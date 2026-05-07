Условията на Моуриньо за завръщане в Реал Мадрид

След като беше разкрита видеоконферентната връзка между Моуриньо и Флорентино Перес, ESdiario пише за неподлежащите на обсъждане условия, които треньорът е поставил на масата, за да се върне на пейката на Реал Мадрид.

Първото е продължителността на договора му. Моуриньо иска две години, до 2028 г. Освен това, Специалния иска клубът да има официален говорител. С други думи, той не иска да бъде този, който говори от името на клуба по въпроси, несвързани със спорта.

Той ще се явява пред медиите като треньор, а не като говорител на клуба, както се случваше, когато беше мениджър на Реал, когато се забърка в множество противоречия, които не бяха строго свързани със спорта. Сега той е решен да не позволи това да се случи отново.

На спортния фронт Моуриньо иска пълен контрол. Той не иска никаква намеса в състава или в начина, по който води мачовете. С други думи, ако направи смяна или остави играч на пейката, който и да е той, няма да приеме натиск от никого.

Що се отнася до медицинския персонал, португалският мениджър иска да въведе протокола за второ мнение, ако играч го поиска, в допълнение към поддържането на директна комуникация с медицинския екип.

Моуриньо иска само Флорентино Перес за свой събеседник. Сега зависи от президента на Реал Мадрид да реши дали да приеме всички условия на Моур. Според ESdiario окончателното решение би трябвало да бъде известно следващата седмица.