Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата

Челси се промъкна в топ 8 и изхвърли Наполи от Шампионската лига! "Сините" спечелиха с 3:2 след драма в Неапол.

Големият герой за лондончани е Жоао Педро, който отбеляза и един от головете на сезона в турнира.

Какво се случи?

В 6' на двубоя Роберт Санчес едва не подари гол на съперника. В опит да излезе от пресата, той изрита топката, която се удари в Скот Мактоминей, но не влетя в мрежата.

Челси откри резултата от дузпа. Централният защитник на домакините Жуан Жезус игра с ръка в наказателното поле, а Енцо Фернандес бе безпогрешен от бялата точка.

След гола „сините“ свалиха оборотите и това оказа своя ефект. В 33' Антонио Вергара премина брилянтно през няколко футболисти на лондончани, след което успя да преодолее и Санчес под рамката на Челси.

Три минути преди края на първата част Наполи направи обрата факт. Расмус Хьойлунд засече перфектно центриране и направи резултата 2:1.

Обратът на Челси

През втората част звездата на „сините“ Коул Палмър влезе в игра и преобърна мача. Челси отново пое контрола над играта и в 61' Жоао Педро показа магията си. С великолепен удар от разстояние бразилецът съживи надеждите за директно класиране към осминафиналите.

Драмата стана пълна в 82'. След великолепно двойно подаване, Коул Палмър изведе Жоао Педро на отлична позиция, а нападателят не се поколеба и оформи втория обрат в резултата, но този път за гостите от Лондон.

Така бившият бос на лондончани и настоящ наставник на Наполи - Антонио Конте - се прибира с празни ръце. Шампионът на Италия завършва кампанията си в Турнира на богатите на 30-о място, докато Челси се класира директно за осминафиналите на шестата позиция в класирането.

