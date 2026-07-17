Шампионска лига Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Емоции в Ливърпул: Доминик Собослай взе решение (ВИДЕО) Вижте най-ефектните голове на унгареца в Шампионската лига

Доминик Собослай беше основна фигура за Ливърпул през миналия, меко казано, разочароващ сезон. Унгарецът гарнира силното си представяне на терена със сърцата игра, което му спечели симпатиите на феновете.

Експертът по трансферите Фабрицио Романо съобщи, че Собослай вече е приел предложението на клуба за удължаване на договора.

Новата сделка - до 30 юни 2031 година, ще бъде обявена през следващите дни. Тя превръща халфа в един от най-високоплатените футболисти на Ливърпул.

Настоящият му договор с 20-кратните шампиони на Англия е до лятото на 2028 година. Той пристигна от РБ Лайпциг през 2023 година срещу 60 милиона паунда. Оттогава статистиката му е 147 мача, 28 гола и 24 асистенции във всички турнири.

Благодарение на своето силно представяне и раздялата с Андрю Робъртсън с клуба, Доминик е фаворит за капитанската лента след Върджил Ван Дайк.