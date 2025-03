Пътят към Мюнхен: Четвъртфиналните двойки в ШЛ

Актуалният носител на трофея Реал Мадрид оцеля в ада на ст. Метрополитано и е последният четвъртфиналист в Шампионската лига.

Така всички участници във фазата на най-добрите 8, както и пътят им към финала в Мюнхен (Германия) на 31 май вече са ясни.

Реал, който елиминира градския си съперник Атлвтико Мадрид с 4:2 след дузпи, ще се изправи срещу Арсенал.

