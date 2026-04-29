Атлетико Мадрид и Арсенал не се победиха след дузпи (ВИДЕО)

Атлетико Мадрид и Арсенал не се победиха в първия полуфинал в Шампионската лига. В Мадрид мачът завърши 1:1, след като и двата гола паднаха от дузпи, отбелязани от Хулиан Алварес и Виктор Гьокереш.

Полуфиналът на дузпите

Мачът започна с преимущество на Атлетико Мадрид. В 13' Хулиан Алварес показа класата си, преминавайки между няколко футболисти. Ударът му от границата на наказателното поле обаче бе спасен от Давид Рая.

В 42' Давид Ханцко фаулира Виктор Гьокереш в наказателното поле и на главният съдия на мача - Дани Маккели, му трябваха не повече от 5 секунди, за да посочи бялата точка. От 11-те метра Гьокереш заложи на силата и макар Ян Облак да уцели ъгъла, изпълнението бе безкомпромисно и Арсенал поведе с първия си точен удар.

Второто полувреме започна ударно за Атлетико Мадрид. В 53' "дюшекчиите" организираха страхотна атака и след няколко поредни удара Арсенал по късмет оцеля.

Този късмет продължи само още 2 минути. При изпълнения корнер Маркос Йоренте стреля от воле, а топката срещна ръката на Пиеро Инкапие. След преглед с VAR реферът отсъди дузпа. От бялата точка Хулиан Алварес изпрати истински куршум към вратата на Давид Рая, който не помръдна при изпълнението.

6 минути по-късно Антоан Гризман можеше да обърне резултата след акробатично изпълнение. Ударът му обаче разтресе напречната греда.

В 78' съдията отсъди още една дузпа за Арсенал. Ханцко отново закъсня и този път препъна Еберечи Езе в наказателното поле. След намеса на VAR дузпата бе отменена, като реферът прецени, че контактът не е достатъчен, за да отсъди наказателен удар.

До края на мача двата отбора си разменяха атаки, но така и не се стигна до нищо сериозно. Реваншът е след седмица в Лондон на "Емирейтс".

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Арсенал