НА ЖИВО: Арсенал - Атлетико Мадрид (1:0)

Следете с нас на живо първия полуфинал-реванш в Шампионската лига

55' - Поредната добра ситуация за гостите от Мадрид след почивката. Антоан Гризман стреля, но ударът му бе париран от Рая под рамката на вратата.

51' - ПРЕТЕНЦИИ ЗА ДУЗПА ОТ АТЛЕТИКО МАДРИД! Сериозна грешка на Уилиам Салиба, който върна топката с глава към Рая. Тя беше пресечена от Джулиано Симеоне, който задмина стража на "топчиите" и в първия момент изглеждаше, че беше препънат от Габриел. Отсъждане за дузпа нямаше!

45' - Начало на второто полувреме.

КРАЙ НА ПЪРВАТА ЧАСТ

45' - ГОЛ ЗА АРСЕНАЛ! Леандро Тросар се оказа на добра позиция за удар в наказателното поле. Изстрелът му бе спасен от Ян Облак под рамката за Атлетико. Топката обаче попадна в Букайо Сака, който на опразнена врата нямаше как да сбърка - Арсенал повежда в общия резултат!

30' - Резултатът остава непроменен - 0:0. Опасни атаки и на двата фронта, но без голове в първата третина от сблъсъка.

17' - Първи корнер за Арсенал и опасен удар на Букайо Сака от воле, който опъна външната част на мрежата.

12' - Поредната чудесна възможност за Атлетико Мадрид. С лекота дюшекчиите си проправиха път в наказалетното поле на домакините. Стигна се и до удар, който обаче, бе блокиран от играчите на Арсенал.

8' - Първия голям шанс е за Ателтико Мадрид. След мълниеносна контраатака Хулиан Алварес излезе на добра позиция в наказателното, но ударът му не намери очертанията на вратата.

1' - Начало на срещата!

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

 
 
 
ПРЕВЮ

След като не се победиха в първия мач, Арсенал и Атлетико Мадрид излизат, за да решат спора. Кой ще отиде на финал в Шампионската лига? Отговорът ще получим днес, 5 май, след реванша от полуфиналите на най-авторитетния европейски клубен турнир.

Преди седмица двата отбора завършиха 1:1, след 2 гола от дузпи на Виктор Гьокереш и Хулиан Алварес.

Тимът на Микел Артета мечтае за първи финал от 2006 г., когато "артилеристите" загубиха от Барселона с 1:2. Арсенал все още има шансове и за титлата във Висшата лига, въпреки че Манчестър Сити диша във врата и всеки мач вече е от значение. Всяка грешна стъпка ще означава провал за футболистите на Арсенал както във Висшата лига, така и в Шампионската лига.

10 години след последния си финал в Турнира на богатите, Атлетико Мадрид отново има за цел да стигне до битката за трофея. Ако "дюшекчиите" стигнат до последния мач за сезона в най-престижния клубен турнир на Стария континент, това ще бъде четвърти финал за тях. Всичките досега обаче бяха изгубени, но надеждата за триумф остава.

Още повече, че грандът от Мадрид не е печелил трофей от сезон 2020/21, когато триумфира в Ла Лига. Този сезон тимът на Диего Симеоне няма друг шанс за трофей освен в Шампионската лига. Също така това е последният сезон на Антоан Гризман с фланелката на Атлетико и със сигурност той ще иска това да бъде перфектното сбогуване.

Коя мечта ще се сбъдне - тази на Арсенал или тази на Атлетико? Отговорът - тази вечер от 22:00.

Арсенал
срещу
Атлетико Мадрид
05.05.2026 22:00
