Ще успее ли ПСЖ да преодолее Монако без звездата си?

Гледайте реванша от плейофите на Шампионска лига

Ще успее ли ПСЖ да преодолее Монако без звездата си?
Reuters

Въпреки че допусна гол за само 55 секунди, ПСЖ стигна до обрат с 3:2 срещу местния си враг Монако. Носителят на трофея е тоталния фаворит в сблъсъка, печелейки 13 от 14-е си визити в Княжеството извън местното първенство, но ще бъде без носителя на Златната топка Усман Дембеле.

Без Дембеле

Снимка: Reuters

Тежък удар за ПСЖ преди реванша с Монако. Усман Дембеле най-вероятно ще пропусне мача в Княжеството, заради своята пета контузия за сезона.

Френският национал, който напусна терена принудително още преди почивката в първата среща, все още не се е завърнал към пълноценни тренировки с тима. Вместо това Дембеле продължава с индивидуална програма, което на практика гарантира, че няма да бъде на разположение за предстоящия мач.

Нещата не са розови за Монако

Снимка: Reuters

Парижани показаха класа в първата среща – след като изоставаха с 0:2, обърнаха мача и си тръгнаха с ценен аванс. През уикенда Луис Енрике си позволи да даде почивка на част от титулярите при победата с 3:0 срещу Метц, така че ПСЖ ще излезе свеж и уверен.

Историята също е на страната на френския гранд – осем победи в последните десет елиминационни мача в Шампионска лига и прогрес в 17 от 18 европейски сблъсъка, когато е спечелил първия мач като гост.

Снимка: Reuters

Монако обаче няма намерение да се предава. Загубата в първия двубой прекъсна впечатляваща серия от 39 мача без поражение в Европа, когато тимът е повеждал с два гола. В събота монегаските направиха собствен обрат – 3:2 срещу Ланс, с което дори помогнаха на ПСЖ в битката за титлата.

Реалността обаче е строга: Монако е отпадал във всички седем случая, когато е губил първия мач у дома в европейски елимиинации. А и само една победа в последните седем гостувания в Шампионска лига (2 равенства, 4 загуби) не вдъхва особена увереност.

Снимка: Reuters

История

Извън първенството Монако има само едно равенство в последните 14 мача срещу ПСЖ (13 загуби). На „“ картината също е мрачна – едва една победа в последните десет визити (3 равенства, 6 загуби).

ПСЖ
срещу
Монако
25.02.2026 22:00
