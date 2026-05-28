Горещо: Музите на Пари Сен Жермен! (СНИМКИ)

Два дни остават до най-важното футболно събитие за Европа през годината - финала на Шампионската лига!
На 30 май в Будапеща един срещу друг за трофея ще се изправят шампионът Франция Пари Сен Жермен и шампионът на Англия Арсенал.
По традиция ще може да гледате срещата пряко по bTV Action, както и на платформата VOYO.BG, като коментарното ни студио е с начален част 17:00 ч.
Ще ви покажем ексклузивни кадри по трибуните, на които със сигурност ще видите част от тези красавици.
Това са съпругите, половинките или гаджетата на футболистите на ПСЖ, които мечтаят за втора поредна година да прегърнат любимите си след триумф в най-силния европейски клубен турнир.
Хвича Кварацхелия безспорно е една от звездите на сезона. Грузинецът вкарва гол след гол, докато от трибуните го аплодира съпругата му.
Тя се казва Нитца и реши да запази фамилията си Тавадзе. Не я виним!
Двамата имат син - Дамиане.
View this post on Instagram
Жоао Невеш мечтае за втори триумф в Шампионската лига, а половинката му Мадалена - за следваща голяма роля.
Младата брюнетка е една от най-известните изгряващи звезди на Португалия, но често можем да я видим и на трибуните в Париж.
View this post on Instagram
Когато Карол и Маркиньос започнаха връзката си, тя бе певица в родната Бразилия.
Е, съпругът ѝ е доста по-успешен и тя изостави сцената, за да стане майка на пълен работен ден на трите им деца.
Но не мислете, че бездейства вкъщи! Карол има фирма за детски дрешки.
View this post on Instagram
Лукас Бералдо скоро празнува година от сватбата си с красивата Рафаела.
Тя е лекар и майка на Бенисио.
А също е и много красива!
View this post on Instagram
Осман Дембеле е под светлините на прожекторите и има защо - той спечели най-престижната индивидуална награда във футбола за 2025 г.
Но коя е дамата в живота му? Звездата на ПСЖ e изключително религиозен, а съпругата му се казва Рима Едбуше, но за нея данните са изключително оскъдни.
View this post on Instagram
Нуно Мендеш е дал сърцето си на красивата Талита, която има афинитет към изкуство, мода и татуировки.
Тя не пропуска мач и празненство заедно с половинката си.
View this post on Instagram
Гледайте финала на Шампионската лига между Арсенал и Пари Сен Жермен - пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG на 30 май! Студиото ни започва в 17:00 ч.!