Страхотен Алекс Николов не стигна на Лубе за титлата (ВИДЕО)

Световният вицешампион Александър Николов изигра страхотен мач и беше над всички с 25 точки, но Лубе загуби с 1:3 гейма (27:25, 24:26, 22:25, 20:25) от Перуджа в третия двубой от финалната серия в италианската волейболна Серия А1.

Тази вечер Николов и компания взеха драматично първия гейм, но "червените" измъкнаха следващите два и не изпуснаха инициативата в четвъртата част, за да сложат точка на спора.

Така Перуджа стана шампион за трети път историята си, докато Лубе спечели сребърните медали във втори пореден сезон.

16 точки за Чивитанова добави Матия Ботоло, а с 15 завърши Ерик Лоепки.

За символичния домакин Перуджа 18 точки реализира Уасим Бен Тара, 14 записа Олег Плотницки, а 13 - Камил Семенюк.

