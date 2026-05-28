Няма да повярвате колко европейски финала е губил Арсенал!

Тази година „топчиите" се изправят срещу ПСЖ на финала на Шампионска лига - едва втория им финал в турнира изобщо. Няма да повярвате обаче колко европейски финали са губили топчиите!

Дали историята ще се повтори? Нека си припомним, за да видим защо въпросът е толкова уместен.

Вечно губещи

От 7 опита за изкачване на европейски връх, Арсенал триумфира едва… веднъж.

Снимка: Getty Images

Всичко започва през 1980 г. в Брюксел. Арсенал се изправя срещу Валенсия на финала на Купата на носителите на купи, мачът завършва 0:0, а испанците печелят на дузпи с 5:4. Нула гола за 120 минути, след което и дузпите не помагат — добре дошли в европейските приключения на Арсенал.

След 14-годишна пауза обаче лондончани се реабилитират. На финала на същия турнир през 1994 г. Арсенал надиграва бившият отбор на Валери Божинов Парма с 1:0 с гол на Алън Смит в Копенхаген, което се превръща в единственият европейски трофей в историята на клуба.

Снимка: Getty Images

2 финала в един сезон

Радостта обаче трае точно една година. Като носители на Купата на носителите на купи, „топчиите" се изправят срещу Милан в Суперкупата на УЕФА и отново капитулират с 0:2 на „Сан Сиро". И като за добра мяра, същата година Реал Сарагоса открадва и КНК от лондончани в Париж, побеждавайки с 2:1 след продължения. Два финала за един сезон, нито един спечелен.

После идва 2000 г. Нов финал, нов кошмар. Арсенал достига финала на Купата на УЕФА, където губи от Галатасарай след дузпи.

Най-болезненият от всички

Снимка: Getty Images

Следва най-болезненият. До 76' минута на финала на Шампионска лига през 2006 г. Арсенал води срещу пълния с звезди състав на Барселона… и то с човек по-малко. 14 минути преди края Ето'о изравнява, а 5 по-късно Жулиано Белети отбелязва победния гол.

Последният епизод от тази сага е през 2019 г., когато Арсенал губи претърпява най-тежкото си поражение на европейски финал. В битката за трофея от Лига Европа “артилеристите” се изправят срещу големия си лондонски съперник Челси.

Снимка: Getty Images

В последния мач на Еден Азар, “сините” прегазват Арсенал с 4:1, което е и последната изява на еврофинал за тазгодишния шампион на Англия и петия поред загубен!

Равносметката:

6 загубени европейски финала;

1 спечелен.

Сега идва седмият - срещу ПСЖ. След всички европейски горчилки, заслужава ли Арсенал най-после да се докосне до европейската слава и да стъпи на върха на Стария континент?

Снимка: Getty Images

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Кристъл Палас и Арсенал

Кристъл Палас 1 : 2 Арсенал 39% Притежание на топката 61% 8 Точни удари 15 0 Неточни удари 2 34 Опасни атаки 53 9 Нарушения 12 3 Корнери 4 1 Засади 0 3-4-2-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Selhurst Park Състави 1 17 8 34 2 19 18 59 55 7 22 9 20 56 11 16 49 36 3 5 33 13 1 Дийн Хендерсън 17 Натаниел Клин 8 Джеферсън Лерма 34 Чади Риад 2 Даниел Муньос 19 Уил Хюз 18 Даичи Камада 59 Рио Кардинес 55 Джъстин Девенни 7 Исмаила Сар 22 Jørgen Strand Larsen 13 Кепа Арисабалага 36 Мартин Зубименди 3 Кристианска комар 5 Пиеро Хинкапие Рейна 33 Рикардо Калафиори 16 Кристиан Норгаард 49 М. Луис-Скели 20 Нони Мадуеке 56 11 Мартинели 9 Габриел Исус Срещата по минути 90+1′ Йереми Сантос отбеляза гол! 89′ ГООООЛ! Жан-Филип Матета беше точен за отбора си Виктор Гьокерес влезе на мястото на Нони Мадуеке 83′ 77′ Жан-Филип Матета влезе на мястото на Jørgen Strand Larsen Еберечи Езе е сменен от Габриел Исус 75′ Габриел Исус получи жълт картон 74′ Микел Мерино е сменен от M. Dowman 62′ 62′ Еван Гесан влезе на мястото на Адам Уортън ГООООЛ! Нони Мадуеке беше точен за отбора си 48′ 46′ Адам Уортън влезе на мястото на Даичи Камада 46′ Йереми Сантос влезе на мястото на Исмаила Сар 46′ Тирик Мичъл е сменен от Даниел Муньос Габриел е сменен от Рикардо Калафиори 46′ Кай Хаверц влезе на мястото на Кристиан Норгаард 46′ Габриел Исус отбеляза гол! 42′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Sunderland и Челси

Sunderland 2 : 1 Челси 45% Притежание на топката 55% 16 Точни удари 4 5 Неточни удари 4 59 Опасни атаки 33 15 Нарушения 12 6 Корнери 2 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 3-4-1-2 Стадион: Stadium of Light Състави 22 6 20 13 17 34 27 32 28 10 9 7 20 10 27 25 8 3 29 6 21 1 22 Робин Роефс 6 Лютшарел Гертруида 20 Норди Мукиеле 13 Лука О'Ниен 17 Рейнилдо 34 Гранит Джака 27 Ноа Садики 32 Трай Хюм 28 Енцо Льо Фее 10 Нилсън Дейвид Ангуло Рамирес 9 Брайън Броби 1 Робърт Санчес 29 Уесли Фофана 6 Л. Колвил 21 Джорел Хато 27 Мало Густо 25 Мойсес Кайседо Корозо 8 Хоакин Фернандес 3 Кукурела 10 Коул Палмър 7 Педро Нето 20 Жоао Педро Срещата по минути Коул Палмър получи жълт картон 90+11′ 90+8′ Крис Риг е сменен от Енцо Льо Фее Жоао Педро получи жълт картон 90+7′ 89′ Ноа Садики получи жълт картон Лиъм Делап е сменен от Мойсес Кайседо Корозо 85′ Джош Ачеампонг е сменен от Мало Густо 85′ 81′ Хабиб Диара получи жълт картон 73′ Гранит Джака получи жълт картон Хоакин Фернандес получи жълт картон 69′ Тревох Чалоба влезе на мястото на Педро Нето 65′ 61′ Уилсън Исидор е сменен от Брайън Броби 61′ Хабиб Диара е сменен от Нилсън Дейвид Ангуло Рамирес Коул Палмър отбеляза гол! 56′ Жълт картон за Уесли Фофана 54′ Рийс Джеймс е сменен от Джорел Хато 53′ 52′ Лютшарел Гертруида получи жълт картон 50′ Автогол на Мало Густо 42′ Жълт картон за Нилсън Дейвид Ангуло Рамирес 25′ Трай Хюм отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Тотнъм

Челси 2 : 1 Тотнъм 44% Притежание на топката 56% 4 Точни удари 8 5 Неточни удари 1 25 Опасни атаки 42 11 Нарушения 18 3 Корнери 4 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 34 27 29 6 21 3 17 25 7 10 9 39 22 11 30 6 23 4 37 13 31 1 Робърт Санчес 34 Джош Ачеампонг 27 Мало Густо 29 Уесли Фофана 6 Л. Колвил 21 Джорел Хато 3 Кукурела 17 Андрей Сантос 25 Мойсес Кайседо Корозо 7 Педро Нето 10 Коул Палмър 31 Антонин Кински 23 Педро Поро 4 Кевин Дансо 37 Мики ван де Вен 13 Съдбата Удоги 30 Родриго Бентанкур 6 Жоао Палиня 39 Рандал Коло Муани 22 Конър Галахър 11 Матис Тел 9 Ричарлисън Срещата по минути 90+2′ Дарио Касия Луис Есуго получи жълт картон 89′ Shumaira Mheuka е сменен от Лиъм Делап 89′ Алехандро Ферейра е сменен от Педро Нето 89′ Дарио Касия Луис Есуго е сменен от Коул Палмър 87′ Лиъм Делап получи жълт картон 85′ Жълт картон за Кукурела 81′ Мамаду Сар е сменен от Уесли Фофана 79′ Джорел Хато получи жълт картон 74′ Тревох Чалоба влезе на мястото на Джош Ачеампонг ГООООЛ! Ричарлисън беше точен за отбора си 74′ Джед Спенс е сменен от Съдбата Удоги 69′ Папе Сар влезе на мястото на Жоао Палиня 69′ Джеймс Мадисън е сменен от Рандал Коло Муани 69′ 67′ Андрей Сантос отбеляза гол! Съдбата Удоги получи жълт картон 63′ Мики ван де Вен получи жълт картон 43′ Жълт картон за Педро Поро 28′ 18′ ГООООЛ! Хоакин Фернандес беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Burnley

Арсенал 1 : 0 Burnley 61% Притежание на топката 39% 9 Точни удари 2 4 Неточни удари 3 65 Опасни атаки 25 7 Нарушения 16 3 Корнери 3 1 Засади 0 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 1 3 2 6 33 8 41 10 7 29 19 19 17 28 11 16 8 2 6 5 23 13 1 Дейвид Рая 3 Кристианска комар 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 8 Мартин Одегаард 41 Деклан Райс 10 Еберечи Езе 7 Букайо Сака 29 Кай Хаверц 19 Леандро Тросар 13 Макс Вайс 2 Кайл Уокър 6 Аксел Туанзеби 5 Maxime estève 23 Лукас Пирес 16 Флорентино Луис 8 C. Ugochukwu 17 Лум Чауна 28 Ханибал Меджбри 11 Джайдън Антъни 19 Zian Flemming Срещата по минути Лукас Пирес получи жълт картон 90+4′ 90+3′ Мартин Зубименди е сменен от Мартин Одегаард Жълт картон за Zian Flemming 90+1′ 90+3′ Мартинели е сменен от Леандро Тросар Якоб Бруун Ларсен е сменен от Лум Чауна 82′ Башир Хъмфрис влезе на мястото на Maxime estève 82′ Джеймс Уорд-Проус влезе на мястото на Флорентино Луис 78′ 73′ М. Луис-Скели е сменен от Еберечи Езе 73′ Виктор Гьокерес влезе на мястото на Кай Хаверц 72′ Пиеро Хинкапие Рейна е сменен от Рикардо Калафиори Джош Лоран влезе на мястото на C. Ugochukwu 71′ Мохамед Амдуни влезе на мястото на Ханибал Меджбри 70′ 67′ Жълт картон за Кай Хаверц 37′ ГООООЛ! Кай Хаверц беше точен за отбора си Жълт картон за Ханибал Меджбри 28′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уест Хем и Арсенал

