КАТЕГОРИИ

  • На живо
Шампионска лига

Публикувано в  

bTV Спорт екип

НА ЖИВО: Левски - Борац Баня Лука (0:0)

Следете с нас реванша от пресявките на Шампионската лига

НА ЖИВО: Левски - Борац Баня Лука (0:0)
 

1' - Начало на двубоя.

Стартови състави

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 5. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сентейес, 35. Сержиньо, 18. Гашпер Търдин, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо, 17. Евертон Бала

Борац Баня Лука: 21. Никола Четкович, 6. Синиша Саничанин, 3. Паскуал Абел, 30. Неманя Якшич, 16. Себастиан Ерера, 18. Милош Йошич, 98. Санди Огринец, 19. Виктор Роган, 77. Стефан Савич, 12. Амер Хирош, 7. Лука Юричич

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
България футбол шампионска лига левски босна и херцеговина квалификации Борац Баня Лука

Последвайте ни в:

Още новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата