Всичко или нищо за Арсенал и Атлетико Мадрид

След като не се победиха в първия мач, Арсенал и Атлетико Мадрид излизат, за да решат спора. Кой ще отиде на финал в Шампионската лига?

Кой ще играе на финал?

Преди седмица двата отбора завършиха 1:1, след 2 гола от дузпи на Виктор Гьокереш и Хулиан Алварес. Тимът на Микел Артета мечтае за първи финал от 2006 г., когато "артилеристите" загубиха от Барселона с 1:2. Арсенал все още има шансове и за титлата във Висшата лига, въпреки че Манчестър Сити диша във врата и всеки мач вече е от значение. Всяка грешна стъпка ще означава провал за футболистите на Арсенал както във Висшата лига, така и в Шампионската лига.

10 години след последния си финал в Турнира на богатите, Атлетико Мадрид отново има за цел да стигне до битката за трофея. Ако "дюшекчиите" стигнат до последния мач за сезона в най-престижния клубен турнир на Стария континент, това ще бъде четвърти финал за тях. Всичките досега обаче бяха изгубени, но надеждата за триумф остава.

Още повече, че грандът от Мадрид не е печелил трофей от сезон 2020/21, когато триумфира в Ла Лига. Този сезон тимът на Диего Симеоне няма друг шанс за трофей освен в Шампионската лига. Също така това е последният сезон на Антоан Гризман с фланелката на Атлетико и със сигурност той ще иска това да бъде перфектното сбогуване.

Коя мечта ще се сбъдне - тази на Арсенал или тази на Атлетико? Отговорът - тази вечер от 22:00.

