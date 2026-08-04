Ще надмине ли Хулио Веласкес Станимир Стоилов?

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Няма намерени резултати за "Реал"
Испанският специалист може два подобри рекорд от сезон 2005/2006
Левски излиза срещу шампиона на Казахстан Кайрат в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига днес, 4 август.
"Сините" са домакини в първата среща, която е от огромно значение за целия сезон на тима, а и лично за Хулио Веласкес.
Той има шанс да подобри един от най-впечатляващите рекорди на клуба.
Ако Левски не допусне гол днес срещу Кайрат, това ще е шести пореден мач на "сините" в европейските клубни турнири без попадение на техния стадион.
Серията започна през миналия сезон, когато стадион "Георги Аспарухов" се оказа непревземаема крепост.
Левски записа нулеви равенства с Апоел Беер Шева и Брага, както и победа с 1:0 над Сабах.
През настоящия сезон серията продължи с 4:0 срещу Борац Баня Лука и 1:0 срещу Университатя Крайова.
Така под ръководството на Веласкес "сините" изравниха постижение от сезон 2005/2006, когато бяха водени от Станимир Стоилов и играха в груповата фаза на турнира за Купата на УЕФА.
Тогава Публикум, Оксер, Динамо Букурещ, Олимпик Марсилия и словашкият Артмедия не успяха да вкарат на "сините" на стадион "Георги Аспарухов".
Левски дочака своята шампионска титла на България през миналия сезон и това позволи на тима да играе в квалификациите за най-силния европейски клубен турнир.
Кайрат е сериозното предизвикателство в третия кръг на пресявките.
При отстраняването му "сините" ще се изправят срещу АЕК Атина в плейофа.
При загуба пък ще продължат в Лига Европа, където ще играят срещу победителя от ПАОК - Андерлехт.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google