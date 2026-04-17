АЕК на Мартин Георгиев помечта, но отпадна (ВИДЕО)

Вижте полуфиналистите в Лига Европа и Лига на конференциите

Националът Мартин Георгиев остана неизползвана резерва, а неговият АЕК Атина помечта, но отпадна от Лига на конференциите.

Гърците победиха гостуващия Райо Валекано с 3:1 у дома в четвъртфиналния реванш, обаче напускат турнира заради тежката загуба на испанска земя преди седмица - 0:3.

Тази вечер "жълто-черните" доминираха и стигнаха до класически аванс след две попадения на Зини - в 13' и 51', и едно на Разван Марин - от дузпа в 36'. Райо се промъкна на полуфинал чрез Иси Паласон, който беше точен в 60'.

Крачка преди спора за трофея "пчеличките" ще срещнат Страсбург, който поднесе изненадата на вечерта в турнира, разгромявайки с 4:0 Майнц.

Другата полуфинална двойка е между Кристъл Палас и Шахтьор, елиминирали съответно Фиорентина и АЗ Алкмаар.

Английски дуел в Лига Европа

В Лига Европа напред продължиха английските Астън Вила и Нотингам Форест, германският Фрайбург и Брага. Португалците - палачът на Левски в турнира, шокираха Бетис насред ст. Бенито Виямарин, обръщайки от 0:2 до 4:2.

Полуфиналните двойки са Нотингам - Астън Вила и Фрайбург - Брага.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

