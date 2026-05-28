Топ 5 провала на „Стероидната олимпиада“: Има и българин

Химията не помогна

Първите в историята Enhanced Games, по-известни като „Стероидната олимпиада“, трябваше да се превърнат в революция в спорта. Организаторите обещаваха нова ера — без ограниченията на WADA, без допинг тестове и с „оптимизирани“ спортисти, които щели да пренапишат човешките възможности.

Реалността обаче се оказа доста по-различна

Вместо каскада от рекорди и свръхчовешки постижения, зрителите видяха спорни изпълнения и победи на състезатели, които изобщо не са използвали допинг. Проектът, рекламиран като бъдещето на спорта, се превърна в огромен PR провал.

Ето 5 от най-големите разочарования

1. Фред Кърли унижи „химически подобрените“ атлети — напълно чист

Американският спринтьор Фред Кърли влезе в игрите с гръмки обещания, че ще атакува легендарния рекорд на Юсейн Болт от 9.58 сек. на 100 метра.

Иронията? Самият Кърли отказа да използва забранени вещества, за да не загуби правото си да участва в официални международни състезания.

Той спечели финала с време 9.97 секунди — резултат, който далеч не е исторически, но беше достатъчен да разгроми конкурентите си, използващи стероиди и хормони.

След победата Кърли открито се подигра на останалите участници, доказвайки, че талантът и подготовката все още значат повече от фармацевтиката.

2. Марвин Брейси-Уилямс: месеци на стероиди… за бронз

Марвин Брейси-Уилямс трябваше да бъде рекламното лице на проекта. Бившият спринтьор, наказван за допинг в миналото, открито призна, че е използвал анаболни стероиди, тестостерон и растежен хормон под лекарски контрол. Той твърдеше, че възстановяването му е станало „нечовешко“.

Резултатът?

Трето място на 100 метра с 10.39 секунди. След финала Брейси-Уилямс се скара с Кърли, след като чистият победител започна да иронизира „химическите атлети“. Д

3. Кристиан Голомеев и рекордът с огромна въпросителна

Гръцкият плувец с български корени Кристиан Голомеев беше единственият участник, който официално „подобри“ световен рекорд — 20.81 секунди на 50 м свободен стил.

Организаторите веднага му изплатиха бонус от 1 милион долара. Само че интернет бързо забеляза нещо странно. На видеозаписа таймерът спира още преди Голомеев реално да докосне стената. Освен това той плува с полиуретанов неопренов костюм — технология, забранена от международното плуване още през 2010 г., защото изкуствено увеличава скоростта.
Вместо исторически момент, „рекордът“ предизвика съмнения.

4. Джеймс Магнусен: когато допингът съсипе техниката

Австралийската звезда Джеймс Магнусен прие експеримента с ентусиазъм и дори заяви, че е готов да използва всичко необходимо, за да счупи световния рекорд.

Но агресивното качване на мускулна маса се обърна срещу него. Резултатът беше катастрофален — последно място и в двете дисциплини, в които участва.

Случаят му показа нещо важно: повече мускули невинаги означават по-добро спортно представяне.

5. Хафтор Бьорнсон: огромна сила, но никаква сензация

Хафтор Бьорнсон — известен по цял свят като Планината от „Игра на тронове“ — също трябваше да бъде една от големите атракции. Очакванията бяха да чупи исторически рекорди във вдигането на тежести.

Игрите на допинга: Антъни Иванов - без рекорд, но със 5 000 (ВИДЕО)

Вместо това исландецът показа резултати, които бяха добри, но далеч от сензационни. Нищо революционно, нищо „свръхчовешко“.

Това ли е спортът с допинг? Колко разочароващо...