Уест Хем 0 : 1 Арсенал 36% Притежание на топката 46% 6 Точни удари 11 3 Неточни удари 6 33 Опасни атаки 38 14 Нарушения 16 4 Корнери 2 1 Засади 1 3-4-2-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: London Stadium Състави 1 25 15 4 29 28 18 12 20 7 11 14 7 10 19 41 49 4 2 6 33 1 1 Мадс Хермансен 25 Жан-Клер Тодибо 15 Константинос Мавропанос 4 Аксел Дисаси 29 Аарон Уан-Бисака 28 Томаш Соучек 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 12 Ел Хаджи Малик Диуф 20 Джарод Боуен 7 Crysencio Summerville 11 Валентин Кастеланос 1 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 41 Деклан Райс 49 М. Луис-Скели 7 Букайо Сака 10 Еберечи Езе 19 Леандро Тросар 14 Виктор Гьокерес Срещата по минути Леандро Тросар получи жълт картон 90+1′ Уилям Салиба получи жълт картон 89′ 85′ Калъм Уилсън е сменен от Аксел Дисаси ГООООЛ! Леандро Тросар беше точен за отбора си 83′ Нони Мадуеке е сменен от Букайо Сака 80′ Кристианска комар получи жълт картон 79′ Жълт картон за Букайо Сака 77′ 68′ Жълт картон за Жан-Клер Тодибо влезе на мястото на 67′ Мартин Одегаард влезе на мястото на Еберечи Езе 67′ 67′ влезе на мястото на Кристианска комар е сменен от Рикардо Калафиори 46′ 38′ Crysencio Summerville получи жълт картон 34′ Валентин Кастеланос получи жълт картон Мартин Зубименди влезе на мястото на Бен Уайт 28′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Челси

Ливърпул 1 : 1 Челси 48% Притежание на топката 33% 5 Точни удари 6 3 Неточни удари 1 38 Опасни атаки 16 17 Нарушения 10 5 Корнери 1 2 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Anfield Състави 25 17 5 4 6 38 10 30 8 73 18 20 10 8 3 17 25 27 29 6 21 12 25 Георги Мамардашвили 17 Къртис Джоунс 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 6 Керкез Милош 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 30 Джереми Фримпонг 8 Доминик Собослай 73 18 Коди Гакпо 12 Филип Йоргенсен 27 Мало Густо 29 Уесли Фофана 6 Л. Колвил 21 Джорел Хато 17 Андрей Сантос 25 Мойсес Кайседо Корозо 10 Коул Палмър 8 Хоакин Фернандес 3 Кукурела 20 Жоао Педро Срещата по минути 90+4′ Жълт картон за Алексис Мак Алистър Жълт картон за Мойсес Кайседо Корозо 89′ 88′ Жълт картон за Джо Гомес Кукурела получи жълт картон 83′ 77′ Джо Гомес влезе на мястото на Ибрахима Конате 77′ Федерико Киеза е сменен от Коди Гакпо Хоакин Фернандес получи жълт картон 73′ Жълт картон за 71′ Жълт картон за Джорел Хато 67′ 67′ Александър Исак влезе на мястото на R. Ngumoha Рийс Джеймс е сменен от Андрей Сантос 63′ ГООООЛ! Хоакин Фернандес беше точен за отбора си 35′ 6′ Райън Грейвънбърч отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Nottingham Forest

Челси 1 : 3 Nottingham Forest 67% Притежание на топката 33% 12 Точни удари 6 9 Неточни удари 1 84 Опасни атаки 16 12 Нарушения 10 10 Корнери 1 1 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-4-2 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 27 23 4 3 45 25 10 8 55 20 19 9 29 22 16 24 44 23 4 25 26 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 23 Тревох Чалоба 4 Тосин Адарабиойо 3 Кукурела 45 Ромео Лавия 25 Мойсес Кайседо Корозо 10 Коул Палмър 8 Хоакин Фернандес 55 20 Жоао Педро 26 Мац Селс 44 Зак Абът 23 Jair Paula 4 Морато 25 Лука Нетц 29 Дилан Баква 22 Райън Йейтс 16 Nicolás Domínguez 24 Джеймс МакАти 19 Игор Исус 9 Taiwo Awoniyi Срещата по минути 90+3′ ГООООЛ! Жоао Педро беше точен за отбора си Омари Гиро-Хатчинсън влезе на мястото на Дилан Баква 80′ 78′ Жълт картон за Лиъм Делап 78′ Жълт картон за Мойсес Кайседо Корозо Крис Ууд е сменен от Morgan Gibbs-White 66′ 66′ Филип Йоргенсен влезе на мястото на Робърт Санчес 58′ Андрей Сантос е сменен от Ромео Лавия ГООООЛ! Taiwo Awoniyi беше точен за отбора си 52′ Morgan Gibbs-White е сменен от Игор Исус 46′ Никола Миленкович е сменен от Jair Paula 46′ 46′ Л. Колвил е сменен от Тосин Адарабиойо Елиът Андерсън е сменен от Nicolás Domínguez 46′ 45+10′ Коул Палмър не отбеляза. 45+9′ Лиъм Делап е сменен от Jesse Derry Неко Уилямс влезе на мястото на Зак Абът 45+5′ Игор Исус преодоля вратаря. 15′ 14′ Жълт картон за Мало Густо Жълт картон за Морато 10′ ГООООЛ! Taiwo Awoniyi беше точен за отбора си 2′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Fulham

Арсенал 3 : 0 Fulham 54% Притежание на топката 46% 14 Точни удари 5 4 Неточни удари 5 50 Опасни атаки 33 7 Нарушения 12 3 Корнери 4 7 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 1 4 2 6 33 41 49 7 10 19 14 7 8 32 19 6 20 21 5 3 33 1 1 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 41 Деклан Райс 49 М. Луис-Скели 7 Букайо Сака 10 Еберечи Езе 19 Леандро Тросар 14 Виктор Гьокерес 1 Бернд Лено 21 Тимъти Кастане 5 Йоахим Андерсен 3 Калвин Баси 33 Антъни Робинсън 6 Харисън Рийд 20 Саша Лукич 8 Хари Уилсън 32 Емил Смит Роу 19 Самуел Чуквуезе 7 Раул Хименес Срещата по минути 83′ Кристианска комар е сменен от Бен Уайт 78′ M. Dowman влезе на мястото на Еберечи Езе Йона Куси-Асаре влезе на мястото на Емил Смит Роу 78′ Родриго Муниз е сменен от Раул Хименес 73′ 64′ Мартин Зубименди е сменен от Деклан Райс Джошуа цар влезе на мястото на Самуел Чуквуезе 64′ 64′ Габриел Исус влезе на мястото на Виктор Гьокерес Оскар Боб е сменен от Хари Уилсън 64′ Том Керни е сменен от Харисън Рийд 64′ 46′ Нони Мадуеке е сменен от Букайо Сака 45+4′ ГООООЛ! Виктор Гьокерес беше точен за отбора си 40′ ГООООЛ! Букайо Сака беше точен за отбора си Саша Лукич получи жълт картон 23′ 9′ Виктор Гьокерес отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Нюкасъл

Арсенал 1 : 0 Нюкасъл 45% Притежание на топката 55% 6 Точни удари 6 5 Неточни удари 7 52 Опасни атаки 45 13 Нарушения 10 7 Корнери 2 2 Засади 1 4-3-3 Формация 4-1-4-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 1 4 2 6 5 8 36 41 20 29 10 18 23 28 39 41 8 67 12 4 33 1 1 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 6 Габриел 5 Пиеро Хинкапие Рейна 8 Мартин Одегаард 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 20 Нони Мадуеке 29 Кай Хаверц 10 Еберечи Езе 1 Ник Поуп 67 Луис Майли 12 Малик Тиау 4 Свен Ботман 33 Дан Бърн 8 Сандро Тонали 23 Джейкъб Мърфи 28 Джоузеф Уилок 39 Бруно Гимараеш 41 Джейкъб Рамзи 18 Уилям Осула Срещата по минути Антъни Еланга влезе на мястото на Джоузеф Уилок 86′ 86′ Деклан Райс получи жълт картон 81′ М. Луис-Скели влезе на мястото на Мартин Зубименди 81′ Букайо Сака влезе на мястото на Нони Мадуеке Ник Уолтимаде е сменен от Бруно Гимараеш 75′ Ник Поуп получи жълт картон 74′ 71′ Жълт картон за Мартинели Yoane Wissa е сменен от Уилям Осула 66′ Харви Барнс влезе на мястото на Джейкъб Мърфи 66′ Жълт картон за Дан Бърн 57′ 53′ Мартинели е сменен от Еберечи Езе 34′ Виктор Гьокерес е сменен от Кай Хаверц 9′ ГООООЛ! Еберечи Езе беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Brighton & Hove Albion и Челси

