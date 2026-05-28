Горещо: Музите на Пари Сен Жермен! (СНИМКИ)

Два дни остават до най-важното футболно събитие за Европа през годината - финала на Шампионската лига!

На 30 май в Будапеща един срещу друг за трофея ще се изправят шампионът Франция Пари Сен Жермен и шампионът на Англия Арсенал.

Това са съпругите, половинките или гаджетата на футболистите на ПСЖ, които мечтаят за втора поредна година да прегърнат любимите си след триумф в най-силния европейски клубен турнир.

Госпожата, която си запази фамилията

Хвича Кварацхелия безспорно е една от звездите на сезона. Грузинецът вкарва гол след гол, докато от трибуните го аплодира съпругата му.

Тя се казва Нитца и реши да запази фамилията си Тавадзе. Не я виним!

Двамата имат син - Дамиане.

Известната актриса

Жоао Невеш мечтае за втори триумф в Шампионската лига, а половинката му Мадалена - за следваща голяма роля.

Младата брюнетка е една от най-известните изгряващи звезди на Португалия, но често можем да я видим и на трибуните в Париж.

Бивша певица, сега майка на пълен работен ден

Когато Карол и Маркиньос започнаха връзката си, тя бе певица в родната Бразилия.

Е, съпругът ѝ е доста по-успешен и тя изостави сцената, за да стане майка на пълен работен ден на трите им деца.

Но не мислете, че бездейства вкъщи! Карол има фирма за детски дрешки.

Доктор футболна съпруга

Лукас Бералдо скоро празнува година от сватбата си с красивата Рафаела.

Тя е лекар и майка на Бенисио.

А също е и много красива!

Мистериозната госпожа "Златна топка"

Осман Дембеле е под светлините на прожекторите и има защо - той спечели най-престижната индивидуална награда във футбола за 2025 г.

Но коя е дамата в живота му? Звездата на ПСЖ e изключително религиозен, а съпругата му се казва Рима Едбуше, но за нея данните са изключително оскъдни.

Татуировките на Талита

Нуно Мендеш е дал сърцето си на красивата Талита, която има афинитет към изкуство, мода и татуировки.

Тя не пропуска мач и празненство заедно с половинката си.

