Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата

Жоао Педро отбеляза един от головете на сезона

Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата
Reuters

Челси се промъкна в топ 8 и изхвърли Наполи от Шампионската лига! "Сините" спечелиха с 3:2 след драма в Неапол.

Големият герой за лондончани е Жоао Педро, който отбеляза и един от головете на сезона в турнира.

Какво се случи?

В 6' на двубоя Роберт Санчес едва не подари гол на съперника. В опит да излезе от пресата, той изрита топката, която се удари в Скот Мактоминей, но не влетя в мрежата.

Снимка: Reuters

Челси откри резултата от дузпа. Централният защитник на домакините Жуан Жезус игра с ръка в наказателното поле, а Енцо Фернандес бе безпогрешен от бялата точка.

След гола „сините“ свалиха оборотите и това оказа своя ефект. В 33' Антонио Вергара премина брилянтно през няколко футболисти на лондончани, след което успя да преодолее и Санчес под рамката на Челси.

Снимка: Reuters

Три минути преди края на първата част Наполи направи обрата факт. Расмус Хьойлунд засече перфектно центриране и направи резултата 2:1.

Обратът на Челси

През втората част звездата на „синитеКоул Палмър влезе в игра и преобърна мача. Челси отново пое контрола над играта и в 61' Жоао Педро показа магията си. С великолепен удар от разстояние бразилецът съживи надеждите за директно класиране към осминафиналите.

Снимка: Reuters

Драмата стана пълна в 82'. След великолепно двойно подаване, Коул Палмър изведе Жоао Педро на отлична позиция, а нападателят не се поколеба и оформи втория обрат в резултата, но този път за гостите от Лондон.

Така бившият бос на лондончани и настоящ наставник на Наполи - Антонио Конте - се прибира с празни ръце. Шампионът на Италия завършва кампанията си в Турнира на богатите на 30-о място, докато Челси се класира директно за осминафиналите на шестата позиция в класирането.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Наполи и Челси

Наполи
Наполи
2 : 3
Челси
Челси
46%
Притежание на топката
54%
6
Точни удари
6
2
Неточни удари
5
43
Опасни атаки
21
15
Нарушения
15
4
Корнери
1
1
Засади
1
3-4-2-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadio Diego Armando Maradona

Състави

1
22 5 4
37 68 8 17
26 20
19
20
41 8 7
17 25
27 24 29 3
1
Алекс Мерет 1 Алекс Мерет
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Хуан Хесус 5 Хуан Хесус
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Леонардо Спинацола 37 Леонардо Спинацола
Станислав Лоботка 68 Станислав Лоботка
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Матиас Оливера 17 Матиас Оливера
Антонио Вергара 26 Антонио Вергара
Елджиф Елмас 20 Елджиф Елмас
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Мало Густо 27 Мало Густо
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Кукурела 3 Кукурела
Андрей Сантос 17 Андрей Сантос
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Estêvão 41 Estêvão
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Педро Нето 7 Педро Нето
Жоао Педро 20 Жоао Педро
англия челси шампионска лига Италия наполи неапол жоао педро