Brighton & Hove Albion 3 : 0 Челси 53% Притежание на топката 44% 13 Точни удари 7 2 Неточни удари 3 54 Опасни атаки 41 15 Нарушения 8 6 Корнери 1 0 Засади 4 4-2-3-1 Формация 5-4-1 Стадион: The American Express Community Stadium Състави 1 27 6 21 24 30 17 11 13 22 10 9 7 45 25 8 27 29 23 21 3 1 1 Барт Вербрюген 27 Матс Вифер 6 Ян Пол ван Хеке 21 Оливие Боскали 24 Ферди Кадиоглу 30 Паскал Грос 17 Карлос Балепа Нум Куома 11 Янкуба Минтех 13 Джак Хиншелуд 22 Каору Митома 10 Джорджинио Рътър 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 29 Уесли Фофана 23 Тревох Чалоба 21 Джорел Хато 3 Кукурела 7 Педро Нето 45 Ромео Лавия 25 Мойсес Кайседо Корозо 8 Хоакин Фернандес 9 Лиъм Делап Срещата по минути 90+2′ Мат О'Райли е сменен от Джак Хиншелуд Джош Ачеампонг е сменен от Мало Густо 90+2′ 90+1′ ГООООЛ! Дани Уелбек беше точен за отбора си 83′ Дани Уелбек е сменен от Джорджинио Рътър 82′ Ясин Абас Аяри е сменен от Каору Митома 77′ Максим Де Купер е сменен от Янкуба Минтех Дарио Касия Луис Есуго влезе на мястото на Ромео Лавия 73′ Марк Гую Пас е сменен от Лиъм Делап 72′ 58′ Янкуба Минтех получи жълт картон 56′ Джак Хиншелуд отбеляза гол! 46′ Джоел Велтман влезе на мястото на Матс Вифер Алехандро Ферейра влезе на мястото на Уесли Фофана 46′ Уесли Фофана получи жълт картон 45+1′ 3′ ГООООЛ! Ферди Кадиоглу беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Арсенал

Манчестър сити 2 : 1 Арсенал 59% Притежание на топката 41% 13 Точни удари 8 2 Неточни удари 1 64 Опасни атаки 40 5 Нарушения 12 8 Корнери 5 0 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Etihad Stadium Състави 25 27 45 15 33 20 16 42 10 11 9 20 29 10 8 36 41 3 2 6 5 1 25 Джанлуиджи Донарума 27 Матеус Нунес 45 Абдукодир Хусанов 15 Марк Гуехи 33 N. O'Reilly 20 Бернардо Силва 16 Родри Ернандес 42 Антоан Семеньо 10 Раян Черки 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд 1 Дейвид Рая 3 Кристианска комар 2 Уилям Салиба 6 Габриел 5 Пиеро Хинкапие Рейна 8 Мартин Одегаард 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 20 Нони Мадуеке 29 Кай Хаверц 10 Еберечи Езе Срещата по минути 90+6′ Нейтън Аке е сменен от Антоан Семеньо 88′ Савио Морейра де Оливейра е сменен от Джереми Доку 88′ Нико Гонсалес влезе на мястото на Родри Ернандес 85′ Фил Фодън е сменен от Раян Черки Виктор Гьокерес е сменен от Мартин Зубименди 84′ 84′ Жълт картон за Габриел получи жълт картон 83′ 83′ Жълт картон за Ерлинг Халанд Бен Уайт е сменен от Кристианска комар 74′ Леандро Тросар влезе на мястото на Еберечи Езе 74′ 65′ Ерлинг Халанд отбеляза гол! 60′ Марк Гуехи получи жълт картон Мартинели влезе на мястото на Нони Мадуеке 46′ Хосеп Гуардиола и Сала получи жълт картон 36′ Кристианска комар получи жълт картон 36′ Кай Хаверц отбеляза гол! 18′ 16′ ГООООЛ! Раян Черки беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Манчестър Юнайтед

Челси 0 : 1 Манчестър Юнайтед 59% Притежание на топката 41% 11 Точни удари 1 10 Неточни удари 3 71 Опасни атаки 28 12 Нарушения 13 7 Корнери 1 2 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 27 29 21 3 25 8 41 10 7 9 30 19 8 10 18 37 2 3 26 23 31 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 29 Уесли Фофана 21 Джорел Хато 3 Кукурела 25 Мойсес Кайседо Корозо 8 Хоакин Фернандес 41 Estêvão 10 Коул Палмър 7 Педро Нето 9 Лиъм Делап 31 Сене Ламенс 2 Диого Далот 3 Нусар Мазрауи 26 А. Небето 23 Люк Шоу 18 Каземиро 37 Коби Майноо 19 Брайън Мбеумо 8 Бруно Фернандес 10 Матеус Куня 30 Бенджамин Шешко Срещата по минути Жълт картон за Коби Майноо 90+4′ Мейсън Маунт получи жълт картон 90+1′ 88′ Ромео Лавия влезе на мястото на Хоакин Фернандес Джошуа Зиркзи е сменен от Брайън Мбеумо 87′ Мейсън Маунт е сменен от Матеус Куня 81′ 81′ Тревох Чалоба е сменен от Уесли Фофана 81′ Джош Ачеампонг е сменен от Мало Густо Амад Диало е сменен от Бенджамин Шешко 80′ ГООООЛ! Матеус Куня беше точен за отбора си 43′ 39′ Джорел Хато получи жълт картон Жълт картон за Матеус Куня 25′ 16′ Алехандро Ферейра е сменен от Estêvão

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Манчестър сити

Челси 0 : 3 Манчестър сити 36% Притежание на топката 64% 7 Точни удари 14 5 Неточни удари 4 35 Опасни атаки 83 10 Нарушения 14 4 Корнери 12 6 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 27 29 21 3 17 25 41 10 7 20 9 42 10 11 20 16 27 45 15 33 25 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 29 Уесли Фофана 21 Джорел Хато 3 Кукурела 17 Андрей Сантос 25 Мойсес Кайседо Корозо 41 Estêvão 10 Коул Палмър 7 Педро Нето 20 Жоао Педро 25 Джанлуиджи Донарума 27 Матеус Нунес 45 Абдукодир Хусанов 15 Марк Гуехи 33 N. O'Reilly 20 Бернардо Силва 16 Родри Ернандес 42 Антоан Семеньо 10 Раян Черки 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути 90+8′ Жълт картон за Дарио Касия Луис Есуго 88′ Джош Ачеампонг влезе на мястото на Мало Густо 82′ Дарио Касия Луис Есуго влезе на мястото на Мойсес Кайседо Корозо Матео Ковачич влезе на мястото на Бернардо Силва 81′ 81′ Лиъм Делап влезе на мястото на Жоао Педро Савио Морейра де Оливейра е сменен от Джереми Доку 76′ Фил Фодън влезе на мястото на Раян Черки 76′ Джереми Доку отбеляза гол! 68′ 67′ Ромео Лавия влезе на мястото на Андрей Сантос 67′ Алехандро Ферейра влезе на мястото на Estêvão Райън Айт Нури е сменен от N. O'Reilly 64′ Марк Гуехи отбеляза гол! 57′ 54′ Жълт картон за Кукурела N. O'Reilly отбеляза гол! 51′ Жълт картон за Антоан Семеньо 38′ 12′ Estêvão получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и АФК Борнемут

Арсенал 1 : 2 АФК Борнемут 53% Притежание на топката 47% 10 Точни удари 5 5 Неточни удари 3 55 Опасни атаки 37 12 Нарушения 18 10 Корнери 1 2 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 1 4 2 6 49 36 41 20 29 11 14 9 37 22 16 8 10 20 23 5 3 1 1 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 6 Габриел 49 М. Луис-Скели 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 20 Нони Мадуеке 29 Кай Хаверц 11 Мартинели 14 Виктор Гьокерес 1 Джордже Петрович 20 ÁLEX JIMENEZ 23 Джеймс Хил 5 Маркос Сенеси 3 Адриен Трюферт 8 Алекс Скот 10 Райън Кристи 37 Раян 22 Ели Джуниър Крупи 16 Маркъс Таверние 9 Еванилсън Срещата по минути Жълт картон за Джеймс Хил 90+6′ Enes ünal влезе на мястото на Еванилсън 90′ Адам Смит влезе на мястото на ÁLEX JIMENEZ 90′ Алекс Тот е сменен от Ели Джуниър Крупи 85′ 80′ Жълт картон за Виктор Гьокерес Ели Джуниър Крупи получи жълт картон 79′ Жълт картон за Адриен Трюферт 77′ 76′ Кристианска комар е сменен от Бен Уайт 76′ Габриел Исус влезе на мястото на Мартин Зубименди ГООООЛ! Алекс Скот беше точен за отбора си 74′ Дейвид Брукс е сменен от Раян 70′ Тайлър Адамс е сменен от Райън Кристи 70′ 54′ Леандро Тросар е сменен от Мартинели 54′ Еберечи Езе влезе на мястото на Кай Хаверц 54′ M. Dowman влезе на мястото на Нони Мадуеке 35′ Виктор Гьокерес спечели дуела с вратаря. Ели Джуниър Крупи отбеляза гол! 17′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Челси

Everton 3 : 0 Челси 36% Притежание на топката 64% 9 Точни удари 9 1 Неточни удари 3 24 Опасни атаки 64 5 Нарушения 7 3 Корнери 9 Засади 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Състави 1 15 6 5 16 37 27 7 22 10 9 20 10 8 7 45 25 27 29 21 3 1 1 Джордан Пикфорд 15 Джейк О'Брайън 6 Джеймс Тарковски 5 Майкъл Кийн 16 Виталий Миколенко 37 Джеймс Гарнър 27 Идриса Гуейе 7 Дуайт Макнейл 22 Kiernan Dewsbury-Hall 10 Илиман Ндиайе 9 Бето 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 29 Уесли Фофана 21 Джорел Хато 3 Кукурела 45 Ромео Лавия 25 Мойсес Кайседо Корозо 10 Коул Палмър 8 Хоакин Фернандес 7 Педро Нето 20 Жоао Педро Срещата по минути 89′ Мерлин Рьол влезе на мястото на Илиман Ндиайе 89′ Тим Ироегбунам влезе на мястото на Kiernan Dewsbury-Hall Жълт картон за Уесли Фофана 87′ 81′ Тимо Бари влезе на мястото на Бето Лиъм Делап е сменен от Жоао Педро 78′ 78′ Джарад Брантвейт влезе на мястото на Дуайт Макнейл Тосин Адарабиойо влезе на мястото на Мойсес Кайседо Корозо 78′ 76′ ГООООЛ! Илиман Ндиайе беше точен за отбора си Estêvão е сменен от Педро Нето 70′ Жълт картон за Алехандро Ферейра 69′ 62′ ГООООЛ! Бето беше точен за отбора си Андрей Сантос е сменен от Ромео Лавия 57′ Алехандро Ферейра влезе на мястото на Мало Густо 46′ 33′ ГООООЛ! Бето беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Everton

