Тенис

Синер се срина: Трябва да повърна!

Световният №1 водеше с два сета, но загуби и напусна "Ролан Гарос"

БГНЕС

Сензацията беше сътворена от аржентинеца Хуан Мануел Серундоло. Световният №56 никога не беше печелил повече от 1 мач в Париж на "Ролан Гарос", но днес се възползва по най-добрия начин от проблемите на южнотиролеца и сътвори една от най-големите изненади в Големия шлем през новия век, връщайки се от 0:2 сета и 1:5 гейма - 2:6 3:6 7:5 6:1 6:1.

Нещата изглеждаха напълно предрешени в третата част, която започна с два поредни пробива в полза на южнотиролеца и световен №1.

Синер поведе с убедителното 5:1 и на два пъти сервираше за мача, но крампите изцяло бяха поели контрол върху тялото на световния №1 и аржентинецът разполагаше с 3 брейкбола, за да изравни при 5:5. След това затвори сета, а малко по-късно и мача.

"Трябва да повърна", каза Яник напускайки корта при първия медицински таймаут. Според италианските медии става дума за травма в гърба измъчва Синер.

"Съжалявам за Яник, защото това е мач, в който нямаше как да спечеля повече от 3 гейма в един сет. Истината е, че днес извадих късмет и ми е неприятно за Яник, защото той заслужаваше победата днес, както и възможността да се бори за поредна титла от Шлема. Не мога да си обясня какво точно се случи и дали тези крампи бяха плод на някакво напрежение у него. Единствено мога да му пожелая всичко добро и възможно най-бързо възстановяване", заяви джентълменски щастливият победител в сблъсъка.

