Мбапе напуска ПСЖ през лятото

Бъдещето на Килиан Мбапе е ясно! Суперзвездата спази обещанието да съобщи решението си покрай осминафиналните сблъсъци с Реал Сосиедад в Шампионската лига. Според водещи трансферни експерти, днес френският нападател е обявил пред клубния президент Насер Ал Хелайфи, че напуска като свободен агент през лятото.

Договорът на Мбапе е до юли. В него е заложена клауза за удължаване с един сезон, която само той може да активира. "Златното момче" обаче няма да го направи. Фаворит за подписа му е Реал Мадрид, на който той е фен от дете.