Арсенал 2 : 0 Everton 65% Притежание на топката 35% 12 Точни удари 5 13 Неточни удари 4 84 Опасни атаки 30 11 Нарушения 12 8 Корнери 3 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 1 12 2 6 33 36 41 7 10 20 29 22 42 27 7 32 16 37 6 15 5 1 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 10 Еберечи Езе 20 Нони Мадуеке 29 Кай Хаверц 1 Джордан Пикфорд 37 Джеймс Гарнър 6 Джеймс Тарковски 15 Джейк О'Брайън 5 Майкъл Кийн 32 Джарад Брантвейт 16 Виталий Миколенко 42 Тим Ироегбунам 27 Идриса Гуейе 7 Дуайт Макнейл 22 Kiernan Dewsbury-Hall Срещата по минути 90+7′ M. Dowman отбеляза гол! Тирик Джордж влезе на мястото на Идриса Гуейе 90+5′ 89′ ГООООЛ! Виктор Гьокерес беше точен за отбора си Мерлин Рьол е сменен от Тим Ироегбунам 86′ Харисън Армстронг е сменен от Дуайт Макнейл 86′ 74′ Пиеро Хинкапие Рейна влезе на мястото на Рикардо Калафиори 74′ M. Dowman влезе на мястото на Мартин Зубименди Тимо Бари влезе на мястото на Бето 69′ получи жълт картон 61′ 61′ Мартинели влезе на мястото на Нони Мадуеке 61′ Виктор Гьокерес влезе на мястото на Кай Хаверц 38′ Кристианска комар влезе на мястото на Jurriën Timber

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Нюкасъл

Челси 0 : 1 Нюкасъл 67% Притежание на топката 33% 10 Точни удари 3 12 Неточни удари 4 81 Опасни атаки 34 9 Нарушения 10 8 Корнери 1 Засади 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 12 1 27 29 23 3 24 25 10 8 49 11 41 23 27 28 8 21 12 4 3 32 12 Филип Йоргенсен 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 29 Уесли Фофана 23 Тревох Чалоба 3 Кукурела 24 Рийс Джеймс 25 Мойсес Кайседо Корозо 10 Коул Палмър 8 Хоакин Фернандес 49 Алехандро Ферейра 32 Арън Рамсдейл 21 Валентино Ливраменто 12 Малик Тиау 4 Свен Ботман 3 Л. Хол 28 Джоузеф Уилок 8 Сандро Тонали 41 Джейкъб Рамзи 23 Джейкъб Мърфи 27 Ник Уолтимаде 11 Харви Барнс Срещата по минути Л. Хол получи жълт картон 89′ Арън Рамсдейл получи жълт картон 84′ 83′ е сменен от 82′ Джорел Хато е сменен от Уесли Фофана Антъни Еланга влезе на мястото на Джейкъб Мърфи 78′ Дан Бърн влезе на мястото на Джоузеф Уилок 77′ Джоелинтън е сменен от Ник Уолтимаде 67′ 61′ Ромео Лавия е сменен от Мойсес Кайседо Корозо 46′ Лиъм Делап е сменен от Мало Густо 25′ Жълт картон за Мойсес Кайседо Корозо 23′ Уесли Фофана получи жълт картон ГООООЛ! Антъни Гордън беше точен за отбора си 18′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Челси

Астън Вила 1 : 4 Челси 43% Притежание на топката 54% 6 Точни удари 15 3 Неточни удари 3 36 Опасни атаки 58 10 Нарушения 11 3 Корнери 5 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Villa Park Състави 23 2 4 5 22 24 21 31 10 27 11 10 20 49 24 25 8 27 29 23 21 12 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 5 Tyrone Mings 22 Иън Маатсен 24 Амаду Мвом Онана 21 Дъглас Луиз 31 Леон Бейли 10 Емилиано Буендия 27 Морган Роджърс 11 Оли Уоткинс 12 Филип Йоргенсен 27 Мало Густо 29 Уесли Фофана 23 Тревох Чалоба 21 Джорел Хато 24 Рийс Джеймс 25 Мойсес Кайседо Корозо 8 Хоакин Фернандес 10 Коул Палмър 20 Жоао Педро 49 Алехандро Ферейра Срещата по минути Андрей Сантос влезе на мястото на Коул Палмър 85′ Лиъм Делап влезе на мястото на Жоао Педро 85′ Кукурела влезе на мястото на Хоакин Фернандес 79′ Тосин Адарабиойо е сменен от Уесли Фофана 79′ Ромео Лавия е сменен от Мало Густо 75′ 71′ Тами Ейбрахам влезе на мястото на Оли Уоткинс 68′ Жълт картон за Оли Уоткинс ГООООЛ! Жоао Педро беше точен за отбора си 64′ 63′ Джейдън Санчо влезе на мястото на Емилиано Буендия 63′ Alysson влезе на мястото на Леон Бейли 63′ Рос Баркли е сменен от Дъглас Луиз 58′ Морган Роджърс получи жълт картон Хоакин Фернандес получи жълт картон 58′ ГООООЛ! Коул Палмър беше точен за отбора си 55′ Жълт картон за Жоао Педро 54′ 46′ Ламар Богард влезе на мястото на Мати Кеш ГООООЛ! Жоао Педро беше точен за отбора си 45+6′ ГООООЛ! Жоао Педро беше точен за отбора си 35′ 32′ Мати Кеш получи жълт картон 2′ ГООООЛ! Дъглас Луиз беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Brighton & Hove Albion и Арсенал

Brighton & Hove Albion 0 : 1 Арсенал 60% Притежание на топката 54% 6 Точни удари 15 5 Неточни удари 3 66 Опасни атаки 58 14 Нарушения 11 4 Корнери 5 3 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: The American Express Community Stadium Състави 1 27 6 21 24 17 30 25 13 22 10 14 7 10 11 36 41 12 3 6 5 1 1 Барт Вербрюген 27 Матс Вифер 6 Ян Пол ван Хеке 21 Оливие Боскали 24 Ферди Кадиоглу 17 Карлос Балепа Нум Куома 30 Паскал Грос 25 Диего Гомес 13 Джак Хиншелуд 22 Каору Митома 10 Джорджинио Рътър 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 3 Кристианска комар 6 Габриел 5 Пиеро Хинкапие Рейна 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 10 Еберечи Езе 11 Мартинели 14 Виктор Гьокерес Срещата по минути 90+4′ Жълт картон за Ясин Абас Аяри 81′ Ферди Кадиоглу получи жълт картон 80′ Оливие Боскали получи жълт картон Кристиан Норгаард влезе на мястото на Мартин Зубименди 80′ 78′ Ясин Абас Аяри е сменен от Карлос Балепа Нум Куома 77′ Джоел Велтман е сменен от Матс Вифер 77′ Хари Хоуъл е сменен от Диего Гомес 69′ Дани Уелбек е сменен от Джак Хиншелуд Рикардо Калафиори влезе на мястото на Кристианска комар 64′ Леандро Тросар е сменен от Мартинели 60′ Кай Хаверц влезе на мястото на Виктор Гьокерес 59′ 52′ Диего Гомес получи жълт картон 46′ Янкуба Минтех влезе на мястото на Каору Митома Кристианска комар получи жълт картон 11′ ГООООЛ! Букайо Сака беше точен за отбора си 9′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Челси

Арсенал 2 : 1 Челси 41% Притежание на топката 59% 7 Точни удари 5 5 Неточни удари 4 66 Опасни атаки 55 11 Нарушения 14 5 Корнери 10 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Emirates Stadium Състави 1 12 2 6 5 36 41 7 8 10 19 7 20 10 25 17 8 24 23 19 21 1 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 5 Пиеро Хинкапие Рейна 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 8 Мартин Одегаард 10 Еберечи Езе 19 Леандро Тросар 1 Робърт Санчес 24 Рийс Джеймс 23 Тревох Чалоба 19 Мамаду Сар 21 Джорел Хато 25 Мойсес Кайседо Корозо 17 Андрей Сантос 8 Хоакин Фернандес 7 Педро Нето 20 Жоао Педро 10 Коул Палмър Срещата по минути Тосин Адарабиойо влезе на мястото на Мамаду Сар 90′ Алехандро Ферейра влезе на мястото на Коул Палмър 86′ Лиъм Делап влезе на мястото на Хоакин Фернандес 86′ Жълт картон за Хоакин Фернандес 79′ 76′ Кристиан Норгаард е сменен от Деклан Райс 76′ Кай Хаверц е сменен от Виктор Гьокерес Ромео Лавия е сменен от Андрей Сантос 75′ Мало Густо е сменен от Джорел Хато 75′ 75′ Жълт картон за Габриел Педро Нето получи жълт картон 67′ 66′ ГООООЛ! Jurriën Timber беше точен за отбора си Жълт картон за Джорел Хато 65′ Коул Палмър получи жълт картон 59′ 56′ Мартинели е сменен от Леандро Тросар 21′ Уилям Салиба отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Тотнъм и Арсенал

Тотнъм 1 : 4 Арсенал 40% Притежание на топката 60% 3 Точни удари 13 3 Неточни удари 7 20 Опасни атаки 64 17 Нарушения 11 2 Корнери 5 Засади 3-5-2 Формация 4-2-3-1 Стадион: Tottenham Hotspur Stadium Състави 1 6 3 37 14 22 8 29 24 39 7 14 7 10 19 36 41 12 2 6 5 1 1 Гулиелмо Викарио 6 Жоао Палиня 3 Раду Дръгушин 37 Мики ван де Вен 14 Арчи Грей 22 Конър Галахър 8 Ив Бисума 29 Папе Сар 24 Джед Спенс 39 Рандал Коло Муани 7 Хави Симонс 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 5 Пиеро Хинкапие Рейна 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 10 Еберечи Езе 19 Леандро Тросар 14 Виктор Гьокерес Срещата по минути Виктор Гьокерес отбеляза гол! 90+4′ Нони Мадуеке влезе на мястото на Букайо Сака 90+1′ 86′ Ив Бисума получи жълт картон 82′ Матис Тел е сменен от Жоао Палиня Мартин Одегаард е сменен от Еберечи Езе 77′ Мартинели е сменен от Леандро Тросар 76′ 68′ Ричарлисън влезе на мястото на Рандал Коло Муани 62′ Доминик Соланке влезе на мястото на Конър Галахър ГООООЛ! Еберечи Езе беше точен за отбора си 61′ Кристианска комар е сменен от Jurriën Timber 57′ Виктор Гьокерес отбеляза гол! 47′ 35′ Арчи Грей получи жълт картон 34′ Рандал Коло Муани отбеляза гол! ГООООЛ! Еберечи Езе беше точен за отбора си 32′ Жълт картон за Jurriën Timber 27′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Burnley

