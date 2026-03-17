Катастрофален ден за Челси в Шампионската лига. Двукратният шампион отпада безславно в осминафиналите на турнира след тежка загуба от ПСЖ с 0:3 и общ резултат 2:8.

За първи път в историята си лондонският клуб толкова попадения в елиминационен сблъсък за вътрешен или европейски турнир.

Какво се случи?

Още преди 15-ата минута ПСЖ показа защо е европейският шампион и сложи край на всички надежди на Челси за обрат.

В 6' Хвича Кварацхелия откри резултата след груба грешка на Мамаду Сар, а в 14' Брадли Баркола с феноменално попадение удвои и направи общия резултат 7:2.

Челси просто нямаше отговор на това, което предложиха парижани. Едно от малкото добри положения пред играч на "сините" дойде 10 минути преди края, когато Жоао Педро остана сам срещу Матвей Сафонов, но не успя да преодолее руснака.

През 42' отново Сафонов бе виновникът резултатът да остане непроменен с двойно спасяване срещу Коул Палмър и Жоао Педро.

Втората част всичко за Челси приключи. Сени Маюлу отбеляза, за да направи резултата класически.

За да допринесе към проблемите в защитата на "сините", в края на мача Трево Чалоба бе изнесен с носилка след контузия.