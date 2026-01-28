Карабах пропътува над 4000 км, за да отнесе 6 шамара от Ливърпул

Ливърпул унижи Карабах с 6:0 на "Анфийлд" и си осигури място в топ 8 на Шампионска лига. Въпреки тежката загуба, пропътувалият 4160 км азербайджански отбор намери място в топ 24 и ще играе плейофи.

Унижението

Мачът започна по възможно най-лошия начин за Арне Слот. Още в 3' той бе принуден да направи принудителна смяна. Джереми Фримпонг получи контузия, без да е имал единоборство, и бе заменен от Уатару Ендо.

Очаквано, Ливърпул поведе след корнер. Алексис Мак Алистър бе най-съобразителен в наказателното поле на Карабах. Макар че топката бе избита, реферът показа, че е минала голлинията с пълния си обем.

Снимка: Reuters

В 21' мърсисайдци удвоиха преднината си чрез Флориан Вирц. Германският национал получи пас от Юго Екитике и с удар извън наказателното поле отбеляза.

Още с началото на второто полувреме Ливърпул уби интригата в мача. От пряк свободен удар Доминик Собослай асистира на Мохамед Салах, който вкара първия си гол за годината за "червените". Изпълнението бе подобно на това, при което Собослай вкара срещу Борнемут, но този път ролите бяха разменени.

Снимка: Reuters

Тази вечер Салах записа своя мач №80 в Шампионската лига с екипа на отбора от града на "Бийтълс", като изравни на първото място Джейми Карагър, който пък днес празнува своя 48-ми рожден ден.

За мърсисайдци последва и четвърти гол в 57'. След изчистване на Върджил ван Дайк, Юго Екитике много умело открадна топката, след което финтира последния защитник в бяло, сам срещу вратаря бе достатъчно хладнокръвен и нанесе четвърти удар по амбициите на Карабах да играе в плейофите.

Унижението стана пълно само 5 минути по-късно. Алексис Мак Алистър отбеляза второто си попадение в срещата след груба грешка и разбъркване в защитата на гостите от Азербайджан.

Снимка: Reuters

В 90' и резервата Федерико Киеза откри сметката си в мача. Върджил ван Дайк отне топката и се понесе напред, където след подаване на Салах записа втората си асистенция. Нидерландският капитан изведе Киеза на стрелкова позиция и той не сбърка. С трите си асистенции Ван Дайк се превърна в първия защитник в историята на Шампионската лига с това постижение.

Снимка: Reuters

