НА ЖИВО: Левски - Борац Баня Лука (0:0)
Следете с нас реванша от пресявките на Шампионската лига
1' - Начало на двубоя.
Стартови състави
Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 5. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сентейес, 35. Сержиньо, 18. Гашпер Търдин, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо, 17. Евертон Бала
Борац Баня Лука: 21. Никола Четкович, 6. Синиша Саничанин, 3. Паскуал Абел, 30. Неманя Якшич, 16. Себастиан Ерера, 18. Милош Йошич, 98. Санди Огринец, 19. Виктор Роган, 77. Стефан Савич, 12. Амер Хирош, 7. Лука ЮричичИзберете BTVsport.bg като любим източник в Google
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