гости в първия мач от 40 години насам. В 40 от 42 такива случаи испанският гранд продължава. ПСЖ пък не е успявал да избегне елиминацията в Шампионската лига след загуба у дома в първия двубой в последните си 6 опита.