Челси 1 : 1 Burnley 67% Притежание на топката 33% 6 Точни удари 9 6 Неточни удари 3 59 Опасни атаки 59 13 Нарушения 11 9 Корнери 5 2 Засади 4 4-2-3-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 24 29 23 27 25 17 10 41 8 7 19 10 11 29 8 28 12 2 4 5 1 1 Робърт Санчес 24 Рийс Джеймс 29 Уесли Фофана 23 Тревох Чалоба 27 Мало Густо 25 Мойсес Кайседо Корозо 17 Андрей Сантос 10 Коул Палмър 41 Estêvão 8 Хоакин Фернандес 7 Педро Нето 1 Мартин Дъбравка 2 Кайл Уокър 4 Джо Уорал 5 Maxime estève 29 Джош Лоран 8 C. Ugochukwu 28 Ханибал Меджбри 12 Башир Хъмфрис 10 Маркъс Едуардс 11 Джайдън Антъни 19 Zian Flemming Срещата по минути Джош Лоран получи жълт картон 90+4′ 90′ Жълт картон за Джорел Хато Zian Flemming отбеляза гол! 90+3′ 89′ Джош Ачеампонг е сменен от Рийс Джеймс 88′ Мамаду Сар е сменен от Педро Нето Ашли Барнс е сменен от Джайдън Антъни 84′ Лум Чауна влезе на мястото на Башир Хъмфрис 83′ 80′ Джорел Хато влезе на мястото на Мало Густо 80′ Лиъм Делап влезе на мястото на Жоао Педро Якоб Бруун Ларсен влезе на мястото на Джош Лоран 78′ 75′ Тосин Адарабиойо е сменен от Коул Палмър Джеймс Уорд-Проус влезе на мястото на C. Ugochukwu 57′ Лукас Пирес влезе на мястото на Кайл Уокър 46′ 34′ Робърт Санчес получи жълт картон Жълт картон за 30′ Жълт картон за Ханибал Меджбри 30′ 4′ Жоао Педро отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уулвърхамптън и Арсенал

Уулвърхамптън 2 : 2 Арсенал 42% Притежание на топката 35% 2 Точни удари 4 3 Неточни удари 4 41 Опасни атаки 28 6 Нарушения 8 1 Корнери 2 1 Засади 1 3-4-2-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Molineux Stadium Състави 1 15 4 37 38 47 7 3 27 36 9 14 20 7 11 36 41 12 2 6 5 1 1 Хосе Са 15 Й. Москера 4 Сантяго Буено 37 Ладислав Крейчи 38 Jackson Tchatchoua 47 Анхел Гомес 7 Андре 3 Уго Буено 27 Jean-Ricner Bellegarde 36 9 Адам Армстронг 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 5 Пиеро Хинкапие Рейна 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 20 Нони Мадуеке 7 Букайо Сака 11 Мартинели 14 Виктор Гьокерес Срещата по минути Габриел Исус получи жълт картон 90+9′ 90+4′ Том Едози отбеляза гол! Рикардо Калафиори влезе на мястото на Леандро Тросар 90+3′ 84′ Том Едози влезе на мястото на Jean-Ricner Bellegarde Леандро Тросар е сменен от Букайо Сака 73′ 71′ Jean-Ricner Bellegarde получи жълт картон 70′ Родриго Гомес е сменен от Jackson Tchatchoua Габриел Исус влезе на мястото на Виктор Гьокерес 65′ Еберечи Езе влезе на мястото на Нони Мадуеке 65′ 61′ ГООООЛ! Уго Буено беше точен за отбора си Пиеро Хинкапие Рейна отбеляза гол! 56′ 45+4′ Сантяго Буено получи жълт картон 22′ Толуваласе Арокодаре е сменен от Анхел Гомес ГООООЛ! Букайо Сака беше точен за отбора си 5′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Брентфорд и Арсенал

Брентфорд 1 : 1 Арсенал 41% Притежание на топката 59% 9 Точни удари 6 3 Неточни удари 1 42 Опасни атаки 68 12 Нарушения 11 6 Корнери 4 Засади 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Brentford Community Stadium Състави 1 33 20 4 3 18 27 19 8 23 9 10 41 20 29 5 36 12 2 3 6 1 1 Каоимхин Келехер 33 Майкъл Олабоде Кайоде 20 Кристофър Айер 4 Сеп Ван Ден Берг 3 Рико Хенри 18 Yehor Yarmoliuk 27 Vitaly Janelt 19 Dango Ouattara 8 Матиас Йенсен 23 Кийн Люис-Патер 9 I. Насименто Родригес 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 3 Кристианска комар 6 Габриел 5 Пиеро Хинкапие Рейна 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 20 Нони Мадуеке 29 Кай Хаверц 10 Еберечи Езе Срещата по минути 90+5′ Аарон Хики влезе на мястото на Рико Хенри 86′ Dango Ouattara получи жълт картон Мартинели влезе на мястото на Леандро Тросар 81′ Рикардо Калафиори влезе на мястото на Пиеро Хинкапие Рейна 81′ 73′ Джордан Хендерсън е сменен от Yehor Yarmoliuk 73′ Микел Дамсгаард влезе на мястото на Кийн Люис-Патер 71′ ГООООЛ! Кийн Люис-Патер беше точен за отбора си Букайо Сака влезе на мястото на Нони Мадуеке 70′ Нони Мадуеке отбеляза гол! 61′ 53′ Жълт картон за Матиас Йенсен Мартин Одегаард е сменен от Еберечи Езе 46′ Жълт картон за Виктор Гьокерес 30′ Габриел получи жълт картон 20′ 18′ Жълт картон за 4′ Vitaly Janelt получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Leeds United

Челси 2 : 2 Leeds United 66% Притежание на топката 34% 14 Точни удари 2 5 Неточни удари 2 55 Опасни атаки 33 9 Нарушения 13 4 Корнери 1 4 Засади 1 4-2-3-1 Формация 5-4-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 27 34 23 3 24 25 17 41 10 8 9 3 2 4 44 24 23 5 15 6 26 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 34 Джош Ачеампонг 23 Тревох Чалоба 3 Кукурела 24 Рийс Джеймс 25 Мойсес Кайседо Корозо 17 Андрей Сантос 41 Estêvão 10 Коул Палмър 8 Хоакин Фернандес 26 Карл Дарлоу 24 Джеймс Джъстин 23 Sebastiaan Bornauw 5 Pascal Struijk 15 Яка Бижол 6 Джо Родън 3 Габриел Гудмундсон 2 Джейдън Богъл 4 Итън Ампаду 44 Илия Грюв 9 Доминик Калвърт-Левин Срещата по минути 90+8′ Мойсес Кайседо Корозо получи жълт картон Жълт картон за Шон Лонгстаф 90+6′ Жълт картон за 90+6′ Шон Лонгстаф влезе на мястото на Брендън Арънсън 90+5′ Даниел Джеймс е сменен от Lukas Nmecha 82′ 79′ Уесли Фофана влезе на мястото на Джош Ачеампонг 79′ Лиъм Делап влезе на мястото на Андрей Сантос Ноа Окафор отбеляза гол! 73′ 67′ Жълт картон за Коул Палмър Lukas Nmecha се разписа. 67′ 64′ Педро Нето е сменен от Estêvão 58′ Коул Палмър превърна дузпата в гол. Ноа Окафор е сменен от Sebastiaan Bornauw 55′ 46′ Джорел Хато влезе на мястото на Кукурела Джеймс Джъстин получи жълт картон 45′ 24′ Жоао Педро отбеляза гол! Sebastiaan Bornauw получи жълт картон 22′ Габриел Гудмундсон получи жълт картон 19′ 15′ Джош Ачеампонг получи жълт картон 8′ Мало Густо получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Sunderland

Арсенал 3 : 0 Sunderland 50% Притежание на топката 50% 10 Точни удари 4 6 Неточни удари 1 86 Опасни атаки 57 11 Нарушения 8 5 Корнери 2 3 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 1 12 2 6 33 29 36 41 20 9 19 9 32 19 7 27 28 20 5 15 17 22 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 29 Кай Хаверц 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 20 Нони Мадуеке 9 Габриел Исус 19 Леандро Тросар 22 Робин Роефс 20 Норди Мукиеле 5 Даниел Балард 15 Омар Олдерета 17 Рейнилдо 27 Ноа Садики 28 Енцо Льо Фее 32 Трай Хюм 19 Хабиб Диара 7 Чемсдайн Талби 9 Брайън Броби Срещата по минути 90+3′ Виктор Гьокерес отбеляза гол! 89′ Кристиан Норгаард влезе на мястото на Леандро Тросар Уилсън Исидор е сменен от Брайън Броби 85′ Нилсън Дейвид Ангуло Рамирес е сменен от Трай Хюм 85′ Лютшарел Гертруида влезе на мястото на Ноа Садики 71′ 67′ Пиеро Хинкапие Рейна влезе на мястото на Рикардо Калафиори 67′ Еберечи Езе влезе на мястото на Кай Хаверц 66′ ГООООЛ! Виктор Гьокерес беше точен за отбора си Ромен Мъндл влезе на мястото на Чемсдайн Талби 64′ 60′ Мартинели е сменен от Нони Мадуеке 60′ Виктор Гьокерес влезе на мястото на Габриел Исус 42′ Мартин Зубименди отбеляза гол! Жълт картон за Брайън Броби 40′ Хабиб Диара получи жълт картон 39′ 26′ Жълт картон за Уилям Салиба

