Новакът срещу финалиста. Ще посече ли Бодьо още един гигант?

Дебютантът в елиминационната фаза на Шампионската лига посреща финалиста от миналата година Интер. Двата отбора ще спорят за място на осминафиналите, а норвежците нямат приятен спомен от последната си среща с „нерадзурите“ преди цели 57 години.

Мача може да гледате от 22:00 часа пряко по bTV Action.

Новакът срещу финалиста

Никой не вярваше, но Бодьо направи невъзможното. С гръмки победи над Манчестър Сити (3:1) и Атлетико Мадрид (2:1) в последните два кръга норвежците се промъкнаха до плейофите. Бодьо събра 9 точки и стигна до 23-то място, а сега мечтае да стане първият норвежки тим с три поредни победи в турнира.

Това ще бъде първият им официален мач от края на януари, а на пътя им е не кой да е, а трикратният европейски шампион и финалист в два от последните три сезона в Шампионската лига - Интер. Въпреки че не успя да се класира директно за осминафиналите, „нерадзурите“ са в отлична серия - шест поредни победи и само една загуба в последните 13 срещи.

Северът крие своите капани

Фаворитът е ясен, но северът крие своите капани. По време на невероятния поход на Бодьо в Лига Европа, когато достигна до полуфиналите на турнира, по пътя си „викингите“ елиминираха друг италиански гигант - Лацио. Това обаче е единственият път, в който норвежците излизат победители в елиминационна схватка с италиански отбор от общо пет опита.

Двата тима пазят един далечен спомен - през 1978 година Интер разгромява съперника си с общ резултат 7:1 в турнира за Купата на носителите на купи (КНК).

Студена арктическа вечер, нажежена футболна битка и един въпрос: ще продължи ли приказката на Бодьо, или Интер ще охлади ентусиазма?