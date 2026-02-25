Ще успее ли ПСЖ да преодолее Монако без звездата си?

Въпреки че допусна гол за само 55 секунди, ПСЖ стигна до обрат с 3:2 срещу местния си враг Монако. Носителят на трофея е тоталния фаворит в сблъсъка, печелейки 13 от 14-е си визити в Княжеството извън местното първенство, но ще бъде без носителя на Златната топка Усман Дембеле.

Гледайте срещата от 22:00 само и единствено по voyo.bg.

Без Дембеле

Снимка: Reuters

Тежък удар за ПСЖ преди реванша с Монако. Усман Дембеле най-вероятно ще пропусне мача в Княжеството, заради своята пета контузия за сезона.

Френският национал, който напусна терена принудително още преди почивката в първата среща, все още не се е завърнал към пълноценни тренировки с тима. Вместо това Дембеле продължава с индивидуална програма, което на практика гарантира, че няма да бъде на разположение за предстоящия мач.

Нещата не са розови за Монако

Снимка: Reuters

Парижани показаха класа в първата среща – след като изоставаха с 0:2, обърнаха мача и си тръгнаха с ценен аванс. През уикенда Луис Енрике си позволи да даде почивка на част от титулярите при победата с 3:0 срещу Метц, така че ПСЖ ще излезе свеж и уверен.

Историята също е на страната на френския гранд – осем победи в последните десет елиминационни мача в Шампионска лига и прогрес в 17 от 18 европейски сблъсъка, когато е спечелил първия мач като гост.

Снимка: Reuters

Монако обаче няма намерение да се предава. Загубата в първия двубой прекъсна впечатляваща серия от 39 мача без поражение в Европа, когато тимът е повеждал с два гола. В събота монегаските направиха собствен обрат – 3:2 срещу Ланс, с което дори помогнаха на ПСЖ в битката за титлата.

Реалността обаче е строга: Монако е отпадал във всички седем случая, когато е губил първия мач у дома в европейски елимиинации. А и само една победа в последните седем гостувания в Шампионска лига (2 равенства, 4 загуби) не вдъхва особена увереност.

Снимка: Reuters

История

Извън първенството Монако има само едно равенство в последните 14 мача срещу ПСЖ (13 загуби). На „“ картината също е мрачна – едва една победа в последните десет визити (3 равенства, 6 загуби).