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Уулвърхамптън и Челси

Уулвърхамптън 1 : 3 Челси 33% Притежание на топката 67% 9 Точни удари 11 2 Неточни удари 4 44 Опасни атаки 49 9 Нарушения 10 3 Корнери 4 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Molineux Stadium Състави 1 2 15 4 3 8 47 11 9 36 14 20 7 10 8 17 25 27 29 23 3 1 1 Хосе Са 2 Мат Дохърти 15 Й. Москера 4 Сантяго Буено 3 Уго Буено 8 Жоао Гомес 47 Анхел Гомес 11 Хи Чан Хуанг 9 Адам Армстронг 36 14 Толуваласе Арокодаре 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 29 Уесли Фофана 23 Тревох Чалоба 3 Кукурела 17 Андрей Сантос 25 Мойсес Кайседо Корозо 7 Педро Нето 10 Коул Палмър 8 Хоакин Фернандес 20 Жоао Педро Срещата по минути 90+1′ Pedro Lima влезе на мястото на Жоао Гомес Джорел Хато е сменен от Андрей Сантос 84′ 80′ Jean-Ricner Bellegarde влезе на мястото на Анхел Гомес Лиъм Делап е сменен от Жоао Педро 75′ Джош Ачеампонг влезе на мястото на Мало Густо 75′ Жълт картон за Кукурела 73′ Алехандро Ферейра влезе на мястото на Коул Палмър 61′ 54′ Толуваласе Арокодаре отбеляза гол! 46′ Родриго Гомес влезе на мястото на Мат Дохърти 45+4′ Адам Армстронг получи жълт картон 43′ Ладислав Крейчи влезе на мястото на Хи Чан Хуанг Коул Палмър отбеляза гол! 38′ Хладнокръвно изпълнение на Коул Палмър. 35′ Точно изпълнение на Коул Палмър. 13′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Уест Хем

Челси 3 : 2 Уест Хем 70% Притежание на топката 30% 11 Точни удари 8 3 Неточни удари 3 95 Опасни атаки 33 11 Нарушения 13 9 Корнери 3 0 Засади 2 4-1-4-1 Формация 4-4-1-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 27 23 5 21 25 11 10 41 8 49 11 19 20 28 18 7 29 15 25 12 23 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 23 Тревох Чалоба 5 Беноа Бадиашиле 21 Джорел Хато 25 Мойсес Кайседо Корозо 11 Джейми Байное-Гитънс 10 Коул Палмър 41 Estêvão 8 Хоакин Фернандес 49 Алехандро Ферейра 23 Алфонс Ареола 29 Аарон Уан-Бисака 15 Константинос Мавропанос 25 Жан-Клер Тодибо 12 Ел Хаджи Малик Диуф 20 Джарод Боуен 28 Томаш Соучек 18 Матеус Гонсало Еспаня Фернандес 7 Crysencio Summerville 19 Пабло Фелипе Перейра де Хесус 11 Валентин Кастеланос Срещата по минути Жан-Клер Тодибо e изгонен с директен червен картон 90+11′ Адама Траоре получи жълт картон 90+7′ 90+7′ Жоао Педро получи жълт картон Оливър Скарлс получи жълт картон 90+4′ 90+3′ Хоакин Фернандес получи жълт картон 90+2′ ГООООЛ! Хоакин Фернандес беше точен за отбора си 85′ Жълт картон за Мойсес Кайседо Корозо Адама Траоре е сменен от Джарод Боуен 81′ Оливър Скарлс е сменен от Ел Хаджи Малик Диуф 81′ 81′ Рийс Джеймс влезе на мястото на Мало Густо Калъм Уилсън е сменен от Валентин Кастеланос 76′ 70′ ГООООЛ! Кукурела беше точен за отбора си Макс Килман влезе на мястото на Пабло Фелипе Перейра де Хесус 67′ 57′ Жоао Педро отбеляза гол! 46′ Жоао Педро влезе на мястото на Алехандро Ферейра 46′ Уесли Фофана влезе на мястото на Беноа Бадиашиле 46′ Кукурела е сменен от Джорел Хато ГООООЛ! Crysencio Summerville беше точен за отбора си 36′ 26′ Педро Нето влезе на мястото на Джейми Байное-Гитънс ГООООЛ! Джарод Боуен беше точен за отбора си 7′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Leeds United и Арсенал

Leeds United 0 : 4 Арсенал 49% Притежание на топката 51% 2 Точни удари 12 1 Неточни удари 2 34 Опасни атаки 52 10 Нарушения 7 4 Корнери 12 0 Засади 1 3-4-2-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Elland Road Състави 26 24 6 5 2 4 44 3 18 11 9 19 20 7 29 36 41 12 2 6 5 1 26 Карл Дарлоу 24 Джеймс Джъстин 6 Джо Родън 5 Pascal Struijk 2 Джейдън Богъл 4 Итън Ампаду 44 Илия Грюв 3 Габриел Гудмундсон 18 Антон Стач 11 Брендън Арънсън 9 Доминик Калвърт-Левин 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 5 Пиеро Хинкапие Рейна 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 20 Нони Мадуеке 7 Букайо Сака 29 Кай Хаверц 19 Леандро Тросар Срещата по минути ГООООЛ! Габриел Исус беше точен за отбора си 86′ 85′ Джоел Пиро е сменен от Доминик Калвърт-Левин 81′ Дегнанд Гонто влезе на мястото на Антон Стач Еберечи Езе е сменен от Леандро Тросар 81′ Габриел Исус влезе на мястото на Виктор Гьокерес 76′ Рикардо Калафиори е сменен от Пиеро Хинкапие Рейна 75′ 71′ Факундо Валентин Буонаноте влезе на мястото на Брендън Арънсън Виктор Гьокерес отбеляза гол! 69′ Мартин Одегаард влезе на мястото на Кай Хаверц 61′ Мартинели е сменен от Нони Мадуеке 61′ Jurriën Timber получи жълт картон 59′ 46′ Ноа Окафор влезе на мястото на Илия Грюв 46′ Шон Лонгстаф е сменен от Джеймс Джъстин Карл Дарлоу прати топката в собствената си врата. 38′ 37′ Габриел Гудмундсон получи жълт картон Мартин Зубименди отбеляза гол! 27′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Манчестър Юнайтед

Арсенал 2 : 3 Манчестър Юнайтед 57% Притежание на топката 43% 9 Точни удари 3 6 Неточни удари 7 61 Опасни атаки 18 11 Нарушения 9 9 Корнери 2 3 Засади 0 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 1 12 2 6 5 8 36 41 7 9 19 19 16 8 13 18 37 2 5 6 23 31 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 5 Пиеро Хинкапие Рейна 8 Мартин Одегаард 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 9 Габриел Исус 19 Леандро Тросар 31 Сене Ламенс 2 Диого Далот 5 Хари Магуайър 6 Лисандро Мартинес 23 Люк Шоу 18 Каземиро 37 Коби Майноо 16 Амад Диало 8 Бруно Фернандес 13 Патрик Доргу 19 Брайън Мбеумо Срещата по минути 90+1′ Жълт картон за Еберечи Езе Нусар Мазрауи влезе на мястото на Амад Диало 88′ Матеус Куня отбеляза гол! 87′ 84′ Микел Мерино отбеляза гол! Бенджамин Шешко е сменен от Патрик Доргу 81′ 75′ Нони Мадуеке влезе на мястото на Леандро Тросар Матеус Куня е сменен от Брайън Мбеумо 69′ 64′ Деклан Райс получи жълт картон 58′ Бен Уайт влезе на мястото на Пиеро Хинкапие Рейна 58′ Микел Мерино е сменен от Мартин Одегаард 58′ Виктор Гьокерес е сменен от Габриел Исус 58′ Еберечи Езе влезе на мястото на Мартин Зубименди Патрик Доргу отбеляза гол! 50′ Брайън Мбеумо отбеляза гол! 37′ 29′ Автогол на Лисандро Мартинес

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Кристъл Палас и Челси

Кристъл Палас 1 : 3 Челси 43% Притежание на топката 57% 12 Точни удари 8 1 Неточни удари 2 49 Опасни атаки 37 11 Нарушения 10 4 Корнери 5 2 Засади 1 3-4-2-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Selhurst Park Състави 1 23 5 26 2 20 8 3 7 11 14 7 41 10 8 17 25 24 23 5 3 1 1 Дийн Хендерсън 23 Jaydee Canvot 5 Maxence Lacroix 26 Крис Ричардс 2 Даниел Муньос 20 Адам Уортън 8 Джеферсън Лерма 3 Тирик Мичъл 7 Исмаила Сар 11 Бренън Джонсън 14 Жан-Филип Матета 1 Робърт Санчес 24 Рийс Джеймс 23 Тревох Чалоба 5 Беноа Бадиашиле 3 Кукурела 17 Андрей Сантос 25 Мойсес Кайседо Корозо 41 Estêvão 10 Коул Палмър 8 Хоакин Фернандес 7 Педро Нето Срещата по минути Андрей Сантос получи жълт картон 90′ 90′ Жълт картон за Джеферсън Лерма 88′ ГООООЛ! Крис Ричардс беше точен за отбора си 85′ Christantus Uche влезе на мястото на Жан-Филип Матета Лиъм Делап влезе на мястото на Жоао Педро 85′ Джорел Хато е сменен от Рийс Джеймс 81′ 76′ Чади Риад е сменен от Даниел Муньос 76′ Уил Хюз е сменен от Бренън Джонсън Мало Густо влезе на мястото на Педро Нето 74′ Джейми Байное-Гитънс влезе на мястото на Estêvão 74′ Уесли Фофана влезе на мястото на Мойсес Кайседо Корозо 73′ 67′ Адам Уортън получи жълт картон 65′ Борна Соса влезе на мястото на Тирик Мичъл 65′ Йереми Сантос е сменен от Jaydee Canvot Хоакин Фернандес отбеляза. 64′ 63′ Jaydee Canvot получи жълт картон Жоао Педро отбеляза гол! 50′ Estêvão отбеляза гол! 34′ Мойсес Кайседо Корозо получи жълт картон 20′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Nottingham Forest и Арсенал

