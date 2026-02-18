Брюж - Атлетико Мадрид: Очаквайте неочакваното!

Брюь срещу Атлетико Мадрид - този мач никога не може да се предскаже. Двата отбора са сред най-непредвидимите този сезон, а когато се изправят един срещу друг, никой не знае какво може да се случи.

Брюж или Атлетико

Две победи в последните два мача за Брюж срещу Кайрат Алмати и Олимпик Марсилия бяха достатъчни на белгийския тим да се класира за плейофите в Шампионската лига за втори пореден сезон. На този етап през миналата година Брюж отстрани Аталанта - отборът, който тъкмо бе спечелил Лига Европа, отстранявайки Ливърпул по пътя си. Брюж е в серия от 5 победи в последните 6 мача във всички турнири, като в тази статистика превъзхожда своя опонент.

Снимка: Reuters

Въпреки че победи Барселона с 4:0 за Купата на краля, Атлетико Мадрид загуби с 0:3 от Райо Валекано в първенството, оставяйки "дюшекчиите" на четвърто място в Ла Лига, отдалечавайки ги на 15 точки от водача в класирането Реал Мадрид. Изненадващата загуба от Бодьо Глимт постави отбора на Диего Симеоне в неприятна ситуация. "Дюшекчиите" се бореха за място в топ 8, но загубата с 1:2 от норвежката сензация попари надеждите на футболистите на мадридския гранд.

Тези два отбора са се срещали много пъти в историята, а според статистиката силите са изравнени. В 8 мача помежду си, Брюж и Атлетико са си разменили по 3 победи, а две от срещите са завършили с равенство. Последният път, когато гледахме двубой между Брюж и Атлетико бе в груповата фаза на Шампионската лига през сезон 2022/23. А "дюшекчиите" нямат победа над белгийския си опонент от 2018 г.

Снимка: Reuters

Интересна статистика подсказва, че головете най-вероятно ще паднат през второто полувреме, тъй като 8 от последните 9 попадения на голмайстора на Брюж Карлос Форбс са паднали през вторите 45 минути, а всичките 6 гола на Адемола Лукман от Атлетико Мадрид са след 40-ата минута.

Сега и двата отбора се борят за достигане на осминафиналите за втора поредна година. Гледайте сблъсъка само и единствено на онлайн платформата VOYO.BG с начален час 22:00.