Финалът е ясен! ПСЖ елиминира Байерн

ПСЖ Е НА ФИНАЛ! Парижани за втора поредна година ще спорят за трофея в Шампионската лига.

Тимът на Луис Енрике изстрада равенство 1:1 с Байерн Мюнхен на "Алианц Арена" и отново е на финал в най-престижния европейски клубен турнир.

Втори пореден финал за ПСЖ

Дата отбора изобщо не пазиха сили и още от първата секунда хвърлиха всичко в атака! Още в 3' ПСЖ поведе в резултата чрез Усман Дембеле. Страхотно двойно подаване между Хвича Кварацхелия и Фабиан Руис изведе грузинецът зад защитата на Байерн. Лявото крило на гостите проби в наказателното поле и върна топката на границата на наказателното поле, където дебнеше Усман Дембеле. Носителят на "Златната топка" не сгреши от близка дистанция.

Снимка: Reuters

В средата на първото полувреме главният съдия на мача на два пъти предизвика гнева на играчите, щаба и феновете на Байерн Мюнхен. Първо, след пробив на Конрад Лаймер, Нуно Мендеш игра с ръка, но реферът отсъди нарушение в атака. Малко по-късно в 30' Витиня изчисти топката и тя удари ръката на Жоао Невеш в наказателното поле. Съдията обаче бе категоричен в решението си, че дузпа няма как да има в подобна ситуация.

След това футболистите на баварския гранд се активизираха и буквално бомбардираха вратата на ПСЖ, но неточни удари и прекрасни намеси на Матвей Сафонов запазиха преднината на гостите на почивката.

Второто полувреме започна с огромен натиск на Байерн. Футболистите на Венсан Компани затегнаха обръча покрай наказателното поле на ПСЖ, но ударите бяха малко и неточни. От другата страна парижани създадох няколко много добри положения, като Мануел Нойер бе главната причина Байерн да не получи повече голове.

Снимка: Reuters

В третата минута на добавеното време Хари Кейн върна надеждите на феновете на Байерн. След топовен изстрел към вратата на Матвей Сафонов, руският вратар бе безпомощен. Това обаче не бе достатъчно за баварците и така ПСЖ ще играе срещу Арсенал на финала на 30 май.

Спорът за трофея в Будапеща може да гледате в каналите на bTV Media Group.