Nottingham Forest 0 : 0 Арсенал 40% Притежание на топката 62% 1 Точни удари 15 5 Неточни удари 6 56 Опасни атаки 80 8 Нарушения 12 4 Корнери 11 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: The City Ground Състави 26 34 31 5 3 6 8 7 10 16 19 20 14 11 8 36 41 4 2 6 12 1 26 Мац Селс 34 Ола Айна 31 Никола Миленкович 5 Мурило 3 Неко Уилямс 6 Ибрахим Сангаре 8 Елиът Андерсън 7 Калъм Хъдсън-Одои 10 Morgan Gibbs-White 16 Nicolás Domínguez 19 Игор Исус 1 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 2 Уилям Салиба 6 Габриел 12 Jurriën Timber 8 Мартин Одегаард 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 20 Нони Мадуеке 14 Виктор Гьокерес 11 Мартинели Срещата по минути 90′ Жълт картон за Ола Айна 89′ Омари Гиро-Хатчинсън влезе на мястото на Nicolás Domínguez Еберечи Езе е сменен от Мартин Зубименди 79′ 76′ Дан Ндойе е сменен от Игор Исус Букайо Сака влезе на мястото на Нони Мадуеке 57′ Микел Мерино е сменен от Мартин Одегаард 57′ Габриел Исус влезе на мястото на Виктор Гьокерес 57′ Леандро Тросар влезе на мястото на Мартинели 46′ Jurriën Timber получи жълт картон 37′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Брентфорд

Челси 2 : 0 Брентфорд 46% Притежание на топката 49% 4 Точни удари 9 2 Неточни удари 4 39 Опасни атаки 51 7 Нарушения 9 3 Корнери 3 0 Засади 4 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 24 23 4 3 25 8 7 10 49 20 9 8 24 7 18 27 33 20 22 3 1 1 Робърт Санчес 24 Рийс Джеймс 23 Тревох Чалоба 4 Тосин Адарабиойо 3 Кукурела 25 Мойсес Кайседо Корозо 8 Хоакин Фернандес 7 Педро Нето 10 Коул Палмър 49 Алехандро Ферейра 20 Жоао Педро 1 Каоимхин Келехер 33 Майкъл Олабоде Кайоде 20 Кристофър Айер 22 Нейтън Колинс 3 Рико Хенри 18 Yehor Yarmoliuk 27 Vitaly Janelt 8 Матиас Йенсен 24 Микел Дамсгаард 7 Кевин Шаде 9 I. Насименто Родригес Срещата по минути Ромел Донован е сменен от Yehor Yarmoliuk 90+4′ 90+1′ Коул Палмър получи жълт картон 85′ Джорел Хато влезе на мястото на Хоакин Фернандес 85′ Джош Ачеампонг влезе на мястото на Рийс Джеймс 83′ Жълт картон за Уесли Фофана Кийн Люис-Патер влезе на мястото на Кевин Шаде 82′ Аарон Хики влезе на мястото на Рико Хенри 82′ Dango Ouattara влезе на мястото на Микел Дамсгаард 77′ 76′ Коул Палмър преодоля вратаря. 74′ Лиъм Делап е сменен от Жоао Педро 67′ Кукурела получи жълт картон 58′ Уесли Фофана влезе на мястото на Тосин Адарабиойо 57′ Андрей Сантос влезе на мястото на Алехандро Ферейра Vitaly Janelt получи жълт картон 45+3′ Жълт картон за Кевин Шаде 36′ 26′ Жоао Педро отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Ливърпул

Арсенал 0 : 0 Ливърпул 48% Притежание на топката 52% 6 Точни удари 2 3 Неточни удари 6 57 Опасни атаки 35 10 Нарушения 9 3 Корнери 0 2 Засади 1 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 1 12 2 6 5 8 36 41 7 14 19 7 30 8 18 38 10 12 5 4 6 1 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 5 Пиеро Хинкапие Рейна 8 Мартин Одегаард 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 14 Виктор Гьокерес 19 Леандро Тросар 1 Алисън 12 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 6 Керкез Милош 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 30 Джереми Фримпонг 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 7 Ф. Вирц Срещата по минути Джо Гомес влезе на мястото на Конър Брадли 90+5′ 90+3′ Мартинели получи жълт картон Жълт картон за Ибрахима Конате 90+3′ Алексис Мак Алистър получи жълт картон 90′ 83′ Жълт картон за 78′ Нони Мадуеке влезе на мястото на Букайо Сака 78′ Еберечи Езе влезе на мястото на Мартин Одегаард 64′ Мартинели е сменен от Леандро Тросар 64′ Габриел Исус влезе на мястото на Виктор Гьокерес 57′ М. Луис-Скели е сменен от Пиеро Хинкапие Рейна 12′ Жълт картон за Микел Артета 12′ Жълт картон за Леандро Тросар

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Fulham и Челси

Fulham 2 : 1 Челси 55% Притежание на топката 45% 9 Точни удари 11 7 Неточни удари 3 77 Опасни атаки 38 11 Нарушения 6 2 Корнери 11 1 Засади 2 3-4-2-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Craven Cottage Състави 1 31 5 15 21 16 10 33 8 32 7 9 10 8 7 17 25 27 23 4 3 1 1 Бернд Лено 31 Иса Диоп 5 Йоахим Андерсен 15 Хорхе Куенка 21 Тимъти Кастане 16 Sander Berge 10 Том Керни 33 Антъни Робинсън 8 Хари Уилсън 32 Емил Смит Роу 7 Раул Хименес 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 23 Тревох Чалоба 4 Тосин Адарабиойо 3 Кукурела 17 Андрей Сантос 25 Мойсес Кайседо Корозо 10 Коул Палмър 8 Хоакин Фернандес 7 Педро Нето 9 Лиъм Делап Срещата по минути Жълт картон за 90+2′ 90+1′ Адама Траоре влезе на мястото на Хари Уилсън 90′ Жълт картон за Раул Хименес 83′ Харисън Рийд е сменен от Емил Смит Роу 81′ Хари Уилсън отбеляза гол! 78′ Тимъти Кастане получи жълт картон Джош Ачеампонг влезе на мястото на Мало Густо 76′ Жоао Педро влезе на мястото на Коул Палмър 75′ 73′ Райън Сесеньон е сменен от Антъни Робинсън 73′ Саша Лукич е сменен от Том Керни ГООООЛ! Лиъм Делап беше точен за отбора си 72′ Рийс Джеймс е сменен от Хоакин Фернандес 65′ 55′ ГООООЛ! Раул Хименес беше точен за отбора си 46′ К. Сантос Лопес де Маседо е сменен от Хорхе Куенка 45+7′ Хорхе Куенка получи жълт картон Джорел Хато е сменен от Андрей Сантос 28′ 26′ Жълт картон за Коул Палмър получи жълт картон 25′ Жълт картон за Тосин Адарабиойо 25′ получи жълт картон 24′ Хоакин Фернандес получи жълт картон 24′ Кукурела e изгонен с директен червен картон 22′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Манчестър сити и Челси

Манчестър сити 1 : 1 Челси 57% Притежание на топката 58% 12 Точни удари 11 2 Неточни удари 5 69 Опасни атаки 50 12 Нарушения 10 8 Корнери 7 2 Засади 0 4-1-4-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 25 27 3 24 33 16 20 10 47 4 9 20 41 10 7 24 8 34 23 5 27 12 25 Джанлуиджи Донарума 27 Матеус Нунес 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 33 N. O'Reilly 16 Родри Ернандес 20 Бернардо Силва 10 Раян Черки 47 Фил Фодън 4 Тияни Райндерс 9 Ерлинг Халанд 12 Филип Йоргенсен 34 Джош Ачеампонг 23 Тревох Чалоба 5 Беноа Бадиашиле 27 Мало Густо 24 Рийс Джеймс 8 Хоакин Фернандес 41 Estêvão 10 Коул Палмър 7 Педро Нето 20 Жоао Педро Срещата по минути Жълт картон за Хоакин Фернандес 90+5′ ГООООЛ! Хоакин Фернандес беше точен за отбора си 90+4′ 90+3′ Бернардо Силва получи жълт картон 81′ Нейтън Аке влезе на мястото на Рубен Диас 79′ Матеус Нунес получи жълт картон Жълт картон за Лиъм Делап 79′ 70′ Джереми Доку влезе на мястото на Тияни Райндерс Джорел Хато е сменен от Джош Ачеампонг 62′ Лиъм Делап влезе на мястото на Жоао Педро 62′ 54′ Рубен Диас получи жълт картон Рийс Джеймс получи жълт картон 52′ 51′ Абдукодир Хусанов влезе на мястото на Йошко Гвардиол Андрей Сантос влезе на мястото на Estêvão 46′ 42′ ГООООЛ! Тияни Райндерс беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между АФК Борнемут и Арсенал

АФК Борнемут 2 : 3 Арсенал 43% Притежание на топката 58% 5 Точни удари 11 10 Неточни удари 5 29 Опасни атаки 50 13 Нарушения 10 7 Корнери 7 1 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Vitality Stadium Състави 1 20 23 5 3 8 16 24 19 7 9 20 14 11 8 36 41 12 2 6 5 1 1 Джордже Петрович 20 ÁLEX JIMENEZ 23 Джеймс Хил 5 Маркос Сенеси 3 Адриен Трюферт 8 Алекс Скот 16 Маркъс Таверние 24 Антоан Семеньо 19 Джъстин Клуйверт 7 Дейвид Брукс 9 Еванилсън 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 5 Пиеро Хинкапие Рейна 8 Мартин Одегаард 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 20 Нони Мадуеке 14 Виктор Гьокерес 11 Мартинели Срещата по минути 90+1′ Жълт картон за Амин Адли Микел Мерино влезе на мястото на Мартин Одегаард 80′ 80′ Ели Джуниър Крупи получи жълт картон 76′ ГООООЛ! Ели Джуниър Крупи беше точен за отбора си 74′ Enes ünal е сменен от Еванилсън 74′ Ели Джуниър Крупи е сменен от Алекс Скот 74′ Люис Кук влезе на мястото на Джъстин Клуйверт Деклан Райс отбеляза гол! 71′ Жълт картон за Мартин Зубименди 70′ Леандро Тросар влезе на мястото на Мартинели 67′ Букайо Сака влезе на мястото на Нони Мадуеке 67′ 67′ Амин Адли е сменен от Дейвид Брукс Габриел Исус влезе на мястото на Виктор Гьокерес 66′ Деклан Райс отбеляза гол! 54′ 26′ Жълт картон за Антоан Семеньо Габриел отбеляза гол! 16′ 10′ Еванилсън отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Астън Вила

