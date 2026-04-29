Атлетико Мадрид и Арсенал не се победиха след дузпи (ВИДЕО)

Съдията бе играч на мача

Reuters

Атлетико Мадрид и Арсенал не се победиха в първия полуфинал в Шампионската лига. В Мадрид мачът завърши 1:1, след като и двата гола паднаха от дузпи, отбелязани от Хулиан Алварес и Виктор Гьокереш.

Полуфиналът на дузпите

Мачът започна с преимущество на Атлетико Мадрид. В 13' Хулиан Алварес показа класата си, преминавайки между няколко футболисти. Ударът му от границата на наказателното поле обаче бе спасен от Давид Рая.

В 42' Давид Ханцко фаулира Виктор Гьокереш в наказателното поле и на главният съдия на мача - Дани Маккели, му трябваха не повече от 5 секунди, за да посочи бялата точка. От 11-те метра Гьокереш заложи на силата и макар Ян Облак да уцели ъгъла, изпълнението бе безкомпромисно и Арсенал поведе с първия си точен удар.

Снимка: Reuters

Второто полувреме започна ударно за Атлетико Мадрид. В 53' "дюшекчиите" организираха страхотна атака и след няколко поредни удара Арсенал по късмет оцеля.

Този късмет продължи само още 2 минути. При изпълнения корнер Маркос Йоренте стреля от воле, а топката срещна ръката на Пиеро Инкапие. След преглед с VAR реферът отсъди дузпа. От бялата точка Хулиан Алварес изпрати истински куршум към вратата на Давид Рая, който не помръдна при изпълнението.

Снимка: Reuters

6 минути по-късно Антоан Гризман можеше да обърне резултата след акробатично изпълнение. Ударът му обаче разтресе напречната греда.

В 78' съдията отсъди още една дузпа за Арсенал. Ханцко отново закъсня и този път препъна Еберечи Езе в наказателното поле. След намеса на VAR дузпата бе отменена, като реферът прецени, че контактът не е достатъчен, за да отсъди наказателен удар.

Снимка: Reuters

До края на мача двата отбора си разменяха атаки, но така и не се стигна до нищо сериозно. Реваншът е след седмица в Лондон на "Емирейтс".

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Арсенал

Атлетико Мадрид
1 : 1
Арсенал
52%
Притежание на топката
48%
13
Точни удари
8
5
Неточни удари
3
38
Опасни атаки
45
7
Нарушения
11
6
Корнери
1
0
Засади
1
4-4-2
Формация
4-3-3
Стадион:

Състави

Ян Облак 13 Ян Облак
Йоренте 14 Йоренте
Marc Pubill 18 Marc Pubill
Давид Ханко 17 Давид Ханко
Матео Руджери 3 Матео Руджери
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
Коке 6 Коке
Джони 5 Джони
Адемола Лукман 22 Адемола Лукман
Николас Гонсалес 23 Николас Гонсалес
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Нони Мадуеке 20 Нони Мадуеке
Виктор Гьокерес 14 Виктор Гьокерес
Тагове:

футбол англия арсенал Испания шампионска лига атлетико мадрид полуфинал хулиан алварес виктор гьокереш дани маккели давид ханцко

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

