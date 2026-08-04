Шампионска лига Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ще надмине ли Хулио Веласкес Станимир Стоилов? Испанският специалист може два подобри рекорд от сезон 2005/2006 Снимка: Lap.bg

Левски излиза срещу шампиона на Казахстан Кайрат в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига днес, 4 август.

"Сините" са домакини в първата среща, която е от огромно значение за целия сезон на тима, а и лично за Хулио Веласкес.

Той има шанс да подобри един от най-впечатляващите рекорди на клуба.

Без допуснат гол

Ако Левски не допусне гол днес срещу Кайрат, това ще е шести пореден мач на "сините" в европейските клубни турнири без попадение на техния стадион.

Серията започна през миналия сезон, когато стадион "Георги Аспарухов" се оказа непревземаема крепост.

Снимка: Lap.bg

Левски записа нулеви равенства с Апоел Беер Шева и Брага, както и победа с 1:0 над Сабах.

През настоящия сезон серията продължи с 4:0 срещу Борац Баня Лука и 1:0 срещу Университатя Крайова.

Така под ръководството на Веласкес "сините" изравниха постижение от сезон 2005/2006, когато бяха водени от Станимир Стоилов и играха в груповата фаза на турнира за Купата на УЕФА.

Тогава Публикум, Оксер, Динамо Букурещ, Олимпик Марсилия и словашкият Артмедия не успяха да вкарат на "сините" на стадион "Георги Аспарухов".

Снимка: Lap.bg

Мечтата за Шампионска лига

Левски дочака своята шампионска титла на България през миналия сезон и това позволи на тима да играе в квалификациите за най-силния европейски клубен турнир.

Кайрат е сериозното предизвикателство в третия кръг на пресявките.

При отстраняването му "сините" ще се изправят срещу АЕК Атина в плейофа.

При загуба пък ще продължат в Лига Европа, където ще играят срещу победителя от ПАОК - Андерлехт.