Арсенал 4 : 1 Астън Вила 46% Притежание на топката 44% 17 Точни удари 7 5 Неточни удари 2 58 Опасни атаки 39 18 Нарушения 10 3 Корнери 1 4 Засади 0 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 1 12 2 6 5 8 36 23 7 14 19 11 19 27 10 24 8 26 4 3 12 23 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 5 Пиеро Хинкапие Рейна 8 Мартин Одегаард 36 Мартин Зубименди 23 Микел Мерино 7 Букайо Сака 14 Виктор Гьокерес 19 Леандро Тросар 23 Емилиано Мартинес 26 Ламар Богард 4 Езри Конса 3 Виктор Линдельоф 12 Лукас Дигне 24 Амаду Мвом Онана 8 Юри Тилеманс 19 Джейдън Санчо 27 Морган Роджърс 10 Емилиано Буендия 11 Оли Уоткинс Срещата по минути Оли Уоткинс получи жълт картон 90+7′ Оли Уоткинс отбеляза гол! 90+4′ 83′ Бен Уайт влезе на мястото на Jurriën Timber 83′ Нони Мадуеке е сменен от Букайо Сака Jamaldeen Jimoh влезе на мястото на Морган Роджърс 82′ Джордж Лорънс Хемингс е сменен от Юри Тилеманс 82′ Жълт картон за Ламар Богард 81′ 79′ Габриел Исус получи жълт картон 78′ ГООООЛ! Габриел Исус беше точен за отбора си 77′ М. Луис-Скели влезе на мястото на Габриел 77′ Габриел Исус е сменен от Виктор Гьокерес 73′ Кристиан Норгаард е сменен от Микел Мерино 69′ ГООООЛ! Леандро Тросар беше точен за отбора си Дониел Мален влезе на мястото на Джейдън Санчо 61′ Андрес Гарсия е сменен от Емилиано Буендия 61′ 52′ Мартин Зубименди отбеляза гол! 48′ ГООООЛ! Габриел беше точен за отбора си Джон Макгин влезе на мястото на Амаду Мвом Онана 46′ Жълт картон за Морган Роджърс 45+2′ 45+1′ Микел Мерино получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и АФК Борнемут

Челси 2 : 2 АФК Борнемут 67% Притежание на топката 62% 15 Точни удари 15 2 Неточни удари 6 110 Опасни атаки 80 5 Нарушения 12 12 Корнери 11 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 34 29 23 27 25 8 41 10 49 9 9 7 19 24 16 8 20 23 5 3 1 1 Робърт Санчес 34 Джош Ачеампонг 29 Уесли Фофана 23 Тревох Чалоба 27 Мало Густо 25 Мойсес Кайседо Корозо 8 Хоакин Фернандес 41 Estêvão 10 Коул Палмър 49 Алехандро Ферейра 9 Лиъм Делап 1 Джордже Петрович 20 ÁLEX JIMENEZ 23 Джеймс Хил 5 Маркос Сенеси 3 Адриен Трюферт 16 Маркъс Таверние 8 Алекс Скот 7 Дейвид Брукс 19 Джъстин Клуйверт 24 Антоан Семеньо 9 Еванилсън Срещата по минути Адам Смит влезе на мястото на Джъстин Клуйверт 90+2′ 90+2′ Джейми Байное-Гитънс е сменен от Estêvão 87′ Андрей Сантос влезе на мястото на Лиъм Делап Маркъс Таверние получи жълт картон 84′ Enes ünal влезе на мястото на Еванилсън 82′ Амин Адли е сменен от Дейвид Брукс 78′ 63′ Жоао Педро е сменен от Коул Палмър 46′ Педро Нето влезе на мястото на Алехандро Ферейра 46′ Рийс Джеймс влезе на мястото на Джош Ачеампонг Джъстин Клуйверт отбеляза гол! 27′ 23′ ГООООЛ! Хоакин Фернандес беше точен за отбора си 15′ Коул Палмър прати топката в мрежата. Дейвид Брукс отбеляза гол! 6′ 4′ Мойсес Кайседо Корозо получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Челси и Астън Вила

Челси 1 : 2 Астън Вила 63% Притежание на топката 35% 8 Точни удари 11 6 Неточни удари 4 79 Опасни атаки 43 16 Нарушения 9 6 Корнери 2 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-4-2 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 24 23 5 3 25 8 7 10 49 20 17 27 7 44 8 10 2 4 3 22 23 1 Робърт Санчес 24 Рийс Джеймс 23 Тревох Чалоба 5 Беноа Бадиашиле 3 Кукурела 25 Мойсес Кайседо Корозо 8 Хоакин Фернандес 7 Педро Нето 10 Коул Палмър 49 Алехандро Ферейра 20 Жоао Педро 23 Емилиано Мартинес 2 Мати Кеш 4 Езри Конса 3 Виктор Линдельоф 22 Иън Маатсен 7 Джон Макгин 44 Бубакар Камара 8 Юри Тилеманс 10 Емилиано Буендия 17 Дониел Мален 27 Морган Роджърс Срещата по минути 90+4′ Хоакин Фернандес получи жълт картон ГООООЛ! Оли Уоткинс беше точен за отбора си 84′ Лукас Дигне е сменен от Иън Маатсен 83′ Ламар Богард е сменен от Бубакар Камара 83′ Бубакар Камара получи жълт картон 78′ 72′ Estêvão влезе на мястото на Коул Палмър 71′ Лиъм Делап получи жълт картон 71′ Мойсес Кайседо Корозо получи жълт картон 69′ Мало Густо влезе на мястото на Кукурела 69′ Джейми Байное-Гитънс е сменен от Алехандро Ферейра 69′ Лиъм Делап е сменен от Жоао Педро 68′ Тревох Чалоба получи жълт картон Оли Уоткинс отбеляза гол! 63′ Джейдън Санчо влезе на мястото на Дониел Мален 59′ Амаду Мвом Онана влезе на мястото на Джон Макгин 59′ Оли Уоткинс е сменен от Емилиано Буендия 58′ Жълт картон за Морган Роджърс 57′ 57′ Рийс Джеймс получи жълт картон 37′ Жоао Педро отбеляза гол! Жълт картон за Мати Кеш 30′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Арсенал и Brighton & Hove Albion

Арсенал 2 : 1 Brighton & Hove Albion 53% Притежание на топката 35% 21 Точни удари 11 3 Неточни удари 4 70 Опасни атаки 43 7 Нарушения 9 7 Корнери 2 1 Засади 1 4-3-3 Формация 3-4-2-1 Стадион: Emirates Stadium Състави 1 41 2 5 49 8 36 23 7 14 19 10 8 25 24 26 13 29 42 6 5 1 1 Дейвид Рая 41 Деклан Райс 2 Уилям Салиба 5 Пиеро Хинкапие Рейна 49 М. Луис-Скели 8 Мартин Одегаард 36 Мартин Зубименди 23 Микел Мерино 7 Букайо Сака 14 Виктор Гьокерес 19 Леандро Тросар 1 Барт Вербрюген 42 Диего Копола 6 Ян Пол ван Хеке 5 Луис Дънк 24 Ферди Кадиоглу 26 Ясин Абас Аяри 13 Джак Хиншелуд 29 Максим Де Купер 8 Браджан Груда 25 Диего Гомес 10 Джорджинио Рътър Срещата по минути 90′ Жълт картон за Пиеро Хинкапие Рейна Том Уотсън е сменен от Диего Копола 87′ Харалампос Костулас влезе на мястото на Диего Гомес 87′ 82′ Мартинели влезе на мястото на Леандро Тросар Дани Уелбек влезе на мястото на Джак Хиншелуд 75′ 71′ Габриел е сменен от М. Луис-Скели 71′ Габриел Исус влезе на мястото на Виктор Гьокерес 69′ М. Луис-Скели получи жълт картон Диего Гомес отбеляза гол! 64′ Жълт картон за Диего Копола 56′ Жълт картон за Луис Дънк 50′ Матс Вифер е сменен от Максим Де Купер 46′ Янкуба Минтех влезе на мястото на Браджан Груда 46′ Жълт картон за Барт Вербрюген 45+1′ 14′ ГООООЛ! Мартин Одегаард беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Everton и Арсенал

Everton 0 : 1 Арсенал 35% Притежание на топката 35% 4 Точни удари 11 1 Неточни удари 4 34 Опасни атаки 43 4 Нарушения 9 2 Корнери 2 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Състави 1 15 6 5 16 42 37 7 22 24 18 41 7 14 33 8 36 4 12 2 5 1 1 Джордан Пикфорд 15 Джейк О'Брайън 6 Джеймс Тарковски 5 Майкъл Кийн 16 Виталий Миколенко 42 Тим Ироегбунам 37 Джеймс Гарнър 7 Дуайт Макнейл 22 Kiernan Dewsbury-Hall 24 Карлос Алкараз 18 Джак Грийлиш 1 Дейвид Рая 4 Бен Уайт 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 5 Пиеро Хинкапие Рейна 33 Рикардо Калафиори 8 Мартин Одегаард 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 7 Букайо Сака 14 Виктор Гьокерес Срещата по минути Мартинели получи жълт картон 89′ Микел Мерино е сменен от Мартин Одегаард 88′ Мартинели е сменен от Леандро Тросар 80′ 75′ Мерлин Рьол е сменен от Карлос Алкараз 75′ Тайлър Диблинг е сменен от Дуайт Макнейл 66′ Бето е сменен от Тимо Бари Габриел Исус е сменен от Виктор Гьокерес 65′ Жълт картон за Виктор Гьокерес 56′ 39′ Жълт картон за Джеймс Тарковски Виктор Гьокерес е точен от бялата точка. 27′ 26′ Виталий Миколенко получи жълт картон

