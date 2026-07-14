Шампионска лига Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски разпиля Борац на “Герена“ “Сините“ продължават напред в пресявките на Шампионската лига Снимка: Lap.bg

Левски се класира с лекота за втория квалификационен кръг на Шампионската лига! "Сините" разгромиха с 4:0 Борац Баня Лука в реванша на "Герена". Така тимът на Хулио Веласкес продължава напред с общ резултат 5:1 (1:1 в Босна и Херцеговина преди седмица).

Столичният гранд доминираше и взе своето с две попадения на Рейналдо - в 59' и 65', и по едно на Армстронг Око-Флекс - в 48', и на резервата Хуан Переа в 85'.

В следващия кръг Левски чака победителя от сблъсъка между Витебск (Беларус) и Университатя Крайова (Румъния). Отборът от северната ни съседка има аванс от 4:1 след първия двубой.

Снимка: Lap.bg

С лекота

Веласкес направи 4 промени, една от които бе на контузения Акрам Бурас. Испанецът включи в игра Алекс Сентейес като ляво крило и именно испанецът получи първата възможност за гол. Той бе изведен очи в очи с вратаря на гостите от Майкон, но ударът му бе спасен от Никола Четкович.

Евертон Бала и Армстронг Око-Флекс пропиляха следващите положения за "сините", a Стефан Савич пропусна първата чиста ситуация за Борац. Левски владееше инициативата през първото полувреме, но така и не успя да преодолее сгъстената отбрана на босненските шампиони и двата отбора се оттеглиха на почивка при нулево равенство.

Снимка: Lap.bg

В първия мач Борац поведе след грешка на Левски, а днес "сините" вкараха след такава на босненците. Рейналдо притисна Виктор Роган в наказателното поле и отне топката, а тя попадна в краката на Армстронг Око-Флекс. Голмайсторът от срещата в Баня Лука имаше малък ъгъл, но промуши топката между краката вратаря и Левски поведе с първи път в общия резултат.

Борац тръгна напред и българските шампиони бързо стигнаха до още голове. В 59' Гашпер Търдин отне в половината на "сините" и подаде на Евертон Бала, който изведе Рейналдо. Той надбяга Синиша Саничанин и вкара за 2:0 с много силен удар в близкия ъгъл.

Рейналдо се разписа още веднъж в 65', когато бе изведен с пета от Майкон и прехвърли Четкович за 3:0. В тези минути вече нямаше съмнение кой ще спечели мача и "сините" очаквано направиха смените си рано. Това не повлия на играта и те продължиха да доминират, а резервата Хуан Переа сложи точка на спора 5 минути преди изтичането на редовното време.

Снимка: Lap.bg

СЪСТАВИТЕ

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 5. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сентейес, 35. Сержиньо, 18. Гашпер Търдин, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо, 17. Евертон Бала

Борац Баня Лука: 21. Никола Четкович, 6. Синиша Саничанин, 3. Паскуал Абел, 30. Неманя Якшич, 16. Себастиан Ерера, 18. Милош Йошич, 98. Санди Огринец, 19. Виктор Роган, 77. Стефан Савич, 12. Амер Хирош, 7. Лука Юричич