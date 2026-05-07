bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Условията на Моуриньо за завръщане в Реал Мадрид

Ще ги приеме ли Флорентино Перес?

Условията на Моуриньо за завръщане в Реал Мадрид
Reuters

След като беше разкрита видеоконферентната връзка между Моуриньо и Флорентино Перес, ESdiario пише за неподлежащите на обсъждане условия, които треньорът е поставил на масата, за да се върне на пейката на Реал Мадрид.

Първото е продължителността на договора му. Моуриньо иска две години, до 2028 г. Освен това, Специалния иска клубът да има официален говорител. С други думи, той не иска да бъде този, който говори от името на клуба по въпроси, несвързани със спорта.

Снимка: Reuters

Той ще се явява пред медиите като треньор, а не като говорител на клуба, както се случваше, когато беше мениджър на Реал, когато се забърка в множество противоречия, които не бяха строго свързани със спорта. Сега той е решен да не позволи това да се случи отново.

На спортния фронт Моуриньо иска пълен контрол. Той не иска никаква намеса в състава или в начина, по който води мачовете. С други думи, ако направи смяна или остави играч на пейката, който и да е той, няма да приеме натиск от никого.

Въведоха правило

Що се отнася до медицинския персонал, португалският мениджър иска да въведе протокола за второ мнение, ако играч го поиска, в допълнение към поддържането на директна комуникация с медицинския екип.

Моуриньо иска само Флорентино Перес за свой събеседник. Сега зависи от президента на Реал Мадрид да реши дали да приеме всички условия на Моур. Според ESdiario окончателното решение би трябвало да бъде известно следващата седмица.

 

 
Тагове:

Испания договор моуриньо реал мадрид флорентино перес условия ла лига ESdiario

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Страхотен Алекс Николов не стигна на Лубе за титлата (ВИДЕО)

Страхотен Алекс Николов не стигна на Лубе за титлата (ВИДЕО)
Край на сагата! Стефка Костадинова предаде управлението на БОК на Весела Лечева

Край на сагата! Стефка Костадинова предаде управлението на БОК на Весела Лечева
Хулио Веласкес пред AS: Бяхме най-добрите!

Хулио Веласкес пред AS: Бяхме най-добрите!
Снайдер: УЕФА трябваше да спре Арсенал - Атлетико около 35-ата минута

Снайдер: УЕФА трябваше да спре Арсенал - Атлетико около 35-ата минута

Последни новини

Страхотен Алекс Николов не стигна на Лубе за титлата (ВИДЕО)

Страхотен Алекс Николов не стигна на Лубе за титлата (ВИДЕО)
Финалът е ясен! ПСЖ елиминира Байерн (ВИДЕО)

Финалът е ясен! ПСЖ елиминира Байерн (ВИДЕО)
Бившата отново съди Борис Бекер

Бившата отново съди Борис Бекер
live
НА ЖИВО: Байерн Мюнхен - ПСЖ (1:1)

НА ЖИВО: Байерн Мюнхен - ПСЖ (1:1)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV